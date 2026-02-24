„Măsurile de relansare economică, în lectura mea, sunt precum agheasma, adică te ajută dacă crezi în ele, dar nu vor produce rezultate”, a declarat marți la Digi24 Gabriel Biriș, avocat specializat în fiscalitate, comentând ordonanțele de urgență pregătite de Guvern. Acesta a explicat că, deși pachetele includ tăieri de costuri și facilități pentru microîntreprinderi, impactul lor real asupra economiei rămâne discutabil.

„Acum nu vorbim de o reformă în zona administrației publice locale sau centrale, vorbim de niște tăieri de costuri. Reformă vom avea atunci când discutăm de reducerea numărului de unități administrativ-teritoriale, de reducere a numărului de județe, de reducerea numărului de parlamentari. Până atunci vorbim de niște tăieri. Evident că oamenii sunt nemulțumiți, la fel cum a fost foarte mulțumiți când fondul de salarii a crescut cu 40% în 2 ani. Cam asta se întâmplă. În ședința aceasta de Guvern cel mai probabil vor fi adoptate aceste ordonanțe de urgență și după aceea vom vedea ce se va întâmpla”, a explicat Gabriel Biriș, marți la Digi24.

Tăierile de la stat și pachetul de relansare economică

Întrebat cum se corelează tăierile de la stat cu măsurile de relansare economică, Biriș a precizat că „deocamdată, tăierile de la stat înseamnă reducerea deficitului bugetar”.

„Deficitul bugetar este unul excesiv în continuare și va rămâne excesiv și după aceste tăieri. Cum orice cheltuieli suplimentare de la buget vor fi făcute din împrumuturi. Asta să fie clar pentru toată lumea”, a completat el.

Referindu-se la măsurile din pachetul de relansare economică, avocatul a explicat că „măsurile de relansare economică, cealaltă ordonanță de urgență conține niște măsuri, hai să spunem așa de salutat la nivel micro, modificările de la microîntreprinderi și de creștere a pragului de scutire pentru aplicarea plății TVA la încasare, însă conține și niște măsuri aparent bune”.

„O să mă refer doar la una - amortizare supra-accelerată și în plus și la creditele fiscale. Numai că legea nu ține cont că viața bate filmul. E greu de crezut că un investitor nou care face o investiție va apela la această facilitate, pentru că având în vedere reducerea perioadei de recuperare a pierderilor și reducerea la 70% a profitului care poate acoperi pierderea, atunci se poate afla în situația, dacă aplică această facilitate, să nu-și poată recupera pierderile. Deci este inutilă”, a adăugat Biriș.

El a sintetizat impactul pachetului astfel: „Măsurile de relansare economică, în lectura mea, sunt precum agheasma, adică te ajută dacă crezi în ele, dar nu vor produce rezultate.”

PNRR și veniturile bugetare: „Viața bate filmul”

Întrebat cât poate fi accesat din fondurile PNRR până la finalul lunii august, Gabriel Biriș a răspuns: „Mi-e imposibil să fac o prognoză aici”.

„Știu că ministru Pîslaru face treabă foarte bună, dar nu e numai dânsul în Guvernul ăla. Probabil că o mare parte vor fi luați, dar vreau să mai spun un lucru că noi acum ne concentrăm, ne ducem așa, după o fentă. Toate sumele din PNRR sunt doar o treime din GAP-ul de TVA în aceeași perioadă. Adică, practic, noi în perioada în care am aplicat acest PNRR, cât sunt 14 miliarde de euro potențial de luat, pe granturi vorbesc, România a pierdut câteva miliarde de euro din necombaterea fraudei la TVA. Și asta e cea mai importantă sursă de creștere a veniturilor bugetare și, din păcate, măsurile pe care le vedem acum nu cred că vor ajunge”, a subliniat el.

Avizul Consiliului Economic și Social: semnale mixte

În ceea ce privește avizele consultative pe cele două ordonanțe pe care le va adopta Guvernul în ședința de marți, cea cu tăierile în administrație și cea privind relansarea economică, Gaabriel Biriș a comentat: „La celălalt, la pachetul de relansare, e favorabil cu observații. O să le citească dar când mai au timp să le modifice? Deci e o simplă formalitate, din păcate. Rolul dialogului social și al Consiliului Economic este practic anihilat de lipsa perioadei de analiză. Cum vedem și lipsa aproape totală a dialogului dintre decidenți și specialiștii din mediul de afaceri. Noi am putea să ajutăm să avem niște legi bune”.

El a atras atenția asupra altor modificări recente.

„Uite, vedeți că pe lângă pachetele astea, Ministerul de Finanțe a mai pus o ordonanță de urgență astăzi de modificare a Codului fiscal, ca să ce? Ca să corecteze tâmpeniile făcute în legea 329 și în ordonanța trenuleț, în 89”, a conchis Biriș.

Guvernul adoptă, în ședința de marți seară, de la ora 19.30, proiectul de ordonanță de urgență privind instituirea unor măsuri de relansare economică, creștere a investițiilor productive și a competitivității, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fiscal – bugetar. Pe ordinea de zi a reuniunii de la Palatul Victoria este și proiectul de ordonanță de urgență privind adoptarea unor măsuri pentru creșterea capacității financiare a unităților administrativ-teritoriale precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

