Live TV

Exclusiv Gabriel Biriș: „Măsurile de relansare economică sunt precum agheasma. Te ajută dacă crezi în ele, dar nu vor produce rezultate”

Data actualizării: Data publicării:
ilie bolojan guvern
Premierul Ilie Bolojan la o ședință a Executivului. Foto: gov.ro
Din articol
Tăierile de la stat și pachetul de relansare economică PNRR și veniturile bugetare: „Viața bate filmul” Avizul Consiliului Economic și Social: semnale mixte

„Măsurile de relansare economică, în lectura mea, sunt precum agheasma, adică te ajută dacă crezi în ele, dar nu vor produce rezultate”, a declarat marți la Digi24 Gabriel Biriș, avocat specializat în fiscalitate, comentând ordonanțele de urgență pregătite de Guvern. Acesta a explicat că, deși pachetele includ tăieri de costuri și facilități pentru microîntreprinderi, impactul lor real asupra economiei rămâne discutabil.

„Acum nu vorbim de o reformă în zona administrației publice locale sau centrale, vorbim de niște tăieri de costuri. Reformă vom avea atunci când discutăm de reducerea numărului de unități administrativ-teritoriale, de reducere a numărului de județe, de reducerea numărului de parlamentari. Până atunci vorbim de niște tăieri. Evident că oamenii sunt nemulțumiți, la fel cum a fost foarte mulțumiți când fondul de salarii a crescut cu 40% în 2 ani. Cam asta se întâmplă. În ședința aceasta de Guvern cel mai probabil vor fi adoptate aceste ordonanțe de urgență și după aceea vom vedea ce se va întâmpla”, a explicat Gabriel Biriș, marți la Digi24.

Tăierile de la stat și pachetul de relansare economică

Întrebat cum se corelează tăierile de la stat cu măsurile de relansare economică, Biriș a precizat că „deocamdată, tăierile de la stat înseamnă reducerea deficitului bugetar”.

„Deficitul bugetar este unul excesiv în continuare și va rămâne excesiv și după aceste tăieri. Cum orice cheltuieli suplimentare de la buget vor fi făcute din împrumuturi. Asta să fie clar pentru toată lumea”, a completat el.

Referindu-se la măsurile din pachetul de relansare economică, avocatul a explicat că „măsurile de relansare economică, cealaltă ordonanță de urgență conține niște măsuri, hai să spunem așa de salutat la nivel micro, modificările de la microîntreprinderi și de creștere a pragului de scutire pentru aplicarea plății TVA la încasare, însă conține și niște măsuri aparent bune”.

„O să mă refer doar la una - amortizare supra-accelerată și în plus și la creditele fiscale. Numai că legea nu ține cont că viața bate filmul. E greu de crezut că un investitor nou care face o investiție va apela la această facilitate, pentru că având în vedere reducerea perioadei de recuperare a pierderilor și reducerea la 70% a profitului care poate acoperi pierderea, atunci se poate afla în situația, dacă aplică această facilitate, să nu-și poată recupera pierderile. Deci este inutilă”, a adăugat Biriș.

El a sintetizat impactul pachetului astfel: „Măsurile de relansare economică, în lectura mea, sunt precum agheasma, adică te ajută dacă crezi în ele, dar nu vor produce rezultate.”

PNRR și veniturile bugetare: „Viața bate filmul”

Întrebat cât poate fi accesat din fondurile PNRR până la finalul lunii august, Gabriel Biriș a răspuns: „Mi-e imposibil să fac o prognoză aici”.

„Știu că ministru Pîslaru face treabă foarte bună, dar nu e numai dânsul în Guvernul ăla. Probabil că o mare parte vor fi luați, dar vreau să mai spun un lucru că noi acum ne concentrăm, ne ducem așa, după o fentă. Toate sumele din PNRR sunt doar o treime din GAP-ul de TVA în aceeași perioadă. Adică, practic, noi în perioada în care am aplicat acest PNRR, cât sunt 14 miliarde de euro potențial de luat, pe granturi vorbesc, România a pierdut câteva miliarde de euro din necombaterea fraudei la TVA. Și asta e cea mai importantă sursă de creștere a veniturilor bugetare și, din păcate, măsurile pe care le vedem acum nu cred că vor ajunge”, a subliniat el.

Avizul Consiliului Economic și Social: semnale mixte

În ceea ce privește avizele consultative pe cele două ordonanțe pe care le va adopta Guvernul în ședința de marți, cea cu tăierile în administrație și cea privind relansarea economică, Gaabriel Biriș a comentat: „La celălalt, la pachetul de relansare, e favorabil cu observații. O să le citească dar când mai au timp să le modifice? Deci e o simplă formalitate, din păcate. Rolul dialogului social și al Consiliului Economic este practic anihilat de lipsa perioadei de analiză. Cum vedem și lipsa aproape totală a dialogului dintre decidenți și specialiștii din mediul de afaceri. Noi am putea să ajutăm să avem niște legi bune”.

El a atras atenția asupra altor modificări recente.

„Uite, vedeți că pe lângă pachetele astea, Ministerul de Finanțe a mai pus o ordonanță de urgență astăzi de modificare a Codului fiscal, ca să ce? Ca să corecteze tâmpeniile făcute în legea 329 și în ordonanța trenuleț, în 89”, a conchis Biriș.

Guvernul adoptă, în ședința de marți seară, de la ora 19.30, proiectul de ordonanță de urgență privind instituirea unor măsuri de relansare economică, creștere a investițiilor productive și a competitivității, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fiscal – bugetar. Pe ordinea de zi a reuniunii de la Palatul Victoria este și proiectul de ordonanță de urgență privind adoptarea unor măsuri pentru creșterea capacității financiare a unităților administrativ-teritoriale precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
cristian preda isi rupe diploma de doctirat
1
Un fost consilier prezidențial și-a rupt diploma de doctor, în direct, la Digi24...
potra georgescu
2
O nouă amânare în dosarul privind tentativa de lovitură de stat în care Călin Georgescu...
bilet loterie
3
Un bărbat a cumpărat un bilet câștigător la loto din magazinul unde lucra, după ce s-au...
medvedev
4
Medvedev, îmbrăcat în uniformă militară, aruncă în aer negocierile de pace: „Aspecte...
Vladimir Alekseiev
5
Țara europeană pe care Moscova o acuză acum, pe lângă Ucraina, de tentativa de asasinat...
”Șocant”: s-au despărțit! A făcut anunțul în direct și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
Digi Sport
”Șocant”: s-au despărțit! A făcut anunțul în direct și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
alexandru nazare face declaratii
Alexandru Nazare a anunțat un pachet de relansare economică care mută accentul pe investiții. „Regândim sprijinul pentru companii”
membri ai psd la sedinta
PSD: „Programul de stimulare a economiei devine realitate după 5 luni de indecizie şi tergiversare din partea premierului Ilie Bolojan”
Irineu Darău, ministrul Economiei.
Irineu Darău comentează măsurile de relansare economică propuse de PSD: „Am văzut nişte calcule pe care nu le-am verificat personal”
antreprenori al caror business merge prost
Ce va include pachetul de relansare economică, pentru companii și antreprenori
BUCURESTI - SEDINTA DE GUVERN - 23 OCT 2024
Adrian Câciu: Toate propunerile PSD intră în pachetul de relansare. „Viteza va face diferența”
Recomandările redacţiei
Ședință de guvern.
Ședință de Guvern pentru tăierile din administrație: aviz negativ de...
politisti
Polițiștii care au protestat în Piața Victoriei au încercat să intre...
Folder, judge's hammer on table
Când va fi promulgată legea pentru pensiile magistraților. Anunț de...
nicusor dan
Nicușor Dan, mesaj la Coaliția de Voință: România va continua să...
Ultimele știri
Accident grav pe DN 14: Doi şoferi au murit şi o adolescentă a fost rănită
A-l numi „Pinocchio” pe cancelarul Friedrich Merz este libertate de exprimare, nu infracțiune, decid procurorii germani
UE va acorda Ucrainei împrumutul de 90 de miliarde de euro „într-un fel sau altul”, promite Von der Leyen după împotrivirea Ungariei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Anul Calului de Foc. Horoscopul 2026 pentru fiecare semn din zodiacul chinezesc
Cancan
Tatăl lui Mario Berinde a primit o nouă LOVITURĂ, după ce și-a pierdut fiul. Magistrații au luat decizia! 😲
Fanatik.ro
Adrian Porumboiu laudă arbitrajul Iulianei Demetrescu: “A fost impecabilă! Ar putea să arbitreze oricând FCSB...
editiadedimineata.ro
Meta spune că 19% dintre adolescenții de pe Instagram au văzut imagini explicite nedorite
Fanatik.ro
Cazul bebelușului răpit chiar din maternitate acum aproape un an, aruncat în aer de un test poligraf! Ce s-a...
Adevărul
Mărturia căpitanului unui petrolier sechestrat de Franța despre prezența a doi cetățeni ruși la bordul navei
Playtech
Ce le-a zis Horațiu Potra avocaților înainte să leșine în sala de judecată. Momente grele pentru mercenar
Digi FM
Câți bani încasează o farmacistă din Constanța, după patru ani de experiență. Femeia s-a arătat revoltată...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Simeone îl înlocuiește pe Chivu la Inter”. S-a aflat adevărul: semnează în vară
Pro FM
Anca Țurcașiu, poze inedite de Dragobete, alături de iubitul ei. Artista, zeiță la 55 de ani, în costum de...
Film Now
Nu-i plac evenimentele, dar lângă ea e confortabil. Cillian Murphy, apariție rară cu soția: "Familia e ca o...
Adevarul
Furie la Teheran după ce iranienii primesc mesaj despre Donald Trump. „Este om de acțiune”
Newsweek
Casa de Pensii publică lista indemnizațiilor și a pensiilor pentru care are bani. Ce drepturi nu se acordă?
Digi FM
Unde locuiește această femeie după ce a renunțat la apartamentul ei scump. Face economie și muncește mai puțin
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce este sindromul Tourette și de ce determină uneori rostirea involuntară a unor cuvinte ofensatoare
Digi Animal World
Trucul simplu care îți face câinele să vină de fiecare dată când îl chemi. Puțini stăpâni îl cunosc
Film Now
Actrița care o va interpreta pe Audrey Hepburn într-un film despre realizarea clasicului „Breakfast at...
UTV
Mario Fresh este acuzat că a înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi. „Te faci de rușine! Ai grijă că...