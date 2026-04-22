România rămâne țara cu cel mai mare deficit bugetar din UE în 2025, potrivit Eurostat. Cum arată situația comparativ cu alte state

Ponderea deficitului guvernamental în PIB a rămas la 3,1% în Uniunea Europeană în 2025, același nivel ca în 2024. România se menține însă pe primul loc în clasamentul statelor membre, cu un deficit de 7,9% din PIB, potrivit datelor publicate miercuri de Eurostat.

Majoritatea statelor din UE au înregistrat deficit bugetar anul trecut, singurele excepții fiind Cipru (+3,4%), Danemarca (+2,9%), Grecia (+1,7%) și Portugalia (+0,7%), care au raportat excedent.

După România, cele mai ridicate deficite au fost înregistrate în Polonia (-7,3% din PIB), Belgia (-5,2%) și Franța (-5,1%). În total, 11 state membre au depășit pragul de 3% din PIB.

România rămâne în procedura de deficit excesiv

România se află în procedura de deficit excesiv încă din 2020, iar datele pentru 2025 arată o ușoară corecție, dar nu suficientă.

Deficitul bugetar a scăzut la 7,9% din PIB, de la 9,3% în 2024, însă rămâne mult peste nivelul recomandat la nivel european. În paralel, datoria guvernamentală a crescut la 59,3% din PIB, de la 54,8% în 2024 și 49,3% în 2023.

Produsul Intern Brut (PIB) a ajuns la 1.916 miliarde lei în 2025, în creștere față de aproximativ 1.760 miliarde lei în 2024 și 1.590 miliarde lei în 2023.

Datoria publică a crescut la nivel european

La nivelul Uniunii Europene, datoria guvernamentală a urcat la 81,7% din PIB în 2025, de la 80,7% în 2024. În zona euro, aceasta a crescut de la 87% la 87,8%.

Cele mai scăzute niveluri ale datoriei au fost înregistrate în Estonia (24,1%), Luxemburg (26,5%) și Danemarca (27,9%), în timp ce Grecia (146,1%), Italia (137,1%) și Franța (115,6%) au consemnat cele mai ridicate valori.

În 2025, cheltuielile guvernamentale în UE au reprezentat 49,5% din PIB, iar veniturile 46,4%. În zona euro, nivelurile au fost ușor mai ridicate, de 49,8% și, respectiv, 46,9%.

Comparativ cu 2024, atât cheltuielile, cât și veniturile au crescut la nivel european.

