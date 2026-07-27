Nazare: Nu exclud riscul ca România să fie retrogradată, deși am prezentat argumente că merită să-şi menţină ratingul

Ministrul interimar al Finanţelor, Alexandru Nazare, consideră că riscul retrogradării României de către agenţiile de rating încă există, deşi susţine că sunt „argumente serioase” pentru care ţara noastră merită să-şi menţină ratingul.

„Ministerul de Finanţe a prezentat toate datele pe care le avem la dispoziţie, inclusiv ultima execuţie, detaliat către toate agenţiile de rating. Am prezentat argumente serioase pentru care România merită să-şi menţină ratingul. Am făcut tot ce ţine de noi la nivel tehnic, astfel încât România să nu fie retrogradată, dar nu exclud acest risc, încă există. O să vedem raportul Fitch de săptămână aceasta şi raportul Moody's de săptămâna viitoare. Este foarte important raportul Fitch care se va publica în această săptămână”, a declarat Nazare, luni, la Senat, potrivit Agerpres.

Referitor la proiectul legii salarizării, Nazare a afimat că punctul de vedere al Ministerului de Finanţe este acelaşi cu cel din primăvară.

„Am transmis un punct de vedere către ministrul Manole în primăvară, în care am explicat faptul că în Strategia fiscal-bugetară spaţiul pentru 2027 este de 8 miliarde. În condiţiile în care este nevoie de sume suplimentare, acestea trebuie compensate. Că sunt 12, 11 sau 13, acestea trebuie compensate în funcţie, bineînţeles, de evoluţia acestui an, de ceea ce vom opera la rectificare, la prima, la a doua rectificare, dar trebuie să luăm în calcul că această compensare este necesară.

Este o decizie a tuturor partidelor, nu este decizia unui singur ministru. Trebuie să luăm în calcul şi faptul că acest jalon cu salarizare are un cuantum important, vorbim de 770 de milioane de euro, aproape 3,4 miliarde de lei. În condiţiile în care nu-l atingem, va trebui să găsim măsuri pentru a acomoda această penalitate în bugetul anului 2016. În funcţie de decizia partidelor se vor lua măsurile necesare”, a explicat Nazare.

Despre plata drepturilor magistraţilor, Nazare a spus că problema „datează de câţiva ani de zile şi sumele sunt foarte mari”.

„În momentul adoptării bugetului de stat, Parlamentul a operat un set de modificări care au vizat sumele pentru magistraţi. În condiţiile în care decizia instanţei se va menţine, penalităţile sunt foarte mari, de aproape 9 milioane de euro pe zi. Ca să vă fac o comparaţie, penalităţile la Pfizer sunt de 81.000 de euro pe zi.

Cred că aici trebuie să ajungem la o soluţie în care să eşalonăm într-un mod responsabil aceste sume pentru următorii ani. Şi spun responsabil pentru că eşalonarea să ţină cont şi de puterea noastră de a introduce aceste sume în Strategia fiscal-bugetară, pentru că nu putem să venim cu sume mici şi deodată cu sume foarte mari care să nu ţină cont de realităţile bugetare din fiecare an. Şi sper în această reeşalonare, o discuţie care să se soluţioneze cu o reeşalonare să se întâmple cât mai repede”, a transmis Nazare.

Editor : C.L.B.