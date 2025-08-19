Live TV

Guvernul a dat aviz negativ pentru preluarea E.ON România de către compania ungară MVM, firmă cu legături puternice cu Rusia

Data publicării:
e on preluare
Sediul E.ON România. Foto: Captură Digi24

Preluarea furnizării de gaze și electricitate a E.ON România de către grupul ungar MVM primește un NU categoric. Comisia pentru examinarea investiţiilor străine directe a dat aviz negativ tranzacției. Nu este tocmai o surpriză această blocare, mai ales că ea a ridicat mari semne de întrebare de la început, iar experții au avertizat asupra unor posibile pericole. MVM are legături puternice cu Rusia, ca și guvernul de la Budapesta.

Decizia Comisiei pentru examinarea investiţiilor străine, aflată în subordinea Guvernului urmează să ajungă în Consiliul Suprem de apărare al țării care va avea ultimul cuvânt.

CSAT va da verdictul în 90 de zile, arată economica.net, dar este esențială opinia comisiei.

E.ON și MVM, o companie deținută majoritar de statul ungar, au ajuns la un acord în decembrie 2024, iar tranzacția ar fi trebuit finalizată în primul semestru dacă erau obținute aprobările. Primul semn de întrebare a apărut după ce s-a aflat prețul - potrivit surselor din piață, preluarea s-ar face pentru 200 de milioane de euro.

Afacerea de furnizarea a E.ON este una dintre cele mai mari de acest fel din România, cu 3,4 milioane de clienţi, dar grupul german doar asta vindea- un portofoliu de clienți. Distribuția, adică rețelele sunt păstrate de către E.ON. A fost o ofertă care a spulberat orice concurență, iar printre companiile interesate s-au numărat Petrom și Romgaz.

Potrivit fostului minsitru al Energiei, un preț corect ar fi fost în jurul a 50 de milioane de euro, și mai multe firme românești au fost interesate, dar prețul ungurilor a fost peste valoarea reală a activului.

MVM este o companie strategică a Ungariei, controlată de guvernul condus de Viktor Orban. Potrivit propriului site, produce 70% din energia din Ungaria și controlează aproape toată piața de furnizare și distribuție a gazelor naturale și energiei electrice. Are, ca și guvernul de la Budapesta, o colaborare puternică cu companii de stat din Rusia.

MVM este un mare cumpărător de gaz rusesc, iar prin preluarea activelor de furnizare din România, exista inclusiv posibilitatea de a redeschide piața autohtonă pentru importul de gaze din țara lui Putin. Grupul ungar operează și centrala nucleară de la Paks construită cu tehnologie rusească. Ungaria a semnat un acord cu Rosatom pentru construirea a încă două reactoare.

În primăvară lui 2024, E.ON și-a anunat intenția de a vinde furnizarea din România. Oficialii grupului german au acuzat lipsa de predictibilitate de pe piața energetică, cu plafonări și modificări legislative dese.

E.ON este al treilea mare grup energetic care părăsește România. Cehii de la CEZ au vândut furnizarea de energiei electrică, dar au păstrat distribuția. În 2023, Enel și-a făcut exit-ul când a vândut către grecii de la PPC.

Editor : Liviu Cojan

