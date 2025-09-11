Guvernul modernizează Aeroportul Băneasa. Va fi construit un nou terminal

Guvernul a aprobat, joi, Programul strategic de dezvoltare și modernizare a infrastructurii aeroportuare la „Aeroportul Internațional București Băneasa - Aurel Vlaicu”, pentru perioada 2025-2035.

La propunerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, Executivul a adoptat un proiect de hotărâre care aprobă Programul strategic de dezvoltare și modernizare a infrastructurii aeroportuare la „Aeroportul Internațional București Băneasa - Aurel Vlaicu”, pentru perioada 2025-2035.

Programul cuprinde obiective noi, cum ar fi „dezvoltarea unui nou terminal de procesare pasageri, modernizarea sistemului de balizaj, modernizarea suprafeței de mișcare, dezvoltarea infrastructurii adiacente și a facilităților suport, precum modernizarea și extinderea infrastructurii tehnice aeroportuare”, mai arată comunicatul de presă al Guvernului.

Finanţarea obiectivelor de investiții prevăzute în Programul strategic este realizată din surse proprii ale beneficiarului, credite bancare, fonduri publice obţinute în condiţiile legii şi alte surse legal constituite, pe bază de documentații tehnico-economice aprobate conform legislației în vigoare, cu respectarea reglementărilor în domeniul ajutorului de stat.

