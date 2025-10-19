Live TV

Veniturile Rusiei din vânzările de petrol şi gaze au scăzut cu peste 20% în primele zece luni ale anului

Data publicării:
Oil,Drilling,Derricks,At,Desert,Oilfield.,The,Change,In,Oil
Foto cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Shutterstock

Veniturile Rusiei din vânzările de petrol şi gaze ar urma să înregistreze un declin anual de aproximativ 21% în octombrie, la 950 miliarde de ruble (11,7 miliarde de dolari), pe fondul preţurilor mai scăzute şi a aprecierii rublei, arată o prognoză Reuters, potrivit Agerpres .

Aceste venituri sunt cea mai importantă sursă de numerar pentru Kremlin, fiind responsabile pentru aproximativ o treime din totalul veniturilor la bugetul federal în ultimul deceniu. Războiul din Ucraina a determinat Occidentul să introducă mai multe sancţiuni destinate diminuării veniturilor din petrol şi gaze ale Rusiei.

Declinul previzionat sporeşte dificultăţile cu care se confruntă guvernul de la Moscova, inclusiv majorarea deficitului bugetar.

În ritm lunar, veniturile Rusiei din vânzările de petrol şi gaze ar urma să înregistreze un avans de 63,21% în octombrie, companiile urmând să plătească impozitele pe profit, conform calculelor Reuters.

De asemenea, în primele zece luni din acest an veniturile ar urma să înregistreze un declin de aproximativ 20,5%, la 7.560 miliarde de ruble.

Ministerul de Finanţe a estimat iniţial pentru 2025 venituri din vânzările de petrol şi gaze în valoare de 10.940 miliarde de ruble, sau 5% din PIB, dar apoi a înrăutăţit previziunile la 8.320 miliarde de ruble.

Declinul reprezintă o problemă pentru autorităţile de la Moscova, care au majorat semnificativ cheltuieile militare şi de securitate, după invadarea Ucrainei, în februarie 2022.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
pompieri explozie rahova 1
1
Înregistrare șocantă la câteva minute după explozia din Rahova. Ce îi spune angajatul...
ILUSTRATIE_GAZE_41_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Distrigaz, după explozia din Rahova: Sigiliul de pe robinetul închis a fost rupt vineri...
dr flavia grosan
3
Ultimele date de la medici despre starea Flaviei Groșan. Care este diagnosticul
ILUSTRATIE_GAZE_44_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Locatarii contrazic varianta Distrigaz: „Pentru ca nu li s-au dat bani, au rupt sigiliul...
dr flavia grosan
5
Flavia Groșan, medicul controversat pentru teoriile privind COVID, ar fi internată la...
Cel mai bogat om din Ucraina, gata să dea o lovitură de proporții în România: un ”gigant” de 2.100.000.000 de lei
Digi Sport
Cel mai bogat om din Ucraina, gata să dea o lovitură de proporții în România: un ”gigant” de 2.100.000.000 de lei
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
incendiu pipera
Incendiu în Pipera. Două mașini au luat foc. Gazele au fost oprite în...
explozie puternica bloc in bucuresti, pereti cazuti de la etaj
Prefectul Capitalei: Apar imagini cu oameni care intră într-un bloc...
3af9cdc3-b036-4fb4-b21d-ce5c33f5ff32
Noi mărturii ale locatarilor afectați de explozia din Rahova: Toată...
URMARI_EXPLOZIE_39_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Inginer structurist, despre blocul din Rahova: Ar fi avut nevoie de...
Ultimele știri
Cu ce viteză a fost prins un șofer pe Autostrada A0. „Nu mai contează dacă se afla pe autostradă, drum național, drum județean”
Pașaport diplomatic. Mințile noastre, miza Războiului Tăcut
„Am avut marea onoare.” Donald Trump publică imagini cu distrugerea unui „submarin foarte mare care transporta droguri” spre SUA
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Război Ucraina
Cum a fost convins Donald Trump că Ucraina „are cărțile necesare”
tren distrus într-un atac cu drone în Ucraina
Rusia a găsit o nouă soluție ca să distrugă trenurile din Ucraina. „Șinele vor fi intacte, dar nu o să avem cu ce să circulăm pe ele”
Lingouri de aur
Acum aproape 100 de ani, România a dat Rusiei 90 de tone de aur – acum vrea să le recupereze. BNR: „O datorie morală”
Estonian army reservists build a fence on a border with Russia near Meremae
Estonia construiește rute ocolitoare după închiderea drumurilor care traversează teritoriul rus
Cars drive near headquarters of the Federal Security Service in Moscow
Kremlinul apelează la „spioni ocazionali”, după ce Europa a expulzat sute de agenți ruși. Din România au plecat 52
Partenerii noștri
Pe Roz
"Picioarele astea trebuie scoase mai des la vedere!" Amy Schumer, în rochie mini, și-a arătat noua siluetă...
Cancan
Ce posta Vasilica Enache înainte să fie ucisă în Rahova! Mesajul premonitoriu: 'Când murim…'
Fanatik.ro
Arena sportivă din România, aflată într-un mare oraș, care a ajuns o ruină, după ce a fost abandonată de...
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Denis Alibec, out de la FCSB! „Nu mai vrea nici el, nu mai vrea nici Gigi!”. Exclusiv
Adevărul
„Mama ta a făcut-o!”. Limbaj suburban la Casa Albă la o întrebare despre locul stabilit pentru întâlnirea...
Playtech
Cât zgomot ai voie să faci în curte pentru a nu fi amendat? Legea oficială
Digi FM
Makaveli, dus la Poliţie pentru audieri după ce a încercat să forțeze perimetrul de siguranţă din zona...
Digi Sport
”M-a apucat de gât și m-a ridicat de la pământ”. A agresat o asistentă medicală: ”Mi-a fost frică! Câștigă...
Pro FM
Ce a spus Mariah Carey despre fostul soț Nick Cannon, la nouă ani de la divorţ. Comentariul artistei a...
Film Now
Jared Leto, în cădere liberă la Hollywood: „E terminat”. Eșecul filmului „Tron: Ares” i-ar fi distrus cariera
Adevarul
Ce se ascunde în spatele refuzului lui Trump de a furniza Ucrainei rachete Tomahawk. Veștile bune pentru Kiev
Newsweek
Un pensionar cere anularea CASS la pensie în instanță. Primul termen, în decembrie. Ce șanse are?
Digi FM
Cine este Vasilica Enache, avocata care a murit în explozia din Rahova. Blocul i-a fost și casă, și birou...
Digi World
Misterul originilor cartofului, în sfârșit rezolvat. Totul a început cu o întâlnire întâmplătoare dintre două...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Iubirile lui Tom Cruise. Povești de dragoste cu actrițe celebre: „Eram înnebunită după el”. Starul american a...
UTV
„Wildlife Photographer of the Year 2025”. Imaginea rară a unei hiene maro în Namibia a câștigat marele premiu