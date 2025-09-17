Live TV

Guvernul negociază la Bruxelles amânarea închiderii centralelor pe cărbune. Bogdan Ivan: Centralele pe gaz sunt încă pe hârtie

carbune-profimedia-0671909667-1536x838
Foto: Profimedia Images

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunţat, miercuri seară, poartă negocieri cu reprezentanţii Comisiei Europene pentru a-i convinge să amâne cu câteva luni termenul de închidere a centralelor pe cărbune, după ce România îşi dăduse acordul să închidă aceste centrale până la sfârşitul acestui an. 

Bogdan Ivan a afirmat, miercuri seară, într-un mesaj transmis pe TikTok, că încearcă de două luni să aducă argumente oficialilor europeni pentru păstrarea centralelor de cărbune, după ce, în urmă cu cinci ani, România şi-a asumat să renunţe total la minele de cărbune şi la centralele pe cărbune până la finalul anului 2025. 

Condiţia negociată atunci de reprezentanţii români, adaugă ministrul Energiei, era ca ţara noastră să primească fonduri europene importante pentru a deschide noi capacităţi de producţie a energiei electrice. 

„Miliardele de euro s-au primit la nivelul României, dar proiectele de centrale pe gaz, care ar trebui să înlocuiască centralele de cărbune, sunt în continuare pe hârtie. Din acest motiv, astăzi românii au aproape cel mai mare preţ al energiei electrice din Europa. Cu patru luni înainte de a scoate din uz, teoretic, aceste capacităţi de producţie a energiei electrice pe cărbune, am venit să găsesc o soluţie prin care să împiedic acest lucru”, a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan, conform News.ro.  

El consideră că dacă România va renunţa la capacităţile de producţie a energiei pe cărbune atunci preţul energiei electrice va creşte şi mai mult. 

Totodată, ministrul Bogdan Ivan susţine că în această variantă mii de oameni vor rămâne fără locuri de muncă atât în Oltenia, cât şi în Valea Jiului. 

„Sper din suflet că după ce am adus argumente foarte clare cât de importante sunt pentru România ca să păstrăm în continuare aceste grupuri, Comisia Europeană să înţeleagă şi să accepte ceea ce am propus cu argumente foarte clare şi să reuşim să amânăm acest termen. Condiţia foarte clară pe care mi-o asum este să punem în loc noi capacităţi de producţie a energiei electrice pe gaz, tocmai pentru a tempera preţurile şi pentru a avea în continuare energie electrică în România”, a adăugat ministrul energiei Bogdan Ivan. 

