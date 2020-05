Florin Cîţu: M-am uitat la cifrele pentru luna aprilie, sunt mai bune decât ne aşteptam

Cifrele pentru luna aprilie sunt mai bune decât ne aştepta, iar încasările sunt mai mari decât în 2019, spune ministrul Finanţelor, Florin Cîţu.

„Este adevărat că m-am uitat la cifrele pentru luna aprilie. Sunt mai bune decât ne aşteptam, încasările sunt mai mari decât în 2019, dar, în acelaşi timp, deficitul estimat pentru acest an este dublu. Deci, pe de o parte, avem o situaţie mai bună la încasări decât ne-am aştepta, dar în acelaşi timp situaţia nu este roz, pentru că cheltuielile au crescut foarte mult. Şi acum vă spun: nu doar plata pensiilor şi salariilor, nu doar aceste capitole din execuţia bugetară depind de execuţia bugetară. Toate cheltuielile. Şi trebuie să urmărim în fiecare lună execuţia bugetară şi suntem atenţi şi pe partea de cheltuieli să nu dezechilibrăm situaţia financiară. Până acum, cu toate piedicile puse de aceşti oameni în Parlament şi cu tot felul de bombe pe care le-au aruncat în spaţiul public, am reuşit să plătim toate pensiile, salariile, ajutoarele sociale - chiar dacă au crescut cheltuielie şi şomajul tehnic - la timp. Unele chiar mai devreme”, a spus Cîţu, la Realitatea Plus, potrivit Agerpres.

Ministrul a subliniat că Executivul actual a reuşit să se împrumute la dobânzi mai scăzute cu un punct procentual decât o făcea Guvernul PSD.

„Am reuşit să ne împrumutăm - şi asta este o performanţă pentru un guvern în criză, un guvern care a primit lovituri şi din partea agenţiilor de rating care acţionează la noi prociclic, se pare - am reuşit să ne