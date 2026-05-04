UE cere statelor membre strategii pentru protejarea fermierilor. Ce prevede reforma PAC

tractor care ară un camp
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Inquam Photos / Casian Mitu

Statele membre UE ar trebui să-şi protejeze mai bine fermierii contra riscurilor, cum ar fi schimbările climatice, fluctuaţiile pieţei şi evoluţiile geopolitice, a declarat luni comisarul european pentru agricultură, Christophe Hansen, transmite DPA.

Comisia Europeană se aşteaptă ca fiecare ţară să prezinte o strategie concretă. Aceste strategii trebuie transmise ca parte a viitoarei Politici Agricole Comune (PAC), a afirmat Hansen, înaintea discuţiilor neoficiale ale miniştrilor Agriculturii din UE, care au loc la Nicosia.

Executivul comunitar vrea să restructureze fundamental PAC începând din 2028, prin înlocuirea multiplelor fonduri destinate fermierilor şi sprijinirea cu un singur mare fond.

Conform planurilor, fiecare stat membru UE trebuie să prezinte o reformă naţională şi un plan de investiţii pentru perioada 2028 - 2034 privind modul în care intenţionează să utilizeze banii europeni pentru a accesa aceste fonduri.

În timp ce propusa restructurare a fost salutată pentru că permite statelor membre UE să facă planuri în mod independent, a sporit de asemenea temerile privind amplificarea disparităţilor regionale şi a reducerii standardelor de mediu.

Negocierile privind bugetul între ţările blocului comunitar şi Parlamentul European vor fi probabil îndelungate şi dificile. Obiectivul este să se ajungă la un acord până la finalul anului.

