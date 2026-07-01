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Inflația în zona euro s-a temperat puternic în iunie. Țările europene în care prețurile au scăzut cel mai mult

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piese domino cu stema ue, daramate cu bila inflatiei
Inflaţia a scăzut în UE în luna iulie. Foto: Profimedia
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Din articol
Energia rămâne în continuare principalul factor, dar influența sa este în scădere Unde au crescut prețurile cel mai lent și unde au crescut cel mai rapid Toate marile economii au înregistrat o încetinire O economie prea slabă pentru a se supraîncălzi Piețele pariază pe o pauză a BCE

Inflația a scăzut mai mult decât se aștepta în zona euro în luna iunie, reducând presiunea asupra Băncii Centrale Europene (BCE) și reînviind speranțele că creșterea bruscă a prețurilor la energie, declanșată de războiul din Orientul Mijlociu, începe în sfârșit să se estompeze, arată Euronews.

În timp ce Europa se confruntă cu una dintre cele mai severe valuri de căldură înregistrate vreodată, cele mai recente cifre privind inflația au adus o veste mai răcoroasă, ceea ce este o raritate.

Creșterea prețurilor în zona euro a încetinit brusc în luna iunie, potrivit estimării preliminare a Eurostat, un semn îmbucurător că valul de creșteri declanșat de conflictul din Orientul Mijlociu ar putea să-și piardă din avânt.

Inflația anuală în zona euro a scăzut la 2,8%, de la 3,2% în luna mai, cel mai ridicat nivel înregistrat din septembrie 2023.

De asemenea, aceasta s-a situat sub nivelul de 3,0% pe care îl anticipaseră economiștii. Pe parcursul lunii, prețurile au scăzut efectiv cu 0,1%, prima scădere lunară din acest an după o serie de creșteri.

Energia rămâne în continuare principalul factor, dar influența sa este în scădere

Au existat și vești mai bune dincolo de titlurile din presă. Rata inflației de bază, care exclude prețurile volatile la energie și alimente, a scăzut de la 2,6% la 2,4%. Această cifră este mai importantă pentru BCE decât valoarea globală, deoarece oferă o imagine mai clară asupra faptului dacă inflația se blochează.

Deocamdată, aceasta este în scădere.

Energia a rămas cea mai importantă sursă de inflație, înregistrând o rată de 8,7% față de aceeași perioadă a anului trecut. Totuși, chiar și această rată se reduce rapid: în luna mai, rata se situa la 10,8%.

Creșterea bruscă a prețurilor la petrol și gaze, care a urmat izbucnirii războiului, a început să se inverseze odată cu încetarea focului dintre SUA și Iran și redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

Și restul coșului de consum a înregistrat o scădere.

Inflația din sectorul serviciilor a scăzut de la 3,5% la 3,2%, cea a produselor alimentare, a alcoolului și a tutunului a încetinit de la 1,9% la 1,6%, iar cea a bunurilor industriale, excluzând energia, s-a menținut constantă la 0,9%.

Unde au crescut prețurile cel mai lent și unde au crescut cel mai rapid

Malta a înregistrat cea mai scăzută rată anuală din bloc, de 1,9%, situându-se chiar înaintea Franței și Estoniei, ambele cu 2,0%.

Germania (2,4%) și Finlanda (2,7%) s-au situat, de asemenea, cu mult sub media zonei euro de 2,8%.

Situația era cu totul diferită mai la est.

Lituania s-a situat în fruntea clasamentului, cu 5,5%, urmată de Bulgaria, care a adoptat moneda euro abia în ianuarie, cu 5,3%. Croația și Cipru nu erau cu mult în urmă, cu 4,2% și, respectiv, 4,0%.

Pe o bază lunară, prețurile au scăzut efectiv în mai multe țări între mai și iunie.

Acestea au scăzut cu 0,4% în Belgia, Bulgaria, Estonia și Luxemburg, și cu 0,3% în Franța, Austria și Finlanda.

Cele mai accentuate creșteri lunare s-au înregistrat în sens invers: prețurile au crescut cu 1,0% în Malta și cu 0,8% în Cipru, iar Spania și Lituania au înregistrat ambele o creștere de 0,6%.

Toate marile economii au înregistrat o încetinire

Fiecare dintre cele mai mari țări membre ale zonei euro a raportat o inflație mai redusă.

În Germania, rata armonizată utilizată pentru compararea țărilor UE a scăzut de la 2,7% la 2,4%, sub estimările analiștilor.

Indicatorul național a scăzut la 2,3%, mult sub nivelul de 2,9% înregistrat în aprilie, care fusese cel mai ridicat nivel din ultimii peste doi ani.

În spatele acestei evoluții s-a aflat prăbușirea inflației la sectorul energetic, care s-a redus la mai puțin de jumătate, de la 6,6% la 3,4%, în timp ce inflația de bază s-a menținut la 2,5%.

Franța a înregistrat o scădere și mai accentuată. Rata armonizată a scăzut de la 2,8% la 2,0%, iar rata națională s-a situat la 1,8%, cel mai scăzut nivel din ultimul an.

Din nou, sectorul energetic a avut cel mai mare impact, inflația la combustibili încetinind de la 16,6% la 11,2%. Prețurile din Franța au scăzut cu 0,2% pe parcursul lunii, înregistrând prima scădere din ianuarie.

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Italia a reprezentat o excepție în rândul celor patru mari, rata sa armonizată înregistrând o variație nesemnificativă, scăzând de la 3,2% la 3,1%.
Motivul îl constituie facturile la energie ale gospodăriilor. Tarifele italiene la electricitate și gaz rămân în urma pieței angro, astfel încât au continuat să crească chiar și atunci când prețul benzinei la pompă a început să scadă.

Prețurile reglementate la energie au crescut cu 9,3% față de aceeași perioadă a anului trecut în iunie, de la 5,6% în mai, iar doar prețul reglementat al energiei electrice a înregistrat un salt de la 2,3% la 7,1%. Pe piața liberă, creșterile au fost și mai mari: energia electrică a crescut de la 8,4% la 12,6%, iar gazul de la 8,2% la 9,9%.

O economie prea slabă pentru a se supraîncălzi

Joe Nellis, consilier economic la firma de contabilitate și consultanță MHA, a declarat că cifrele din iunie reprezintă o imagine a două forțe care acționează în direcții opuse.

Războiul din Orientul Mijlociu a determinat creșterea costurilor energiei, transportului și producției. În același timp, întreprinderile sunt reticente în a investi, iar gospodăriile cheltuiesc cu prudență, astfel încât economia pur și simplu nu are suficientă dinamică pentru a determina o creștere rapidă a prețurilor.

„Pe scurt, economia zonei euro nu generează suficientă dinamică pentru a determina o creștere semnificativă a prețurilor”, a afirmat el. Nellis se așteaptă ca presiunea să continue să se reducă.

Creșterea salariilor s-a menținut în jurul valorii de 3%, piețele energetice se stabilizează, iar armistițiul dintre SUA și Iran a redus riscul unui nou șoc petrolier. El subliniază că BCE a majorat ratele dobânzilor în luna iunie, dar „nu este nevoie să intrăm în panică”.

„În contextul unei economii slabe și al unei inflații care pare a fi sub control, BCE va fi reticentă în a adopta o orientare a politicii monetare semnificativ mai restrictivă”, a adăugat el.

Piețele pariază pe o pauză a BCE

Operatorii de pe piețe au ajuns la aceeași concluzie. Euro a scăzut sub 1,14 dolari, pe fondul slăbirii argumentelor în favoarea unor noi majorări ale ratei dobânzii.

Indicele Euro STOXX 50 a rămas neschimbat pe parcursul zilei, frânat de acțiunile băncilor, care tind să înregistreze profituri mai mari atunci când ratele dobânzilor sunt ridicate.

Indicele Euro STOXX Banks a pierdut aproximativ 0,7%, BNP Paribas înregistrând o scădere de 1,2%, iar Société Générale de 0,8%.

Toate acestea fac ca decizia BCE să fie mult mai ușoară atunci când Consiliul său de administrație se va reuni în iulie. După ce a majorat costurile de împrumut abia luna trecută, BCE are acum toate motivele să aștepte fără să ia măsuri, arată Euronews.

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Editor : C.A.

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