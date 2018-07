Teodorovici, ultimatum pentru şeful ANAF: Să mă urmărească, luni vreau să văd ordinul ăsta!

Ultimatum pentru şeful ANAF de la Ministrul Finanţelor. Ionuţ Mişa are termen până luni, la ora 09.00, să redacteze un ordin care să simplifice recuperarea taxei auto de către beneficiari.

Eugen Teodorovici spune că a aflat, în urma unei vizite oficiale la Administraţia Financiară, cât de de complicat este procesul prin care românii pot să îşi recupereze banii de la stat.

Este nevoie de un teanc de documente, spune ministrul Finanţelor, iar acest lucru nu mai poate continua.

Eugen Teodorovici, ministrul Finanţelor: „Am văzut acolo la colegii mei, din păcate, uite aşa un dosar ca ăsta sau puţin mai gros ca ăsta pentru această rambursare de taxa auto. Şi am zis aşa: măi, oameni buni, dacă eu am dat un ordin şi am spus modelul de cerere e în formatul respectiv, în care omul trece numele, CNP, maşina seria şi punct. Îi rog frumos pe colegii de la Fisc, pe Mişa, să mă urmărească pentru că luni dimineaţă, la ora 09, vreau să văd pe masa mea ordinul care schimbă lucrurile cum spun eu acum. Am dat mesajul foarte clar, domnul preşedinte Mişa are weekendul la dispoziţie. Şi eu calculez aşa - are ziua cât are ore de lucru, noi punem şi noaptea.”

FOTO: INQUAM PHOTOS - Octav Ganea

