Live TV

Grindeanu: Măsurile PSD de relansare economică vor fi aprobate prin angajarea răspunderii Guvernului

Data publicării:
sorin grindeanu cu sigla psd in spate
Sorin Grindeanu. Foto: Inquam Photos
Din articol
Facilități fiscale și sprijin pentru investiții PSD: deficitul trebuie redus prin creștere economică

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat, marți, că măsurile de relansare economică propuse de partid vor fi adoptate de Guvern prin angajarea răspunderii în Parlament, împreună cu reforma administrației publice. Decizia a fost luată în unanimitate de Coaliția de guvernare, după luni de negocieri cu premierul Ilie Bolojan.

„Măsurile PSD de relansare economică vor fi aprobate de Guvern, prin angajarea răspunderii în Parlament, la pachet cu reforma administrației publice!”, a scris Sorin Grindeanu, marți pe Facebook.

Liderul PSD afirmă că hotărârea vine după o perioadă îndelungată în care social-democrații au încercat să convingă Executivul că sprijinirea firmelor românești trebuie să fie o prioritate.

„Este o decizie unanimă a Coaliției de guvernare luată după (prea) multe luni în care am făcut eforturi susținute să-l convingem pe prim-ministrul Ilie Bolojan că susținerea firmelor românești reprezintă o prioritate absolută a Guvernului!”, a transmis Grindeanu.

Potrivit acestuia, adoptarea pachetului de măsuri este așteptată de mediul de afaceri și reprezintă un pas necesar pentru relansarea economiei.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Este un gest logic și așteptat de tot mediul de afaceri!”, a adăugat președintele PSD.

Facilități fiscale și sprijin pentru investiții

Sorin Grindeanu a detaliat că pachetul de relansare economică include o serie de măsuri menite să stimuleze investițiile și să sprijine IMM-urile.

„Măsurile includ credit fiscal majorat și alte facilități pentru stimularea noilor investiții – garanții pentru IMM-uri, amortizare accelerată, deduceri suplimentare pentru investițiile în cercetare-dezvoltare”, a scris liderul social-democrat.

Președintele PSD susține că programul propus reprezintă și un gest de „reparație morală”, după ce, în 2025, reducerea deficitului bugetar s-a realizat în principal pe seama populației și a companiilor.

„Reprezintă și un gest de reparație morală după ce, în 2025, tot efortul guvernării de a reduce deficitul bugetar s-a făcut cu eforturile populației și firmelor”, a afirmat Grindeanu.

În acest context, el avertizează că nimeni din Guvern nu ar trebui să se laude cu un deficit mai mic, dacă acesta a fost obținut prin tăieri și majorări de taxe.

„Nu te poți lăuda că ai tăiat de la investiții și ai crescut taxele și impozitele”, a scris liderul PSD.

PSD: deficitul trebuie redus prin creștere economică

Sorin Grindeanu subliniază că reducerea deficitului bugetar trebuie să fie consecința unei creșteri economice solide, nu a sacrificării investițiilor.

„PSD insistă ca deficitul trebuie să fie diminuat ca o urmare firească a unei creșteri economice sănătoase, nu al tăierilor continue de investițiile ce sunt gura de oxigen a mediului de afaceri”, a transmis acesta.

În final, liderul social-democrat afirmă că programul de relansare economică al PSD este esențial pentru protejarea companiilor românești.

„Programul de relansare economică propus de PSD este soluția firească pentru a proteja și susține companiile românești, aceasta fiind singura garanție a unei dezvoltări sănătoase a economiei noastre!”, a conchis Sorin Grindeanu.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc cu ochelari, sacou si margele, la microfon
1
Nicoleta Pauliuc i-a cerut lui Ilie Bolojan să elimine măsurile de reformă care afectează...
BUCURESTI - GUVERN - MASURI FISCALE - CONFERINTA - 3 IUL 2025
2
Ministrul Muncii propune impozitarea progresivă, după creșterile mari de taxe: „Asta e...
nicusor dan sustine un discurs
3
Nicușor Dan face apel la dialog, după amenințările lui Donald Trump: „Sunt profund...
Carney și Macron
4
Franța și Canada au dat deja răspunsuri cu privire la invitația de a adera la „Consiliul...
ID329192_INQUAM_Photos_George_Calin
5
Curtea supremă a dat verdictul în cazul lui Paul Ciprian Pintea, senatorul POT care și-a...
"Telenovela" Moruțan s-a încheiat! "Giovanni și Rapidul nu mai contează pentru mine acum!"
Digi Sport
"Telenovela" Moruțan s-a încheiat! "Giovanni și Rapidul nu mai contează pentru mine acum!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ZGRmMWFkMmYzYTM4Zjk4M2U5MDE4NTA0ZDU=.thumb
Sindicaliştii din sănătate cer ca spitalele publice să fie exceptate de la reducerea cu 10% a cheltuielilor salariale
oradea
Reacția primarului din Oradea, după atacurile PSD la Ilie Bolojan: „Diferenta față de Craiova: Aceeaşi muzică, dar rezultate diferite”
kelemen hunor in parlament
Kelemen Hunor avertizează că rotativa guvernamentală va fi o problemă: „Hai să găsim pretexte să nu facem ce e de făcut”
colej foto cu sorin grindeanu si ilie bolojan
Sorin Grindeanu îl apără pe Radu Marinescu, acuzat de plagiat, și-l avertizează pe Ilie Bolojan referitor la o eventuală remaniere
sorin grindeanu face declaratii la guvern
Ce a răspuns Sorin Grindeanu când a fost întrebat dacă va fi schimbat „lăutarul”, aluzie la premierul Ilie Bolojan
Recomandările redacţiei
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
Lavrov: Planurile de unire cu România sunt distructive pentru...
INSTANT_SMAP_008_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Avertismentul șefului Armatei: „Românii trebuie să fie pregătiți...
World Economic Forum Annual Meeting 2025 in Davos-Klosters
Ursula von der Leyen avertizează SUA: Tarifele între aliați sunt „o...
DONALD TRUMP SI ALIATII EUROPENI
Trump își atacă aliații: publică mesaje private de la Macron și Rutte...
Ultimele știri
Pîslaru: „Voi folosi aceste zile de la Davos pentru a întări profilul României ca partener serios, care își face temele”
Tânăr din Constanța, reținut după ce și-a înjunghiat mama de 40 de ori. După crimă, s-a plimbat prin oraș și apoi s-a predat poliției
Programul Rabla este sub semnul întrebării în 2026. Şeful AFM: „Nu există o decizie finală. Suntem încă în analiză”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Sezonul Vărsătorului vine cu o resetare radicală. Patru zodii intră într-o nouă eră
Cancan
Cătălin Crișan, de nerecunoscut la 2 ani de la operația suferită. Fanilor nu le vine să creadă: 'Arată a 80...
Fanatik.ro
Bombă la FCSB: Vlad Chiricheș și-a dat acordul și semnează! Urmează anunțul oficial. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Diplomația trollingului: experimentului Franței de a combate dezinformarea prin sarcasm
Fanatik.ro
Neagoe a făcut iureș după meci! Cerința expresă pe care o are față de conducerea Petrolului
Adevărul
În China prinde contur ideea că încheierea războiului din Ucraina ar fi în interesul Beijingului
Playtech
Cât costă o zi pe Valea Prahovei în vacanţa de schi a copilului: sumele au explodat în 2026
Digi FM
Fiica adoptivă a lui Ilie Năstase a ajuns pe stradă: „Sunt fără adăpost și fără bani”. De ce nu o ajută...
Digi Sport
Fără precedent în istoria Australian Open. Așa a intrat o jucătoare de TOP pe teren
Pro FM
Enrique Iglesias, imagini rare alături de fiica lui, Mary: „Pregătită de scenă!” Videoclipul a devenit viral...
Film Now
Fran Drescher, dezvăluiri despre relația cu fostul soț: „Suntem suflete pereche. Ne știm de la 15 ani, cine...
Adevarul
„Românii par turci care vor să fie italieni”. Șocul cultural trăit de o tânără iraniancă mutată la Timișoara
Newsweek
Grindeanu dă speranțe pensionarilor: „Vom da bani mai mulți la pensie”. Care sunt cele 2 scenarii?
Digi FM
„Justiția nu are ce să-mi facă!” Cum și-a justificat Mario Iorgulescu declarațiile halucinante făcute pe...
Digi World
Ce efecte are în organism consumul zilnic de migdale. Câte să mănânci pentru a profita de beneficii
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Ben Affleck, declarații ferme despre viitorul copiilor săi și ai lui Jennifer Garner: „Sperăm să nu-și...
UTV
Doinița Oancea s-a confruntat cu probleme de sănătate în Thailanda. „Eram destul de avariată”