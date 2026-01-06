Live TV

Ministrul Economiei convoacă conducerea Autorității pentru Digitalizare. Irineu Darău: Există probleme reale cu funcționarea ghiseul.ro

Data publicării:
Irineu Darău
Foto: Irineu Darău/ Facebook

Ministrul Ecomomiei, Irinel Darău, a afirmat, marţi seară, că există probleme reale cu funcţionarea ghişeul.ro în aceste zile, preşedintele Autorităţii pentru Digitalizarea României fiind convocat la minister pentru discuţii pe această temă. De asemenea, Darău a precizat că se impun mai multe discuţii pe tema digitalizării, aceasta fiind o necessitate în Româniia şi apreciază că „a trecut vremea cheltuirii de bani mulţi pentru aplicaţii care nu funcţionează”.

„Există probleme reale cu funcţionarea ghişeul.ro în aceste zile. Suntem în contact direct cu Autoritatea pentru Digitalizarea României, care e în subordinea Ministerului. Au în responsabilitate să corecteze aceste probleme în timp real”, a transmis, marţi seară, într-un mesaj pe Facebook, ministrul Economiei.

Irinel Darău a precizat că subsecretarul de stat care are în sarcină digitalizarea monitorizează în timp real situaţia.

„Cel mai important, luni, la prima oră, preşedintele ADR este convocat la minister după ce se întoarce din concediu pentru a explica ce nu a funcţionat, de ce nu a fucţionat şi care este soluţia pe termen mediu lung. Dincolo de acest aspect avem foarte multe alte lucruri de discutat despre funcţioarea ADR şi despre digitalizare în România, fiindcă digitalizarea statului şi serviciilor publice nu este un slogan”, a mai transmis Darău.

Potrivit acestuia, „digitalizarea reală, eficientă, înseamnă servicii publice uşor accesibile, care funcţionează 100% din timp”.

„A trecut vremea amânărilor de ani de zile, a trecut vremea cheltuirii de bani mulţi pentru aplicaţii care nu funcţionează. Digitalizarea este o prioritate pentru mine, astfel încât să avem ceea ce ne dorim, o digitalizare reală, integrată, uşor de folosit a serviciilor publice”, a explicat ministrul.

Autoritatea pentru Digitalizarea României a anunţat, luni, întreruperi ale serviciilor furnizate de platforma ghiseul.ro, precizând că unele localităţi nu şi-au actualizat încă taxele şi impozitele sau nu şi-au configurat tipurile de plăţi disponibile pentru anul în curs, ceea ce a impus sistarea posibilităţii de a efectua plăţi.

Ghiseul.ro este aplicaţia naţională care cuprinde peste 1.600 de instituţii publice şi permite efectuarea a peste 400 de tipuri de plăţi sigur, rapid şi accesibil.

Premierul Ilie Bolojan a declarat recent că, de la 1 ianuarie, impozitele au crescut pentru toate persoanele fizice, iar acest lucru reprezintă contribuţia proprietarilor de case şi apartamente la bugetul local. Cu aceşti bani, administraţiile locale vor putea să le creeze condiţii mai bune de trai, spune el. Bolojan a recunoscut că personal nu are instalată aplicaţia ghiseul.ro.

Numeroase persoane s-au grăbit să îşi plătească impozitele din primele zile ale anului, în condiţiile în care astfel beneficiază şi de unele facilităţi.

Editor : B.E.

