Ministrul Energiei și-a luat mașină electrică, dar n-a putut merge cu ea nici până la Constanța

Ministrul Energiei, Anton Anton, a declarat că șoferii care conduc mașini electrice se lovesc de o mare problemă în România: lipsa stațiilor de alimentare, chiar și între marile orașe.

Ministrul a declarat că și-a luat o mașină electrică, dar că nu a putut ajunge cu ea mai departe de Ploiești și a dat drept exemplu drumul București-Constanța, orașe între care nu există nicio stație pentru alimentarea automobilelor electrice.

„Eu cred că este normal ca ministrul Energiei să meargă cu mașina electrică. Mi-am luat o mașină electrică și primul lucru am zis: «Hai să mergem la Ploiești, că până acolo și înapoi avem autonomie». Apoi am zis «Hai la Constanța!», dar ne-am oprit. Autonomia automobilului este 200 și ceva de kilometri, drumul până la Constanța este 200 și ceva de kilometri și, dacă se întâmplă ceva pe drum, acolo am rămas, pentru că nu avem nicio alimentare intermediară între București și Constanța", a spus ministrul, citat de Business24.ro.

Grosul stațiilor de încărcare sunt concentrate în jurul marilor localități, parcă pentu a confirma încă odată ipoteza că în România mașinile electrice sunt destinate circulației în zonele urbane.

În cei trei ani scurși de la deschiderea primei stații de încărcare, numărul acestora a ajuns la 130 de unități. Acestora li se vopr adăuag in următorii ani încă 40 de stații cu încărcare rapidă prin facilitatea proiectului european NEXT-E anunțat de către Comisia Europeană în iunie 2017. Acest proiect presupune montarea a 222 de statii multistandard de încarcare rapidă și 30 de statii de încarcare ultrarapidă (150-350 kW) de-a lungul retelei principale de transport pan-europene.

Numărul stațiilor din România este extrem de mic comparativ cu alte țări. Spre comparație, potrivit observatorului european pentru combustibili alternativi, Germania și Franța au câte 24.000-25.000 de puncte încărcare iar Olanda a depășit 35.000.

