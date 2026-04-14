Foto Bogdan Ivan, vizită oficială în SUA: Obiectivul meu e clar, România să fie prima ţară din lume în care BM finanţează energia nucleară

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, aflat în vizită oficială în Statele Unite ale Americii, anunţă, marţi seară că obiectivul principal este ca România să fie prima ţară din lume în care Banca Mondială finanţează producţia de energie nucleară.

„Obiectivul meu la Washington este clar: România să fie prima ţară din lume în care Banca Mondială finanţează producţia de energie nucleară! Astăzi am avut o întâlnire foarte bună cu Ajay Banga, preşedintele Grupului Băncii Mondiale, despre investiţiile în energie care susţin competitivitatea economiei României şi creează locuri de muncă”, a scris, marţi seară, pe Facebook, ministrul Energiei, Bogdan Ivan. 

Potrivit acestuia, „România are nevoie de investiţii masive şi bancabile în termoficare urbană şi eficienţă energetică, modernizarea reţelelor pentru integrarea regenerabilelor, stocare de gaze şi flexibilitate pentru securitatea aprovizionării, precum şi în energie nucleară ca pilon de stabilitate în mix”. 

„Aceste direcţii sunt deja definite ca platforme investiţionale prioritare, iar parteneriatul cu Banca Mondială este complementar fondurilor europene şi orientat exact spre deblocarea acestor investiţii”, a mai scris Ivan. 

Ministrul anunţă că a cerut trecerea rapidă la un pachet ”One World Bank Group” pentru pregătire de proiecte, finanţare programatică şi garanţii care reduc costul capitalului şi atrag investitori. 

„Rezultatul pentru oameni şi companii: costuri mai mici pe termen mediu, sisteme mai eficiente şi o economie mai competitivă, susţinută de infrastructură energetică modernă şi sigură. Le mulţumesc colegilor mei, Alexandru Nazare şi Dragoş Pîslaru, pentru colaborare şi pentru susţinerea acestor direcţii strategice, pe care le promovăm în aceste zile la Washington”, a mai transmis ministrul Energiei. 

Mai mulţi miniştri români sunt în vizită oficială în Statele Unite, având, între altele, discuţii cu reprezentanţii Fondului Monetar Internaţional (FMI). 

Delegaţia este condusă de ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare. 

