Președintele ANRE, George Niculescu, a avertizat, miercuri, la Digi24, în privința afirmațiilor oficialilor din Energie care vorbesc despre „iminența” unui blackout sau a unei pene generalizate de curent, care nu este „o simplă pană de curent din cauza unei ploi torențiale cum este în județul Constanța, care afectează o comunitate restrânsă de locuitori pentru câteva ore”. „Discuțiile cu decidenții de la Bruxelles nu trebuie să se facă în platouri de televiziune, cu subiectul acesta sensibil de blackout pe masa discuției, pentru că blackout-ul nu este doar o simplă pană de curent din cauza unei ploi torențiale cum este în județul Constanța”, susține Niculescu. Afirmațiile sale vin după ce ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a vorbit despre riscul unui blackout în România, în contextul în care Guvernul negociază cu Comisia Europeană amânarea închiderii centralelor pe cărbune.

Comunicarea din sectorul public în ce privește sectorul energetic este afectată de un număr foarte mare de mesaje apocaliptice, care anunță blackout-uri iminente, facturi triplate și cel mai mare preț la energie electrică din lume, iar acestea decredibilizează comunicarea tehnică din partea instituției și a industriei, a atras atenția George Niculescu, Președintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), la un eveniment Profit.ro. „Marțienii pot și ei veni într-un viitor apropiat, dar nu știu cine o să fie primii, blackout-uri sau extraterestri”, a spus acesta.

„Cred că discuțiile cu decidenții de la Bruxelles nu trebuie să se facă în platouri de televiziune, cu subiectul acesta sensibil de blackout pe masa discuției. Pentru că blackout-ul nu este doar o simplă pană de curent din cauza unei ploi torențiale cum este în județul Constanța, care afectează o comunitate restrânsă de locuitori pentru câteva ore sau în perioada sezonului rece, când chiciura se instalează pe rețelele de distribuție și atunci o comunitate, o comună, are de suferit câteva ore pentru că nu este aprovizionată cu energie electrică. Blackout-ul este ceva care este mult mai grav.

Nu vrem oameni blocați în metrouri ore întregi. Nu vrem oameni blocați în câmp la -10° sau pe ploaie ore întregi până când vin salvatorii să-i scoată de acolo. Nu vrem spitale care să nu mai fie alimentate cu energie electrică, mașini care nu mai funcționează, iar cele care sunt pe benzină și diesel să nu poată să circule pentru că semafoarele sunt blocate. Nu vrem oameni care să ia cu asalt bancomate sau bănci pentru a-și retrage economiile pe ultima sută de metri și cozi după produse.

O pană de curent într-o comunitate pentru câteva ore nu este blackout.

Părerea mea este că, atunci când avem un război la 300 de km distanță de România și vedem cât de importantă este integritatea sistemului energetic în general și vedem cum au fost bombardate și țintite capacități energetice din Ucraina, să vorbim despre faptul că sistemul energetic este în blackout iminent nu mi se pare un lucru responsabil de făcut.

Societatea în general este polarizată. O declarație pe care un șef de instituție o face într-un moment dat poate să stârnească și genul acesta de reacții. Însă eu cred că atunci când am făcut acel apel, pentru că comparația pe care am făcut-o, am făcut-o tocmai pentru ca mesajul să transceadă unui eveniment tehnic la care mă aflam, am început făcând apel la responsabilitate în declarații publice. Noi trebuie să vorbim argumentat și eu asta încerc să fac tot timpul, când sunt invitat în studiourile televiziunilor”, a mai spus șeful ANRE.

„«Iminența» blackout-ului nu poate fi tratată decât în glumă. Pentru că ea este neserioasă atunci când este anunțată fatalist, fără niciun fel de cifre în spate. Altfel, lucrurile sunt simple: România are de negociat niște lucruri cu Comisia Europeană. Aceste negocieri se fac pe documente, pe elemente concrete, asumate cu responsabilitate, nu pe declarații grave. Spusele mele despre această «iminență» au fost mai directe pentru că înțeleg eventualele consecințe ale unui blackout și, oricât m-aș gândi, nu văd cum poate fi responsabil să sperii oamenii că vor rămâne în întuneric”, a scris Niculescu pe pagina sa de Facebook.

El a explicat că blackout înseamnă o întrerupere de lungă durată, generalizată, a alimentării cu energie electrică, timp în care nimic nu funcționează: nici metroul, nici internetul, nici televizorul, calculatorul și, după ce se termină bateria, nici telefonul mobil, sau laptopul, nici pompa de la benzinărie, nici semaforul de pe stradă, nici semaforul feroviar, nici frigiderul de acasă, nici cel de la farmacie. De asemenea, se poate să fie probleme în alimentarea cu apă și eliminarea apelor uzate.

