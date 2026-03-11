Live TV

Video Biriș, despre controalele ANAF la firme și patroni: „Mașinile de sute de mii de euro fără venituri declarate sunt vârful aisbergului”

Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Inquam Photos / Cornel Putan
„ANAF începe să acționeze mai țintit” „Sunt oameni cu mașini de sute de mii de euro și fără venituri declarate” „Cumpăr firme cu datorii la stat”, un fenomen ignorat ani de zile Domeniile vizate de noile controale

Avocatul în fiscalitate Gabriel Biriș, fost secretar de stat în Ministerul Finanțelor, a declarat într-o intervenție la Digi24 că planul ANAF de a face controale simultane la firme și la persoanele fizice din spatele lor este „o direcție corectă”, însă astfel de verificări ar fi trebuit începute de mult timp. Măsura vizează în special cazurile în care antreprenori dețin bunuri de lux, precum mașini foarte scumpe, fără venituri declarate pe măsură sau prin firme cu cifre de afaceri mici. Biriș spune că fenomenul este „partea vizibilă a aisbergului” și avertizează că astfel de practici creează concurență neloială pentru companiile care își plătesc taxele.

Noua strategie a ANAF presupune organizarea controalelor fiscale pe domenii de activitate și anunțarea în prealabil a criteriilor de selecție a contribuabililor.

Instituția spune că vrea să treacă de la verificări extinse la controale țintite, bazate pe analiza de risc și pe datele colectate prin sistemele digitale ale Fiscului.

Președintele ANAF, Adrian Nica, a declarat că, în anumite situații, inspectorii vor verifica simultan atât compania, cât și persoana fizică asociată acesteia.

„Pentru cei rămași în coadă, cărora le plac și mașinile de lux pe persoana fizică, generăm două controale, pe persoana fizică și pe entitate. Lipim societatea comercială de persoana fizică din spatele ei”, a spus acesta, la Conferința Anuală de Taxe PwC 2026.

Măsura vizează cazurile în care veniturile sau activele sunt transferate între firmă și persoana fizică pentru a evita plata taxelor.

„ANAF începe să acționeze mai țintit”

Într-o intervenție la Digi24, Gabriel Biriș a salutat schimbarea de abordare a Fiscului și orientarea către controale bazate pe analiză de risc. „Sperăm să vedem și o eficiență crescută a acestor controale țintite”, a spus avocatul.

Potrivit acestuia, centralizarea analizei de risc este o schimbare importantă, deoarece în trecut verificările erau inițiate la nivel local.

„Președintele ANAF a și menționat că analiza de risc acum se face centralizat, ca să nu mai irosească resurse la nivel local”, a explicat avocatul Gabriel Biriș.

„Sunt oameni cu mașini de sute de mii de euro și fără venituri declarate”

Biriș a subliniat că fenomenul persoanelor care dețin bunuri foarte scumpe fără venituri declarate ar fi trebuit analizat de mult timp de autoritățile fiscale: „Domnul președinte a mai menționat în trecut subiectul mașinilor de lux. Este unul care ar fi trebuit de mult timp să fie analizat de ANAF, în condițiile în care sunt oameni care au înregistrate mașini super scumpe, de multe sute de mii de euro bucata, și care nu au venituri declarate”.

El a adăugat că există și situații în care firme cu cifre de afaceri mici achiziționează autoturisme extrem de scumpe pentru asociați.

„Sunt situații în care firme cu venituri foarte mici achiziționează în folosul asociaților mașini extrem de scumpe care le depășesc cifra de afaceri cu mult. Este partea vizibilă a aisbergului”, a afirmat Biriș.

„Cumpăr firme cu datorii la stat”, un fenomen ignorat ani de zile

Întrebat de ce ANAF nu a folosit până acum aceleași pârghii, în condițiile în care legislația nu s-a modificat semnificativ, Biriș a răspuns: „Întrebați-i pe foștii președinți ANAF”.

El a amintit și de fenomenul firmelor cu datorii la stat care sunt vândute către persoane dispuse să preia aceste obligații.

„În urmă cu vreo șapte ani am fost surprins să văd, chiar în fața unui sediu ANAF, un SUV mare pe care scria ‘Cumpăr firme cu datorii la stat’ și un număr de telefon. Am făcut o căutare pe Google și am găsit câteva zeci de pagini de anunțuri”, a povestit acesta.

Potrivit lui Biriș, a atras atenția asupra fenomenului în repetate rânduri în discuțiile cu reprezentanții Fiscului, însă mult timp nu au fost luate măsuri.

„Nu numai cetățenii au nevoie ca ANAF să colecteze ce trebuie colectat, ci și companiile. Este foarte dificil să activezi într-un mediu economic complicat și să concurezi cu firme care nu își achită impozitele sau apelează la muncă la negru”, a spus Biriș.

În opinia sa, aceste practici pot duce chiar la falimentul firmelor corecte: „Companiile corecte riscă să nu mai poată vinde și să intre în insolvență, pentru că alții fură”. 

Domeniile vizate de noile controale

ANAF a anunțat că va intensifica verificările în mai multe sectoare considerate cu risc fiscal ridicat, printre care HoReCa, transportul alternativ, serviciile de pază și casele de amanet.

În paralel, instituția mizează pe datele colectate prin sistemele digitale, precum e-Factura, SAF-T sau e-Transport, pentru a identifica contribuabilii cu risc fiscal ridicat.

Reforma face parte din Planul Strategic ANAF 2025-2028, care urmărește transformarea controalelor fiscale într-un sistem bazat pe analiză de risc, digitalizare și utilizarea sistematică a datelor.

