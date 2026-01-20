Live TV

Foto: Inquam Photos / George Călin

Cu amenințarea PSD de debarcare a premierului, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare de la PNL, a fost întrebat dacă i-ar putea lua locul în fruntea Executivului. Nazare a evitat răspunsul, în schimb a subliniat că rezultatele economice bune cu care s-a încheiat anul 2025 i se datorează lui Ilie Bolojan. 

Reporter: Ați fi de acord să îl înlocuiți pe Ilie Bolojan, să se creeze un guvern fără USR? 

Alexandru Nazare (PNL), ministrul Finanțelor: „N-aș vrea sa comentez chestiunea. Sunt foarte concentrat să-mi fac foarte bine treaba la Ministerul Finanțelor. Avem proiecte în derulare foarte importante pe care vreau să le duc la bun sfârșit. Rezultatele de azi n-ar fi fost posibile fără implicarea directă a premierului Ilie Bolojan. 

În acest an, într-adevăr, ținta de deficit cash, mai mică decât cea prognozată, e în jurul cifrei de 7,7% din PIB. 

Investițiile au crescut cu aproximativ 15%. 

Privesc cu foarte mult optimism anul 2026”.

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a afirmat că premierul Ilie Bolojan „nu cântă de multe ori din acelaşi playlist” şi susţine că ar putea veni un moment în care cei din coaliţie „să schimbe lăutarul deoarece nu mai respectă playlistul”. Manda a precizat că playlistul înseamnă programul de guvernare şi ceea ce se discută în coaliţie. 

Citește și Sorin Grindeanu, despre relația cu Ilie Bolojan, schimbarea premierului și colaborarea cu AUR: „Își dorește cineva anticipate?” 

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni seară, la Euronews România, că rotativa guvernamentală de anul viitor va fi o problemă, argumentând că poate avea loc un blocaj. El a dat exemplul rotativei din 2023, despre care spune că „nu a fost în folosul cetăţeanului”. 

Citește și Tanczos Barna: „Ilie Bolojan vede altfel anumite lucruri”. Ce spune vicepremierul despre „supărările” PSD din Coaliție 

