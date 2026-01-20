Grindeanu: Măsurile PSD de relansare economică vor fi aprobate prin angajarea răspunderii Guvernului

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat, marți, că măsurile de relansare economică propuse de partid vor fi adoptate de Guvern prin angajarea răspunderii în Parlament, împreună cu reforma administrației publice. Decizia a fost luată în unanimitate de Coaliția de guvernare, după luni de negocieri cu premierul Ilie Bolojan.

„Măsurile PSD de relansare economică vor fi aprobate de Guvern, prin angajarea răspunderii în Parlament, la pachet cu reforma administrației publice!”, a scris Sorin Grindeanu, marți pe Facebook.

Liderul PSD afirmă că hotărârea vine după o perioadă îndelungată în care social-democrații au încercat să convingă Executivul că sprijinirea firmelor românești trebuie să fie o prioritate.

„Este o decizie unanimă a Coaliției de guvernare luată după (prea) multe luni în care am făcut eforturi susținute să-l convingem pe prim-ministrul Ilie Bolojan că susținerea firmelor românești reprezintă o prioritate absolută a Guvernului!”, a transmis Grindeanu.

Potrivit acestuia, adoptarea pachetului de măsuri este așteptată de mediul de afaceri și reprezintă un pas necesar pentru relansarea economiei.

„Este un gest logic și așteptat de tot mediul de afaceri!”, a adăugat președintele PSD.

Facilități fiscale și sprijin pentru investiții

Sorin Grindeanu a detaliat că pachetul de relansare economică include o serie de măsuri menite să stimuleze investițiile și să sprijine IMM-urile.

„Măsurile includ credit fiscal majorat și alte facilități pentru stimularea noilor investiții – garanții pentru IMM-uri, amortizare accelerată, deduceri suplimentare pentru investițiile în cercetare-dezvoltare”, a scris liderul social-democrat.

Președintele PSD susține că programul propus reprezintă și un gest de „reparație morală”, după ce, în 2025, reducerea deficitului bugetar s-a realizat în principal pe seama populației și a companiilor.

„Reprezintă și un gest de reparație morală după ce, în 2025, tot efortul guvernării de a reduce deficitul bugetar s-a făcut cu eforturile populației și firmelor”, a afirmat Grindeanu.

În acest context, el avertizează că nimeni din Guvern nu ar trebui să se laude cu un deficit mai mic, dacă acesta a fost obținut prin tăieri și majorări de taxe.

„Nu te poți lăuda că ai tăiat de la investiții și ai crescut taxele și impozitele”, a scris liderul PSD.

PSD: deficitul trebuie redus prin creștere economică

Sorin Grindeanu subliniază că reducerea deficitului bugetar trebuie să fie consecința unei creșteri economice solide, nu a sacrificării investițiilor.

„PSD insistă ca deficitul trebuie să fie diminuat ca o urmare firească a unei creșteri economice sănătoase, nu al tăierilor continue de investițiile ce sunt gura de oxigen a mediului de afaceri”, a transmis acesta.

În final, liderul social-democrat afirmă că programul de relansare economică al PSD este esențial pentru protejarea companiilor românești.

„Programul de relansare economică propus de PSD este soluția firească pentru a proteja și susține companiile românești, aceasta fiind singura garanție a unei dezvoltări sănătoase a economiei noastre!”, a conchis Sorin Grindeanu.

Editor : Ana Petrescu