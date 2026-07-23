Guvernul a aprobat alocarea a peste 3,2 milioane de lei pentru persoanele disponibilizate de la Compania Națională a Uraniului

Guvernul a aprobat, joi, alocarea sumei de 3.233.470 de lei din bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2026 pentru plata venitului lunar de completare destinat persoanelor disponibilizate de la Compania Națională a Uraniului (CNU), aflată în insolvență. Măsura îi vizează pe angajații concediați colectiv în baza planului de disponibilizare aprobat pentru perioada 2026-2027.

Hotărârea adoptată de Executiv pune în aplicare prevederile legislației privind protecția socială a persoanelor disponibilizate prin concedieri colective din companiile care derulează programe de restructurare și închidere a activității. Potrivit datelor prezentate de Guvern, planul de disponibilizare al Companiei Naționale a Uraniului prevede concedierea a 109 salariați în trei etape. Dintre aceștia, 70 îndeplinesc condițiile legale pentru a beneficia de venitul lunar de completare, respectiv au avut contract individual de muncă la companie de cel puțin 36 de luni înainte de concediere.

Prima etapă a disponibilizărilor a vizat 54 de salariați, ale căror contracte de muncă au încetat la 31 martie 2026. Alte 42 de persoane urmează să fie disponibilizate după finalizarea unor operațiuni de transfer al activelor și de închidere a exploatării miniere Crucea-Botușana, iar ultima etapă, care vizează 13 salariați, este estimată pentru toamna acestui an, în funcție de evoluția procedurii de faliment.

Cum se acordă venitul lunar de completare

Venitul lunar de completare se stabilește odată cu indemnizația de șomaj și reprezintă diferența dintre câștigul salarial mediu net individual din ultimele trei luni înainte de concediere și indemnizația de șomaj, fără a depăși câștigul salarial mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care a avut loc concedierea.

După încetarea plății indemnizației de șomaj, foștii angajați vor continua să primească acest venit de completare pe perioada prevăzută de lege, de până la 24 de luni, în funcție de vechimea în muncă.

Compania se află în insolvență și ar putea intra în faliment

Compania Națională a Uraniului (CNU) se află în insolvență din decembrie 2021, iar planul de reorganizare a fost respins de creditori în luna mai 2025. Potrivit documentelor Guvernului, societatea a înregistrat la sfârșitul anului trecut pierderi totale de peste 305 milioane de lei și un activ net contabil negativ de aproape 192 de milioane de lei.

În prezent, pe rolul Tribunalului București se află cererea de deschidere a procedurii de faliment, următorul termen fiind stabilit pentru 22 septembrie 2026.

Compania Națională a Uraniului a fost singurul producător și furnizor de dioxid de uraniu din România destinat fabricării combustibilului nuclear utilizat de reactoarele de tip CANDU de la Centrala Nucleară Cernavodă. Unicul acționar al societății este statul român, prin Ministerul Energiei.

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Editor : A.D.