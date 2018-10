Mureșan: Dacă am merge pe mâna guvernului Dăncilă, UE va aloca zero euro pentru pesta porcină

Guvernul României votează la Bruxelles tăierea fondurilor europene pentru pesta porcină pentru anul viitor, în condiţiile în care acum de la Bruxelles vin bani folosiţi de Guvern pentru despăgubirea crescătorilor de porci afectaţi de pesta porcină. Şi în condiţiile în care România e lovită grav de această boală.

Totuşi, când s-a tăiat dramatic bugetul propus pentru pesta porcină, România a votat, ca toate celelalte ţări, pentru această tăiere dramatică. Este ceea ce a explicat la Digi24 europarlamentarul Siegfried Mureşan.

„Guvernul Dăncilă nu știe să reprezinte țara pe plan european. Guvernul Dăncilă nu știe că pentru a obține aceste fonduri europene trebuie să faci solicitare din timp. Guvernul Dăncilă crede că dacă premierul Dăncilă, de la pupitrul guvernului, spune: am solicitat comisarului european pentru agricultură, dumneaei crede că lucrurile sunt rezolvate. Riscul e următorul: dacă am merge pe mâna guvernului Dăncilă și a ministrului Daea, UE va aloca zero euro pentru combaterea pestei porcine. Când Guvernul va face o solictare de fonduri europene anul viitor, UE va avea în casă zero euro”, a spus europarlamentarul.

„În data de 30 august a.c., am depus în Parlamentul European două amendamente la proiectul de buget al Uniunii Europene pentru 2019 în care solicitam alocarea, în total, a 110 milioane de euro pentru despăgubirea fermierilor din statele membre ale Uniunii Europene afectați de pesta porcină africană, inclusiv fermierii din România.

Dintr-un document oficial obținut ieri de la Consiliul UE am aflat că, în data de 4 septembrie a.c., deci la aproape o săptămână după amendamentele depuse de mine, Guvernul a votat în Consiliu tăierea fondurilor pentru pesta porcină. Concret, Executivul condus de Viorica Dăncilă a votat alocarea a zero euro către Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) pentru măsurile specifice destinate fermierilor afectați de pesta porcină africană, acolo unde eu solicitasem 100 de milioane de euro. Mai mult, Guvernul Dăncilă a votat și pentru reducerea cu 8,5 milioane de euro a alocărilor pentru măsuri de urgență de combatere a bolilor la plante și animale în Uniunea Europeană, față de propunerea inițială a Comisiei. La acest capitol, eu am solicitat o creștere de 10 milioane de euro.

Forma finală a Bugetului UE 2019 va fi negociată și aprobată de Parlamentul European și Consiliul UE la finalul lunii noiembrie”, arăta Mureșan într-un comunicat de presă.

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, anunța ieri că Guvernul a aprobat un plan de măsuri pentru combaterea pestei porcine, după ce Comisia Europeană a aprobat acordarea pentru România a 43 milioane de euro pentru acest an.

„S-a stabilit un plan de acţiuni pentru a putea face faţă situaţiei deosebite cu care se confruntă România. (...) Am stabilit împreună cu CE şi s-a aprobat să acorde României 43 milioane euro. Aceste sume sunt repartizate în zona investiţională - dezinfectoare, laboratoarea sanitar-veterinare, echipamente pentru detectatea pestei, incineratoarea, cumpărarea de scrofiţe”, a precizat Daea.

Etichete:

,

,

,