România rămâne țara cu cel mai mare deficit bugetar din UE în 2025, potrivit Eurostat. Cum arată situația comparativ cu alte state

România rămâne în procedura de deficit excesiv Datoria publică a crescut la nivel european

Ponderea deficitului guvernamental în PIB a rămas la 3,1% în Uniunea Europeană în 2025, același nivel ca în 2024. România se menține însă pe primul loc în clasamentul statelor membre, cu un deficit de 7,9% din PIB, potrivit datelor publicate miercuri de Eurostat.

Majoritatea statelor din UE au înregistrat deficit bugetar anul trecut, singurele excepții fiind Cipru (+3,4%), Danemarca (+2,9%), Grecia (+1,7%) și Portugalia (+0,7%), care au raportat excedent.

După România, cele mai ridicate deficite au fost înregistrate în Polonia (-7,3% din PIB), Belgia (-5,2%) și Franța (-5,1%). În total, 11 state membre au depășit pragul de 3% din PIB.

România rămâne în procedura de deficit excesiv

România se află în procedura de deficit excesiv încă din 2020, iar datele pentru 2025 arată o ușoară corecție, dar nu suficientă.

Deficitul bugetar a scăzut la 7,9% din PIB, de la 9,3% în 2024, însă rămâne mult peste nivelul recomandat la nivel european. În paralel, datoria guvernamentală a crescut la 59,3% din PIB, de la 54,8% în 2024 și 49,3% în 2023.

Produsul Intern Brut (PIB) a ajuns la 1.916 miliarde lei în 2025, în creștere față de aproximativ 1.760 miliarde lei în 2024 și 1.590 miliarde lei în 2023.

Datoria publică a crescut la nivel european

La nivelul Uniunii Europene, datoria guvernamentală a urcat la 81,7% din PIB în 2025, de la 80,7% în 2024. În zona euro, aceasta a crescut de la 87% la 87,8%.

Cele mai scăzute niveluri ale datoriei au fost înregistrate în Estonia (24,1%), Luxemburg (26,5%) și Danemarca (27,9%), în timp ce Grecia (146,1%), Italia (137,1%) și Franța (115,6%) au consemnat cele mai ridicate valori.

În 2025, cheltuielile guvernamentale în UE au reprezentat 49,5% din PIB, iar veniturile 46,4%. În zona euro, nivelurile au fost ușor mai ridicate, de 49,8% și, respectiv, 46,9%.

Comparativ cu 2024, atât cheltuielile, cât și veniturile au crescut la nivel european.

