Electrocentrale Craiova a intrat în insolvență din cauza datoriilor. Ministerul Energiei: „Căldura nu se oprește”

calorifer
Datorii majore și penalități de aproape 600 de milioane de lei Ce înseamnă, concret, intrarea în insolvență Ce trebuie să știe oamenii: căldura nu se oprește

Electrocentrale Craiova a intrat în procedura generală de insolvență după ce a acumulat datorii mari din pierderi vechi, venituri insuficiente și costuri ridicate cu combustibilii, la care s-au adăugat penalități și credite greu de plătit, potrivit unui document transmis de Ministerul Energiei pentru Digi24.ro. Potrivit documentului, măsura a fost luată pentru a evita blocarea activității, iar furnizarea de căldură și apă caldă în municipiul Craiova va continua.

Ministerul a transmis că declanșarea procedurii generale de insolvență a fost decisă de Consiliul de administrație al societății, „în temeiul prevederilor legale privind societățile comerciale și procedurile de insolvență”.

Potrivit documentului transmis redacției Digi24.ro, dificultățile financiare ale Electrocentrale Craiova nu sunt recente.

Compania s-a confruntat încă de la înființare cu pierderi economice, iar banii încasați din producerea și vânzarea energiei electrice și termice nu au fost suficienți pentru a acoperi cheltuielile mari de funcționare.

Ministerul Energiei a explicat faptul că lipsa banilor a fost generată „pe de o parte, de pierderile economice acumulate, iar pe de altă parte, de insuficiența veniturilor obținute din contravaloarea serviciului public prestat și din valorificarea energiei electrice și termice produse în regim de cogenerare”, în condițiile unor costuri ridicate cu cărbunele și gazele.

Datorii majore și penalități de aproape 600 de milioane de lei

Situația financiară s-a agravat semnificativ în anul 2025.

Potrivit Ministerului Energiei, un factor major a fost emiterea unei decizii de impunere de către Administrația Fondului pentru Mediu, care prevede o penalitate de peste 596 de milioane de lei.

La această sumă se adaugă un credit contractat de Electrocentrale Craiova de la EXIM Banca Românească, în valoare de aproape 249 de milioane de lei, „la care se adaugă dobânzi, comisioane și penalități”.

În acest context, societatea a ajuns „în imposibilitatea achitării obligațiilor către alți furnizori și creditori”, mai arată documentul.

Ce înseamnă, concret, intrarea în insolvență

Ministerul Energiei a transmis că insolvența nu înseamnă închiderea companiei, ci presupune suspendarea executărilor silite și înghețarea penalităților și dobânzilor aferente datoriilor anterioare.

Potrivit documentului, această etapă permite protejarea patrimoniului, stabilizarea fluxurilor financiare și negocierea plății datoriilor în rate, printr-un plan de reorganizare implementat sub control judiciar.

Totodată, Ministerul a precizat că insolvența permite „protecția salariaților și menținerea funcționării Societății Electrocentrale Craiova SA”.

Astfel, activitatea centralei va continua, iar locurile de muncă nu sunt afectate de această decizie.

Ce trebuie să știe oamenii: căldura nu se oprește

Un aspect esențial pentru populație este legat de furnizarea energiei termice.

Documentul trimis de Ministerul Energiei pentru redacția Digi24.ro, mai arată că Electrocentrale Craiova „va asigura în continuare energia termică produsă pentru Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică al orașului Craiova”.

Sistemul deservește aproximativ 40.000 de apartamente, dar și instituții publice, școli, spitale, unități militare, inclusiv cu personal NATO, și agenți economici importanți.

Printre aceștia se numără și Ford Otosan România, care beneficiază de abur tehnologic și energie termică pentru activitatea industrială.

CITEȘTE ȘI: Compania care dă căldură și apă caldă în Craiova a intrat în insolvență. Electrocentrale Craiova e în subordinea Ministerului Energiei

Editor : A.D.

