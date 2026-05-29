Bolojan, după discuțiile despre proiectele nucleare de la Cernavodă: „Vrem să vorbim despre reactoarele 3 și 4 la timpul prezent”

Sursa foto: Guvernul României
Compania canadiană: Proiectul Unității 1 va fi finalizat la timp

Reprezentanții Guvernului și cei ai companiei canadiene AtkinsRéalis au analizat, joi, la Palatul Victoria, stadiul proiectului de retehnologizare a Unității 1 de la Cernavodă și pregătirea investiției pentru reactoarele 3 și 4. Potrivit Executivului, lucrările la Unitatea 1 se desfășoară conform calendarului stabilit, iar Ministerul Energiei a transmis deja Comisiei Europene prenotificarea pentru accesarea ajutorului de stat necesar proiectului reactoarelor 3 și 4.

Premierul interimar Ilie Bolojan a transmis că autoritățile vor susține accelerarea investițiilor nucleare de la Cernavodă și vor coordona eforturile instituționale necesare pentru avansarea proiectelor.

„De multă vreme vorbim despre reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă la viitor. Vrem ca acest proiect să fie un succes și să vorbim despre el la timpul prezent”, a declarat Bolojan, potrivit unui comunicat al Guvernului.

Șeful Executivului a dat asigurări că instituțiile guvernamentale vor acorda sprijinul necesar pentru accelerarea investiției privind realizarea reactoarelor 3 și 4.

La rândul lor, reprezentanții AtkinsRéalis Canada au transmis că proiectul de retehnologizare a Unității 1 va fi finalizat conform calendarului stabilit și au apreciat că investiția va reprezenta un succes pentru România.

Potrivit acestora, retehnologizarea reactorului reprezintă o investiție majoră în sectorul energetic, care va contribui la prelungirea duratei de viață a centralei nucleare și la producerea de energie fără emisii de dioxid de carbon.

Guvernul a transmis că retehnologizarea Unității 1 și construcția reactoarelor 3 și 4 sunt proiecte strategice pentru sectorul energetic românesc, urmând să producă energie în bandă prin tehnologia CANDU și să contribuie la consolidarea securității energetice a țării.

