Germania susţine aderarea României la OCDE. Anunţul noului ambasador Angela Ganninger

Noul ambasador german în România, Angela Ganninger, a anunţat, cu ocazia vizitei sale de prezentare la secretarul de stat din Ministerul Afacerilor Externe Luca Niculescu, coordonatorul naţional pentru procesul de aderare la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), că Germania susţine acest demers al României, „confirmând astfel poziţia şi sprijinul pe care Germania le manifestă de ani de zile”, potrivit unui mesaj publicat luni pe Facebook. 

Ambasadei Germaniei la Bucureşti a transmis, pe Facebook, că susţine aderarea României la OCDE, proces datorită căruia România poate deveni „mai atractivă pentru investiţiile străine directe”.  

„Standardele OCDE garantează, de asemenea, o mai mare transparenţă şi previzibilitate, fiind astfel apreciate atât de companiile germane deja stabilite în România, cât şi de cele interesate să investească aici”, mai precizează sursa citată. 

Noul ambasador german în România, Angela Ganninger, a anunţat, cu ocazia vizitei sale de prezentare la secretarul de stat din Ministerul Afacerilor Externe Luca Niculescu, coordonatorul naţional pentru procesul de aderare la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), că Germania susţine acest demers al României, „confirmând astfel poziţia şi sprijinul pe care Germania le manifestă de ani de zile”. 

„Într-adevăr, o întâlnire foarte bună cu noua ambasadoare a Germaniei, Angela Ganninger. Mesajul ei e clar: sprijin total pentru aderarea României la OCDE – un pas care va aduce mai multe investiţii, costuri mai mici de împrumut şi un nivel de trai mai bun. Iar Germania este alături de noi pe acest drum”, afirmă Luca Niculescu pe rețeaua socială. 

Pe 21 august, la Palatul Victoria s-a reunit, sub conducerea premierului Ilie Bolojan, Comitetul Naţional pentru aderarea la OCDE, unde s-a discutat cu toate ministerele şi instituţiile implicate, înaintea unei „adevărate ofensive de toamnă”. 

„Ne aşteaptă o perioadă extrem de intensă de dialog cu OCDE, în care sperăm să încheiem ultimele comitete rămase. Suntem în grafic: am finalizat 14 capitole din 25, iar în perioada imediat următoare vin evaluări importante”, a explicat Niculescu, conform News.ro. 

Secretarul de stat a menţionat că, aşa cum a afirmat premierul Ilie Bolojan, aderarea la OCDE „nu este doar un obiectiv de politică externă, ci o prioritate strategică”. 

„Ea ne va ajuta să ne îmbunătăţim politicile publice, să atragem mai multe investiţii, să fim mai vizibili pe harta economică internaţională şi mai influenţi la nivel global. Am prezentat stadiul procesului şi paşii care trebuie făcuţi urgent. Sper ca toamna să fie cât mai bogată în evaluări încheiate. Ţinta noastră strategică rămâne clară: aderarea în 2026”, a conchis secretarul de stat în MAE. 

