Creștere firavă a economiei României, anunțată de INS: doar 0,3%. Cât de aproape suntem de recesiune

Economia României avansează în ritm de melc. Un semnal în acest sens a venit de la INS: în trimestrul 2 al acestui an, comparativ cu trimestrul anterior, Produsul Intern Brut a crescut cu 1,2%, arată estimările, publicate joi de Institutul Naţional de Statistică. De asemenea, economia ţării a înregistrat o creştere de 0,3 % în trimestrul 2, faţă de acelaşi trimestru din anul 2024, pe seria brută, şi de 2,1%, pe seria ajustată sezonier.

Produsul Intern Brut a înregistrat o creştere de 0,3 % faţă de acelaşi trimestru din anul 2024 pe seria brută şi de 2,1% pe seria ajustată sezonier. În semestrul I 2025, Produsul Intern Brut a crescut cu 0,3% comparativ cu semestrul I 2024, pe seria brută şi cu 1,4% pe seria ajustată sezonier”, arată datele INS.

Seria ajustată sezonier a Produsului Intern Brut trimestrial a fost recalculată ca urmare a includerii estimărilor pentru trimestrul II 2025, fiind revizuită faţă de varianta publicată în comunicatul de presă nr. 175 din 10 iulie 2025.

Seria ajustată sezonier

În trimestrul II 2025, comparativ cu trimestrul anterior, Produsul Intern Brut a crescut cu 1,2%. Faţă de acelaşi trimestru din anul 2024, Produsul Intern Brut s-a majorat cu 2,1%.

În semestrul I 2025, comparativ cu semestrul I 2024, Produsul Intern Brut a crescut cu 1,4%.

Serie brută

Comparativ cu acelaşi trimestru din anul 2024, Produsul Intern Brut, în trimestrul II 2025, a înregistrat o creştere cu 0,3%.

În semestrul I 2025, comparativ cu semestrul I 2024, Produsul Intern Brut s-a majorat cu 0,3%.

Revizuiri

Ca urmare a revizuirii seriei brute prin includerea estimării Produsului Intern Brut pentru trimestrul II 2025 în seria trimestrială, seria ajustată sezonier a fost recalculată, indicii de volum fiind revizuiţi faţă de a doua variantă provizorie a Produsului Intern Brut pentru trimestrul I 2025, publicată în comunicatul de presă nr. 175 din 10 iulie 2025, astfel:

  • rezultatele trimestrului I 2024, comparativ cu trimestrul IV 2023, au fost revizuite de la 99,8% la 99,9%; - rezultatele trimestrului II 2024, comparativ cu trimestrul I 2024, au fost revizuite de la 100,3% la 99,8%; - rezultatele trimestrului III 2024, comparativ cu trimestrul II 2024, au fost revizuite de la 99,8% la 100,3%;
  • rezultatele trimestrului IV 2024, comparativ cu trimestrul III 2024, au fost revizuite de la 100,5% la 100,4%;
  • rezultatele trimestrului I 2025, comparativ cu trimestrul IV 2024, au fost revizuite de la 100,0% la 100,1%.

Seriile ajustate sezonier se recalculează trimestrial în conformitate cu practica europeană. 

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat, miercuri, în cadrul unei conferințe de presă la Guvern, că „trebuie să fim pregătiți în orice moment pentru o recesiune și trebuie să anticipăm acest lucru”. În teorie, recesiunea e definită ca scăderea PIB timp de două trimestre consecutive. 

