Stocarea energiei este o problemă esențială dacă vrem să vorbim despre un mediu sănătos, iar noile tehnologii vin cu soluții. O companie arată cum se folosește doar de apă și aer pentru a stoca energia solară, producând astfel electricitate.

Lumea caută să se îndepărteze de combustibilii poluanți, dar nu se va putea baza niciodată doar pe sursele regenerabile, dacă nu va avea capacitatea de a stoca energie. Bateriile cu ioni de litiu, ca cele din mașinile electrice, sunt o tehnică populară de stocare. Pe de altă parte, multe grupuri investesc în hidrogen ca o modalitate de a stoca energie chimic. Însă bateriile pot fi toxice, iar ciclurile lor sunt limitate, spun experții, în timp ce hidrogenul este încă în stadiu incipient și prea scump.

În acest context, o companie israeliană spune că a descoperit cum să stocheze energie solară în apă, pentru ca apoi să o transforme în electricitate.

Extremitatea sudică a Israelului este un deșert stâncos, unde câmpurile de energie solară sunt abundente, iar soarele, când strălucește, este o sursă de energie la îndemână. Însă, după apus, în zonă se foloseste clasica variantă a combustibililor fosili pentru a acoperi consumul. Cu excepția Kibbutz Yahel, o mică comunitate nu departe de Marea Roșie, care pune în practică un program îndrăzneț. Acolo, o nouă tehnologie a început să stocheze energia solară și să o elibereze în sistem noaptea.

Sistemul a fost dezvoltat de Augwind Energy.

„Acesta este primul proiect din lume de stocare a energiei care se folosește doar de apă și aer. Electricitatea este stocată sub formă de aer comprimat care este stocat în rezervoare subterane, aflate sub picioarele noastre”, explică Or Yogev, fondatorul companiei Augwind Energy.

În timpul zilei, excesul de energie de la panourile solare încălzește un sistem în care apa este folosită pentru a condensa aerul din rezervoarele subterane. După apusul soarelui, aerul este eliberat pentru a alimenta o turbină și a genera electricitate. Și ciclul se repetă dimineața. Spre deosebire de platformele supraterane care funcționează cu aer condensat și necesită spațiu, compania spune că produsul său, un rezervor de oțel relativ subțire, cu o căptușeală specială de polimer, poate fi plasat chiar la sursa de alimentare, la un cost mai mic.

„În acest moment, veți vedea cum sistemul preia aer comprimat și îl transformă înapoi în energie electrică prin injectarea de apă în această turbină de apă, care se va învârti, iar prin acest generator, va genera energie care va aprinde lămpile chiar acolo”, a explicat Or Yogev.

CEO-ul Augwind spune că prețul acestei tehnologii este la egalitate cu cel al bateriilor, aproximativ 250 de dolari pe kilowatt oră, dar că va scădea anul viitor la sub 200 de dolari, pe măsură ce se extinde către mai mulți clienți.

Editor : Luana Pavaluca