Deciziile Fitch și Moody’s de a menține ratingul României au fost corecte și nu au reprezentat o concesie făcută țării noastre, a declarat joi guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, la prezentarea Raportului asupra inflației - august 2026. El a spus că România a făcut o corecție fiscală majoră, de peste 2% din PIB, dar a avertizat că declarațiile politice necalculate și incertitudinile privind direcția viitoare a guvernării pot afecta credibilitatea în fața investitorilor și a agențiilor de rating.

„Încep cu o afirmație foarte clară. Decizia finală pe care au dat-o și Fitch, și Moody’s, sau deciziile finale, au fost cele corecte. Nu au fost, să spunem așa, un hatâr, o binefacere dată României. Și ceea ce am văzut că s-a discutat în presă, că ar fi datorită faptului că s-a făcut o concesie, nu a fost vorba de concesie. Să știți că procedura este cea absolut normală. Și anume, și noi când negociam înainte cu Fondul, acum nu mai vin decât la un an sau doi, ne așezam, treceau pe la toate direcțiile din Banca Națională și, la sfârșit, făceau un raport și îl discutam cu ei. Nu ieșeau niciodată public fără să discute cu noi forma finală a raportului. Așa că ceea ce a făcut România poate să fie o contestație, să-i punem cuvântul «contestație», în sensul că este în procedura normală. Iar decizia este cea normală”, a declarat guvernatorul BNR.

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„Nu se putea ca o țară care a făcut o corecție fiscală de 2% și ceva să fie sancționată”

Isărescu a susținut că amploarea corecției fiscale făcute de România justifică menținerea ratingului și că tensiunile sociale și politice sunt de așteptat atunci când sunt adoptate măsuri de asemenea dimensiuni.

„Nu se putea ca o țară care a făcut o corecție fiscală de 2% și ceva să fie sancționată în acest fel. Era prea mult. Și nici să spui: au probleme sociale și politice și de aceea... Doar că aici o să revin. Există ceva care trebuie îmbunătățit. Dar când faci o corecție de 2% din PIB este de așteptat să ai tensiuni sociale și tensiuni politice. Nu este o treabă ușoară. Corecția este majoră. Și trebuie să ne obișnuim cu mărimea cifrelor. Este adevărat însă că echipele de negociere de la Ministerul Finanțelor, de la Consiliul Fiscal și de la Banca Națională s-au dovedit foarte profesioniste. Și le adresez felicitări cu această ocazie. Mai ales că este o generație care ne urmează nouă, veteranilor. Eu lucrez cu agențiile de rating din '92-'93, dacă puteți să credeți asta. N-am mai fost în frunte, am stat și eu pe lângă dânșii și le apreciez public profesionalismul. Deci au făcut față, știu cum să se bată, ca în orice negociere, cu suișuri și coborâșuri”, a spus acesta.

Guvernatorul BNR a revenit apoi asupra ideii că menținerea ratingului nu trebuie interpretată ca o concesie și a avertizat că mesajele transmise în spațiul public pot afecta percepția agențiilor și a investitorilor.

„Revin însă la prima formulare. Decizia de la ambele agenții este una corectă, de menținere. Acum, există un lucru care trebuie să ne dea de gândit. Apropo și de intrarea în zona euro în 2014. Am zis că intrăm în zona euro. Care este primul lucru pe care l-am făcut? Repede, hai să tăiem TVA-ul, ca să le dăm românilor înapoi pentru ce le-a luat Băsescu. Deci, în situații din astea dificile, vorbele, mai ales dacă sunt spuse la un anumit nivel, sunt mai tari decât faptele. Deci atenție la declarații. În aprilie-mai se spune: gata, reducem TVA-ul. Înțelegeți ce este la agenții, care este perspectiva? Ei se adresează unor investitori și le spun credibilitatea lor pentru România. România va continua procesul, nu va face greșeli în continuare. Și nu este vorba numai de decizii, este vorba și de vorbe, care trebuie mai bine cântărite când sunt spuse în spațiul public. Altfel o să o pățim”, a avertizat acesta.

Isărescu, despre credibilitatea României: „Trebuie să continuăm această corecție”

În opinia guvernatorului, problema de credibilitate nu vine neapărat din ceea ce a făcut România până acum, ci din mesajele contradictorii și lipsa de claritate privind direcția viitoare.

„La întrebarea dumneavoastră dacă avem o problemă de credibilitate, nu avem neapărat pe ceea ce am făcut. Avem, aș spune, un exces de aprecieri, nu toate binevenite, în domeniul public. Trebuie să continuăm această corecție. Și, bineînțeles, este nevoie de un Guvern. Nu m-ați întrebat, uite că vă spun eu așa, pentru dumneavoastră. Situația actuală, coaliția care a dus lucrurile până la acest nivel și, practic, prin deciziile acestei coaliții s-a menținut ratingul, cu fricțiunile necesare. De ce spun necesare? Pentru că partidele reprezintă electoratul lor. Nu toți agreează măsurile în același fel. Dacă ești de dreapta, consideri că majorarea TVA-ului este decizia cea mai bună. Cei de stânga spun: domnule, este regresivă, este un impozit regresiv, nu este bun. Și apar astfel de lucruri. Dar, în situația actuală, dacă s-a ajuns aici, cred că partidele coaliției trebuie să se reașeze la masă. Că le vine greu. Definitiv, politica, am făcut și eu un an în politică, este arta compromisului, nu? Fiecare trebuie să facă concesiile necesare și să ducă țara mai departe. Nu pentru că avem neapărat o problemă de credibilitate, pentru că v-am spus că decizia a fost corectă, ci pentru că investitorii, agențiile de rating, dar și Comisia Europeană și instituțiile financiare internaționale nu văd foarte clar ce vom face în viitor. Să se așeze la masă, să negocieze, să facă concesii reciproce”, a explicat acesta.

Isărescu a adăugat că disputele politice pot exista în interiorul negocierilor, dar a cerut ca acestea să nu fie transferate permanent în spațiul public.

„În interiorul sălii sau camerei de negociere se pot părui, că este absolut normal. Am fost premier, am asistat la asemenea păruieli. Dar în public trebuie închise toate discuțiile astea, care sunt și inutile până la urmă, nu-i folosesc nimănui, niciunui partener. Depășirea, deci intrarea într-o zonă de anormalitate în ceea ce privește guvernarea și depășirea impasului actual, sunt cele care ne-au creat și ne creează probleme de credibilitate, nu decizia ca atare. Corecția fiscală pe care a făcut-o România, o spun cu toată responsabilitatea, este majoră și decizia a fost corectă că nu am fost retrogradați. Dar, încă o dată, este și meritul colegilor noștri din generația imediat următoare”, a concluzionat Mugur Isărescu.

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Editor : A.D.