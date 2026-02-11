Live TV

Ministrul Economiei dezvăluie care este obiectivul strategic de țară. „România are net de câştigat”

irineu darau
Irineu Darău. Foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Irineu Darău, a declarat miercuri la Petreşti, că este "un obiectiv strategic de ţară să nu subminăm în niciun fel proiectul european şi să nu mai avem ezitări în a îmbrătişa pe deplin securitatea în comun a Europei", relatează Agerpres.

Declaraţia a fost făcută presei, la un eveniment de marcare a începerii lucrărilor unei facilităţi de producţie din industria de apărare. Ministrul a vorbit şi despre mecanismul SAFE şi importanţa unităţii Uniunii Europene.

„Instrumentul SAFE este un instrument în comun al Europei şi, după PNRR, este al doilea instrument în care toate ţările din Uniunea Europeană garantează cu propria credibilitate împrumuturi la dobânzi mici pe termene foarte lungi. Şi asta arată cât de important este ca Uniunea Europeană să fie unită, Uniunea Europeană să-şi extindă alonja la tot ce înseamnă securitate în comun şi România are net de câştigat nu doar pentru că are investiţii aşa de mari, ci şi pentru că beneficiază de credibilitatea mai mare la împrumuturi a altor state europene. Aşadar, este un obiectiv strategic de ţară să nu subminăm în niciun fel proiectul european şi să nu mai avem ezitări în a îmbrătişa pe deplin securitatea în comun a Europei, fiindcă oricare ţară europeană singură este prea slabă. Toţi împreună suntem puternici”, a afirmat ministrul Irineu Darău.

Hanwha Aerospace Romania a început, miercuri, la Petreşti, judeţul Dâmboviţa, lucrările de construcţie pentru fabrica în care se va produce obuzierul K9 în România.

„În calitate de ministru al Economiei voi fi întotdeauna un partener, i-am primit pe şefii de la Hanwha la minister acum câteva săptămâni, voi fi un partener pentru oricine îşi doreşte să investească în România şi aşa cum transmiteam un mesaj azi, nu este un joc de sumă nulă. Trebuie să fim atractivi pentru investitori din întreaga lume, alături de care să intrăm în lanţul de producţie globală, europeană şi al NATO”, a mai spus ministrul Economiei.

Întrebat de jurnalişti ce a învăţat România din cei patru ani de război de la graniţă în ceea ce priveşte industria de apărare, Darău a spus că „trebuie să descurajăm, nu cu vorbe, ci cu fapte, cu investiţii, cu consolidarea industriei militare, orice fel de vânt de atac vreodată către teritoriile europene şi către teritoriile NATO”.

„Cred că România este o piesă esenţială în această arhitectură de securitate şi cred că trebuie, dacă vreţi, mai ales să învăţăm, dar nu cred că ne-am mişcat aşa de rău, mai ales în ultimele luni, să accelerăm ritmul. Să fim deschişi, să colaborăm cu cele mai serioase şi cele mai mari firme din lume, să le atragem aici şi să nu pierdem niciun moment nici în birocraţie, nici în alte lucruri în care uneori s-a pierdut timpul de către statul român. Cred că ritmul este bun, poate fi şi mai bun”, a mai adăugat ministrul Economiei, Irineu Darău.

