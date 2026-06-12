Guvernul a aprobat ajutoare de urgență de peste 1,7 milioane de lei pentru familii afectate de incendii și boli

Guvernul a aprobat vineri acordarea unor ajutoare de urgență în valoare totală de 1,723 milioane de lei pentru 397 de familii și persoane singure aflate în situații de necesitate, potrivit unui comunicat transmis de Ministerul Muncii. Sprijinul financiar este destinat persoanelor afectate de incendii, fenomene meteorologice periculoase, accidente sau probleme grave de sănătate, precum și celor care se confruntă cu risc de excluziune socială.

Cea mai mare parte a sumelor, respectiv 1,158 milioane de lei, va merge către 305 familii și persoane singure care se confruntă cu situații deosebite generate de starea de sănătate sau de alte cauze care pot duce la apariția ori agravarea riscului de excluziune socială.

Beneficiarii provin din mai multe județe din țară, printre care Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Brașov, Cluj, Constanța, Dolj, Galați, Iași, Ilfov, Neamț, Sibiu, Suceava, Vaslui, Vrancea și municipiul București.

Aproape 500.000 de lei pentru familiile afectate de incendii

Executivul a aprobat și acordarea a 492.000 de lei pentru 74 de familii și persoane singure afectate de incendii.

Ajutoarele vor ajunge în județele Alba, Argeș, Bacău, Bihor, Brăila, Buzău, Caraș-Severin, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Gorj, Hunedoara, Iași, Mureș, Neamț, Olt, Sălaj, Suceava, Teleorman, Timiș, Vaslui, Vâlcea și Vrancea.

Alte 17 familii și persoane singure din județele Botoșani și Constanța vor primi în total 68.000 de lei după ce au fost afectate de fenomene meteorologice periculoase produse în cursul anului 2025.

Totodată, o familie din județul Hunedoara va beneficia de un ajutor de urgență de 5.000 de lei în urma unui accident rutier.

Fondurile sunt asigurate din bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

Ministerul Muncii a precizat că propunerile pentru acordarea ajutoarelor de urgență sunt centralizate la nivel național de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS).

Acordarea sprijinului se face în baza unei cereri și a unei declarații pe propria răspundere depuse de un membru al familiei sau de persoana singură, însoțite de documente justificative.

Ulterior, autoritățile efectuează verificări în teren pentru a confirma existența situațiilor de necesitate sau a problemelor sociale invocate de solicitanți.

Editor : A.D.