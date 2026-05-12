Arabia Saudită a atacat, în secret, Iranul, pe fondul escaladării conflictului din Golf. EAU au avut misiuni similare, relata WSJ luni

Arabia Saudită a lansat numeroase atacuri asupra Iranului, care nu au fost făcute publice, ca represalii pentru loviturile iraniene efectuate în regat în timpul războiului din Orientul Mijlociu, au declarat pentru Reuters doi oficiali occidentali informaţi cu privire la această chestiune şi doi oficiali iranieni. Este prima dată când se află că regatul saudit a desfăşurat direct acţiuni militare pe teritoriul iranian şi arată că Riadul devine mult mai îndrăzneţ în apărarea sa împotriva principalului său rival regional, scrie News.ro. Informațiile Reuters apar după ce The Wall Street Journal (WSJ) a scris luni despre atacuri similare ale Emiratelor Arabe Unite (EAU).

Atacurile, lansate de Forţele Aeriene Saudite, ar fi fost efectuate la sfârşitul lunii martie, au declarat cei doi oficiali occidentali. Unul dintre ei a spus că au fost doar „lovituri de răzbunare ca răspuns la atacurile suferite de Arabia Saudită”.

Reuters nu a putut confirma care au fost ţintele specifice.

Ca răspuns la o solicitare de comentarii, un oficial de rang înalt al Ministerului de Externe saudit a evitat să spună direct dacă au fost efectuate atacuri, iar Ministerul de Externe iranian nu a răspuns la o solicitare de comentarii.

Arabia Saudită, care are o relaţie militară strânsă cu Statele Unite, s-a bazat în mod tradiţional pe armata americană pentru protecţie, dar războiul de 10 săptămâni a lăsat regatul vulnerabil la atacuri care au străpuns umbrela militară americană.

Statele arabe din Golf au început să riposteze

Atacurile saudite subliniază extinderea conflictului - şi măsura în care un război care a început când SUA şi Israelul au lansat atacuri aeriene asupra Iranului pe 28 februarie a atras în conflict Orientul Mijlociu mai larg în moduri care nu au fost recunoscute public.

De la atacurile SUA şi ale Israelului, Iranul a lovit toate cele şase state ale Consiliului de Cooperare al Golfului cu rachete şi drone, atacând nu numai bazele militare americane, ci şi obiective civile, aeroporturi şi infrastructura petrolieră, şi a închis Strâmtoarea Ormuz, perturbând comerţul global.

Emiratele Arabe Unite au efectuat, de asemenea, lovituri militare asupra Iranului, a scris luni The Wall Street Journal. Împreună, acţiunile Arabiei Saudite şi ale Emiratelor dezvăluie un conflict a cărui adevărată natură a rămas în mare parte ascunsă - unul în care monarhiile din Golf, lovite de atacurile iraniene, au început să riposteze.

Dar abordarea lor nu a fost identică. Emiratele Arabe Unite au adoptat o poziţie mai agresivă, încercând să impună un preţ Iranului şi angajându-se doar rar în diplomaţie publică cu Teheranul.

Arabia Saudită a încercat, între timp, să împiedice escaladarea conflictului şi a menţinut contacte regulate cu Iranul, inclusiv prin intermediul ambasadorului Teheranului la Riad. Acesta nu a răspuns la o solicitare de comentarii din partea Reuters.

Oficialul de rang înalt de la Ministerul de Externe saudit nu a abordat direct dacă s-a ajuns la un acord de dezamorsare a conflictului cu Iranul, dar a declarat: „Reafirmăm poziţia consecventă a Arabiei Saudite care pledează pentru dezamorsarea conflictului, autoreţinere şi reducerea tensiunilor în vederea asigurării stabilităţii, securităţii şi prosperităţii regiunii şi a populaţiei sale.”

Atacuri, apoi dezamorsare

Oficialii iranieni şi occidentali au declarat că Arabia Saudită a informat Iranul cu privire la atacuri, iar acest lucru a fost urmat de un angajament diplomatic intens şi de ameninţări saudite cu noi represalii, ceea ce a dus la o înţelegere între cele două ţări privind dezescaladarea.

Ali Vaez, directorul proiectului Iran la International Crisis Group, a declarat că atacurile saudite de represalii asupra Iranului, urmate de o înţelegere privind dezescaladarea, ar „demonstra recunoaşterea pragmatică de ambele părţi a faptului că o escaladare necontrolată implică costuri inacceptabile”.

O astfel de succesiune de evenimente ar demonstra „nu încredere, ci un interes comun în impunerea unor limite confruntării înainte ca aceasta să degenereze într-un conflict regional mai amplu”.

Dezescaladarea informală a intrat în vigoare în săptămâna premergătoare acordului de încetare a focului dintre Washington şi Teheran, înregistrat pe 7 aprilie, privind conflictul mai amplu dintre cele două părţi. Casa Albă nu a răspuns la solicitarea de comentarii.

Unul dintre oficialii iranieni a confirmat că Teheranul şi Riadul au convenit să reducă tensiunile, afirmând că această mişcare viza „încetarea ostilităţilor, protejarea intereselor reciproce şi prevenirea escaladării tensiunilor”.

De mult timp în conflict, Iranul şi Arabia Saudită - cele două puteri musulmane şiiită şi respectiv sunnită de frunte în Orientul Mijlociu - au susţinut grupuri opuse în conflictele din întreaga regiune.

O detentă negociată de China în 2023 a dus la reluarea relaţiilor dintre cele două ţări, inclusiv la un armistiţiu între rebelii Houthi, susţinuţi de Iran, în Yemen şi Arabia Saudită, care s-a menţinut de atunci.

Marea Roşie rămânând deschisă navigaţiei, Arabia Saudită a putut continua să exporte petrol pe toată durata conflictului, spre deosebire de majoritatea statelor din Golf, reuşind astfel să rămână relativ izolată.

Regatul a evitat „cuptorul distrugerii”

Într-un editorial publicat în weekend în ziarul Arab News, deţinut de Arabia Saudită, fostul şef al serviciilor de informaţii saudite, prinţul Turki al-Faisal, a sugerat ce calcul şi-a făcut regatul, scriind că „atunci când Iranul şi alţii au încercat să tragă regatul în cuptorul distrugerii, conducerea noastră a ales să îndure durerile cauzate de un vecin pentru a proteja vieţile şi proprietăţile cetăţenilor săi”.

Atacurile Arabiei Saudite au urmat după săptămâni de tensiuni crescânde.

La o conferinţă de presă ţinută la Riad pe 19 martie, ministrul saudit de externe, prinţul Faisal bin Farhan, a declarat că regatul „îşi rezervă dreptul de a întreprinde acţiuni militare dacă se consideră necesar”.

Trei zile mai târziu, Arabia Saudită i-a declarat personae non gratae pe ataşatul militar al Iranului şi pe patru membri ai personalului ambasadei.

Iranul a redus atacurile directe asupra Regatului saudit

Până la sfârşitul lunii martie, contactele diplomatice şi ameninţarea Arabiei Saudite de a adopta o abordare mai agresivă, similară cu cea a Emiratelor Arabe Unite, şi de a riposta în continuare au dus la o înţelegere de dezamorsare a conflictului, au declarat surse occidentale.

De la peste 105 de atacuri cu drone şi rachete asupra Arabiei Saudite în săptămâna 25-31 martie, numărul a scăzut la puţin peste 25 între 1 şi 6 aprilie, potrivit unei statistici Reuters bazate pe declaraţiile Ministerului Apărării saudit.

Proiectilele lansate asupra Arabiei Saudite în zilele premergătoare încetării focului mai ample au fost evaluate de surse occidentale ca provenind din Irak, mai degrabă decât din Iran, ceea ce indică faptul că Teheranul a redus atacurile directe, în timp ce grupurile aliate au continuat să acţioneze.

Arabia Saudită l-a convocat pe ambasadorul Irakului pe 12 aprilie pentru a protesta faţă de atacurile lansate de pe teritoriul irakian.

Comunicarea dintre Arabia Saudită şi Iran a continuat chiar şi atunci când au apărut tensiuni la începutul armistiţiului mai amplu dintre Iran şi SUA, când Ministerul Apărării saudit a raportat că 31 de drone şi 16 rachete au fost lansate asupra regatului în perioada 7-8 aprilie.

Această creştere bruscă a determinat Riadul să ia în considerare represalii împotriva Iranului şi Irakului, în timp ce Pakistanul a desfăşurat avioane de vânătoare pentru a linişti regatul şi a îndemnat la reţinere pe măsură ce diplomaţia prindea avânt.

