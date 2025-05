România va încasa 1,3 miliarde de euro, luna viitoare, din tranşa a treia din PNRR. Anunțul făcut de ministrul Finanţelor

România va încasa, pe 10 iunie, 1,3 miliarde euro din tranşa a treia de plată pentru Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, a anunţat, marţi, ministrul Finanţelor, Tanczos Barna.

"România va încasa 1,3 milioane de euro, pe 10 iunie, din tranşa a treia de plată pentru PNRR. Este un aspect important, este o finanţare importantă pentru echilibrarea încasărilor de la bugetul de stat", a transmis ministrul printr-un mesaj video postat pe pagina sa de Facebook.

Acesta participă, la Bruxelles, la reuniunea miniştrilor de Finanţe din Uniunea Europeană, unde se vor discuta, printre altele, despre aspecte legate de încasarea TVA pentru tranzacţiile online în cadrul UE şi despre SAFE, sistemul de finanţare pentru Apărare, informează Agerpres.

Pe de altă parte, Tanczos Barna a subliniat că România are nevoie de o reformă fiscală, însă un Guvern interimar nu are prerogative şi nici mandat să discute asemenea aspecte cu Comisia Europeană sau cu societatea din România.

"Cu siguranţă, toată lumea aşteaptă dezbaterile din România despre reforma fiscală. Fără doar şi poate, România are nevoie de o reformă fiscală. Avem un angajament din acest punct de vedere, dar un guvern interimar nu are nici prerogative, nici mandat să discute asemenea aspecte, nici cu Comisia Europeană, nici acasă, cu societatea din România. Noul guvern, guvernul care vine după acest guvern interimar, are prima şi cea mai importantă sarcină: de a discuta reforma fiscală, de a prezenta această reformă fiscală societăţii de acasă şi Comisiei Europene. Această reformă trebuie să consolideze sistemul fiscal-bugetar pentru următorii şapte ani. De aceea este un aspect important, care nu poate fi discutat de un guvern interimar. Venim acasă cu această veste bună: pe 10 iunie vin cele 1,3 miliarde de euro", a punctat ministrul Finanţelor.

El a adăugat că pe 18 mai se decide viitorul ţării şi a adresat un îndemn de ieşire la vot.

"În acelaşi timp, trebuie să fim cu toţii conştienţi de faptul că pe 18 mai decidem asupra viitorului ţării. Decidem asupra unei stabilităţi fiscal-bugetare sau alegem haosul, alegem incertitudinea, alegem lipsa de perspectivă? Pe 18 mai, toată societatea din România decide asupra viitorului nostru, viitorul nostru a tuturor. Haos sau predictibilitate? Veniţi la vot pe 18 mai", a transmis Tanczos Barna.

