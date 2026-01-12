Live TV

Ministerul Finanțelor a lansat prima ediție TEZAUR din 2026. Ce dobânzi primesc românii care investesc

Ministerul Finanțelor lansează de luni o nouă ofertă de titluri de stat pentru populație
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Facebook / MInisterul Finantelor
Cum se cumpără titlurile Tezaur în ediția ianuarie–februarie 2026 Cum funcționează investiția Cum pot fi retrași banii din contul Tezaur

Ministerul Finanțelor a lansat luni, 12 ianuarie, prima ediție a Programului de titluri de stat Tezaur din 2026. Statul pune la dispoziția populației o nouă rundă de investiții cu randamente ridicate, menită să încurajeze economisirea la început de an. Titlurile pot fi achiziționate până la începutul lunii februarie, iar dobânzile ajung până la 7,40% pentru maturitatea maximă.

Noua emisiune este destinată persoanelor fizice care doresc să își plaseze economiile în condiții de siguranță.

Titlurile de stat sunt disponibile cu maturități de 1, 3 și 5 ani, iar dobânzile oferite sunt de 6,40%, 7% și, respectiv, 7,40% pe an.

Valoarea nominală a unui titlu este de 1 leu, iar emisiunea este realizată în formă dematerializată, ceea ce înseamnă că sunt deținute și gestionate exclusiv în format electronic, fără certificate tipărite. 

Cum se cumpără titlurile Tezaur în ediția ianuarie–februarie 2026

Perioada de subscriere se întinde pe aproape o lună și poate fi accesată atât online, cât și prin intermediul ghișeelor fizice.

Între 12 ianuarie și 4 februarie 2026, titlurile pot fi cumpărate prin platforma Ghișeul.ro, de către persoanele care au cont și card de debit.

Tot online, dar exclusiv pentru persoanele fizice înregistrate în Spațiul Privat Virtual (SPV), subscrierile sunt disponibile între 12 ianuarie și 5 februarie, prin unitățile Trezoreriei Statului selectate.

Prin această variantă pot fi deschise conturi de subscriere, pot fi achiziționate titluri și pot fi transferate ulterior sumele către contul bancar personal.

Cei care preferă interacțiunea directă pot merge la unitățile Trezoreriei Statului, unde titlurile sunt disponibile până pe 6 februarie 2026.

În paralel, Poșta Română asigură distribuția în mediul urban până pe 5 februarie, iar în mediul rural până pe 4 februarie.

Cum funcționează investiția

Investitorii pot face una sau mai multe subscrieri în cadrul aceleiași emisiuni.

Titlurile de stat sunt transferabile și pot fi răscumpărate anticipat.

Dacă un investitor își schimbă decizia, subscrierea poate fi anulată pe durata perioadei de subscriere, prin depunerea unei cereri.

Dobânda este plătită anual, la datele stabilite în prospectul de emisiune, iar câștigurile sunt scutite de impozit, ceea ce face aceste titluri mai atractive decât multe depozite bancare clasice.

Pot investi toate persoanele fizice care au împlinit 18 ani, iar fondurile atrase sunt utilizate de stat pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice, potrivit Ministerului Finanțelor. 

Cum pot fi retrași banii din contul Tezaur

Pentru investitorii care folosesc platformele online, Ministerul Finanțelor a publicat și un ghid pentru transferul rapid al fondurilor din contul Tezaur în contul bancar personal.

Transferul se face prin completarea documentului OPME (Ordin de plată multiplu electronic), care trebuie descărcat de pe site-ul ministerului și deschis cu Adobe Acrobat Reader.

Formularul include CNP-ul și IBAN-ul destinatar, iar suma transferată trebuie ajustată cu comisionul aferent: 0,51 lei pentru sume de până la 50.000 lei sau 6 lei pentru sume mai mari.

După validare, documentul PDF se încarcă în contul SPV, prin opțiunea „Depunere formulare”, iar transferul este procesat ulterior de Trezorerie.

