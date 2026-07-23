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Guvernul a aprobat sprijin financiar pentru persoanele cu handicap care părăsesc centrele rezidențiale. Ce beneficii vor primi

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Pensia pentru grad de handicap. Foto Getty Images
Potrivit datelor oficiale, în prezent, în centrele rezidențiale se află 15.903 persoane adulte cu dizabilități. Foto Getty Images
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Din articol
Sprijin pentru integrarea în comunitate

Persoanele adulte cu handicap grav, accentuat sau mediu care părăsesc centrele rezidențiale publice vor putea primi sprijin financiar pentru locuire și pentru tranziția către o viață independentă. Guvernul a aprobat, joi, procedura prin care vor fi acordate aceste beneficii, măsură care face parte din reforma dezinstituționalizării asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Persoanele care ies din centrele rezidențiale vor putea beneficia de două forme de sprijin financiar. Prima este beneficiul pentru locuire, acordat lunar, în limita unui salariu minim brut pe țară, pentru acoperirea cheltuielilor de administrare a locuinței, inclusiv plata utilităților. A doua este beneficiul de tranziție, în valoare de două salarii minime brute pe țară, destinat cheltuielilor necesare părăsirii centrului rezidențial, instalării în comunitate și gestionării unor eventuale situații de urgență apărute în primul an după dezinstituționalizare.

Noile reguli se aplică persoanelor adulte încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu care părăsesc centrele rezidențiale publice în cadrul procesului de dezinstituționalizare și integrare în comunitate. Beneficiul pentru locuire va putea fi acordat și persoanelor aflate în risc de instituționalizare, în condițiile prevăzute de lege.

Sprijinul financiar va fi acordat prin direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului (DGASPC), în baza unei evaluări a nevoilor fiecărui beneficiar și a documentelor justificative. Procedura stabilește și termenele în care vor fi analizate cererile, emise deciziile și efectuate plățile.

Sprijin pentru integrarea în comunitate

Executivul a transmis că măsura este necesară deoarece multe dintre persoanele care părăsesc centrele rezidențiale au trăit ani la rând în instituții și nu dispun de resurse financiare, locuință proprie, bunuri de bază sau experiența administrării unei gospodării. În lipsa unui sprijin acordat rapid, acestea se confruntă cu un risc ridicat de excluziune socială, acumulare de datorii, pierderea locuinței sau chiar reinstituționalizare.

Hotărârea completează cadrul de aplicare al Legii nr. 7/2023 privind susținerea procesului de dezinstituționalizare și reprezintă ultimul act normativ necesar implementării reformei asumate de România prin PNRR. Obiectivul este accelerarea tranziției persoanelor adulte cu dizabilități către o viață independentă și prevenirea reinstituționalizării acestora.

Potrivit datelor oficiale, în prezent, în centrele rezidențiale se află 15.903 persoane adulte cu dizabilități. Dintre acestea, 5.411 sunt incluse în procesul de dezinstituționalizare și integrare în comunitate, iar până în 2030 autoritățile și-au propus reducerea treptată a numărului persoanelor din centrele rezidențiale la cel mult 10.350.

Finanțarea beneficiului pentru locuire și a beneficiului de tranziție va fi asigurată din fonduri externe nerambursabile în perioada 2027-2029, urmând ca ulterior sumele necesare să fie suportate de la bugetul de stat.

Potrivit Guvernului, măsura nu introduce un nou mecanism de finanțare, ci pune în aplicare beneficiile deja prevăzute de lege și creează cadrul necesar pentru ca persoanele cu dizabilități care părăsesc sistemul rezidențial să poată avea acces la locuire și la sprijinul necesar integrării în comunitate.

Editor : A.D.

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