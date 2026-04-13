Oana Țoiu, discuții cu viitorul ministru de Externe din Ungaria despre o nouă abordare a politicii maghiare

Ministrul de Externe Oana Țoiu a anunțat, luni seară, că a discutat telefonic Anita Orban, viitoarea ministră de externe a Ungariei, pe care a felicitat-o pentru victoria la alegerile parlamentare de duminică. Țoiu spune că dialogul s-a concentrat „pe o nouă abordare a politicii externe a Ungariei” și i-a adresat omoloagei sale invitația de a vizita România. 

„Am sunat-o în această seară pe Anita Orban, viitoarea ministră de externe a Ungariei, pentru a o felicita pentru victoria electorală. 

A fost un prim contact oficial cu un reprezentant al viitorului Guvern vecin, prilej cu care am împărtășit bucuria acestui moment istoric de schimbare. I-am transmis admirația mea pentru mobilizarea exemplară a poporului ungar și a etnicilor maghiari, dar și echipei sale pentru o campanie construită autentic, printre oameni. 

Rezultatul de ieri a dovedit că oricât de mare ar fi controlul unor politicieni asupra sistemelor de putere, acesta nu este suficient pentru a o păstra la infinit. Puterea cetățenilor care aleg să ceară un viitor mai bun prin vot este suverană, iar Anita a subliniat, în repetate rânduri, că alegerea de ieri a fost una clară: o schimbare de regim. 

Dialogul nostru s-a concentrat pe o nouă abordare a politicii externe a Ungariei, bazată pe respect reciproc și pe ambiția comună de a crește calitatea vieții cetățenilor noștri printr-o colaborare mai strânsă. Totodată, am trecut în revistă formatele regionale prezidate de România anul acesta, pe care le vedem ca oportunități majore pentru a întări perspectiva noastră comună în regiune. 

La final, i-am adresat Anitei Orban invitația de a vizita România”, arată mesajul Oanei Țoiu pe Facebook. 

Câştigătorul alegerile legislative din Ungaria, Peter Magyar, a declarat luni că ungurii sunt mândri să facă parte din UE şi NATO, deşi a reproşat UE unele deficienţele legate de reţelele de lobby şi de interese, precum şi o „conducere slabă”. 

