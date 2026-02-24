Live TV

Guvernul va adopta astăzi tăierile din administrație și pachetul de relansare economică. Ce conțin cele două OUG

Ședință de guvern.
Ședință de guvern.

Guvernul adoptă marți tăierile în administrație și pachetul de relansare economică. După luni de amânări, Executivul vine cu două ordonanțe de urgență pentru cele două pachete. Totodată, sunt anunțate proteste în piața Victoriei, chiar în timpul adoptării reformei. 

Coaliţia de guvernare a decis luni adoptarea în şedinţa de Guvern a reformei administraţiei centrale şi locale, un pachet care vizează reducerea suprapunerilor instituţionale şi eficientizarea proceselor interne ale instituţiilor. 

Într-un comunicat transmis la finalul reuniunii, se arată că în şedinţa Coaliţiei de luni s-a ajuns, în unanimitate, la „un acord asupra unui set de măsuri pentru modernizarea statului, stimularea economiei şi respectarea angajamentelor asumate de România la nivel european”. 

Astfel, în privinţa reformei administraţiei centrale şi locale, Coaliţia a decis adoptarea, în şedinţă de Guvern, a reformei administraţiei centrale şi locale, „un pachet care vizează reducerea suprapunerilor instituţionale şi eficientizarea proceselor interne ale instituţiilor”. 

„Scopul reformei este creşterea calităţii actului administrativ şi reducerea costurilor statului”, precizează sursa citată. 

Totodată, s-a stabilit că Ministerul Finanţelor şi Ministerul Economiei „vor finaliza ultimele detalii tehnice necesare pentru ca pachetul de relansare economică să poată fi supus adoptării Guvernului simultan cu pachetul dedicat administraţiei centrale şi locale”. 

O altă măsură convenită vizează o cotă de reducere la impozitul pe clădiri pentru imobilele vechi de peste 100 şi de peste 50 de ani. 

Astfel, Coaliţia a agreat introducerea unor măsuri fiscale privind patrimoniul construit: 

- Cota de reducere destinată impozitului pentru clădiri mai vechi de 100 de ani - aceasta va fi de 25%; 

- Cota de reducere destinată impozitului pe clădiri între 50 şi 100 de ani - aceasta va fi de 15%. 

De asemenea, Coaliţia a stabilit, în unanimitate, cotele de reducere destinate impozitelor pentru clădiri şi maşini pentru persoanele cu handicap grav şi accentuat. 

„Persoanele cu handicap grav vor beneficia de o reducere de 50%, iar persoanele cu handicap accentuat vor beneficia de o reducere de 25%, dar cu introducerea unor plafoane valorice. Totodată, Ministerul Finanţelor a fost mandatat să realizeze textul de lege astfel încât să poată fi acomodate administrativ regularizările pentru cei care au plătit deja”, se mai spune în comunicat. 

Guvernul ia în calcul două variante pentru returnarea diferențelor pentru cei care deja care au plătit impozitele majorate pe 2026: să fie returnată diferența de bani anul acesta; să fie dedusă diferența plătită din impozitul pe 2027. 

