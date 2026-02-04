Când va fi tranșată aplicarea referendumului privind bugetul Capitalei. Anunțul prim-ministrului Bolojan despre viitorul Bucureștiului

Ilie Bolojan a declarat, într-o conferință de presă, pe 4 februarie, că situația Primăriei București este cunoscută, instituția fiind subfinanțată de ani de zile.

„În proiectul de buget va fi o secțiune dedicată Bucureștiului. Sper să găsim o formulă sau să punem în practică referendumul votat de bucureșteni sau să găsim o formulă tranzitorie, iar de la anul să se aplice referendumul votat de bucureșteni”, a declarat premierul.

Ilie Bolojan a afirmat că în proiectul de buget va fi un capitol dedicat Bucureştiului, el arătând că trebuie găsită o formă de echilibru între Primăria Generală şi primările de sector. El a afirmat că vor avea loc discuţii în zilele următoare şi că speră să găsească o formulă în care, pe de o parte, să pună în practică referendumul pe care l-au votat bucureştenii, sau să se găsească o formulă tranzitorie.

„Una din cele mai dificile situaţii financiare le are Bucureştiul, mai exact Primăria Generală, care este subfinanţată de mulţi ani de zile. Aceasta este realitatea şi ştiţi problemele grave care sunt în sectorul de termoficare sau în cel de transport în comun. Dar, cu siguranţă, în proiectul de buget va fi un capitol dedicat Bucureştiului, pe de o parte, pentru că este o situaţie diferită de celelalte unităţi administrative, pe de altă parte pentru că trebuie găsită o formă de echilibru între Primăria Generală şi primările de sector”, a precizat şeful Executivului.

Ilie Bolojan a anunţat că vor avea discuţii în zilele următoare, inclusiv pe această componentă.

„Voi încerca să mă documentez cât mai bine cu privire la aceste probleme şi sper să găsim o formulă în care, pe de o parte, sau să punem în practică referendumul pe care l-au votat bucureştenii, sau să găsim o formulă tranzitorie în care, nu ştiu, anul acesta, anul viitor, să ne ducem pe aceste formule tranzitorii şi de la anumit an 2027, 2028, 2029 să se aplice referendumul pentru Bucureşti”, a explicat premierul.

Premierul a arătat că a încercat în cadrul coaliţiei, înainte de alegeri, să reglementeze toate aspectele legate de Bucureşti şi de Primăria Generală, ”pentru că atunci, având fiecare partid bastonul de primar în raniţa candidatului, cu siguranţă era o abordare destul de obiectivă legat de problemele din capitală”.

„Sper să ne păstrăm această abordare, chiar şi în context actual, pentru că aici nu mai e vorba de problemele politice, ci de problemele unui număr important de cetăţeni ai ţării noastre şi capitala ţării noastre este motorul dezvoltării noastre”, a afirmat Bolojan.

În noiembrie 2024, la referendumul iniţiat de fostul primar general Nicuşor Dan, actual președinte al României, bucureştenii au fost de acord ca CGMB să aprobe modul în care se repartizează impozitele pe venit şi taxele şi impozitele locale între municipalitate şi primăriile de sector.

Ciprian Ciucu, actualul primar general al Capitalei, s-a plâns de mai multe ori de situația financiară a Bucureștiului. Acesta spunea, într-o postare pe Facebook, că „PMB nu are bani nici să treacă strada” și că se bazează pe sprijinul președintelui Nicușor Dan, care a declarat că nu va semna legea bugetului dacă nu respectă referendumul din Capitală din 2024.

Referendumul prevede ca banii colectați din taxele și impozitele plătite de bucureșteni să fie redirecționați către proiecte-cheie de către Consiliul General al Capitalei, fără să facă Guvernul împărțirea directă a banilor către sectoare. Măsura nu este, însă, agreată de toți edilii de sectoare, având în vedere că, în acest fel, ar putea primi mai puțini bani.

Editor : Ș.R.