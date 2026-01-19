Consiliul Concurenței a amendat 25 de service-uri auto și doi asigurători pentru prețuri stabilite „la comun” la manoperă și piese

Consiliul Concurenței a anunțat luni, 19 ianuarie, că a aplicat amenzi totale de 14,73 milioane de lei (aproximativ 2,9 milioane de euro) unui număr de 27 de companii, 25 de service-uri auto și două societăți de asigurare, după ce a descoperit o înțelegere care a afectat piața reparațiilor auto din România.

Potrivit autorității, cele 25 de service-uri sancționate sunt sau au fost parte din rețeaua de service-uri autorizate Auto Italia Impex și desfășurau lucrări de întreținere și reparare a mașinilor.

În urma investigației, Consiliul Concurenței a constatat că firmele implicate și-au coordonat comportamentul comercial astfel încât să stabilească și să uniformizeze:

-tarifele pentru manoperă

-prețurile pieselor de schimb

-alte condiții comerciale aplicate în relația cu anumite companii de asigurări

Prin această practică, service-urile nu mai concurau real între ele, ceea ce a dus la eliminarea competiției și la menținerea artificială a unor prețuri similare.

În schemă au fost implicate și Gothaer Asigurări-Reasigurări SA (în prezent Allianz-Țiriac Unit) și Uniqa Asigurări SA.

Ca urmare, cele două societăți au fost sancționate cu amenzi în valoare de 6,7 milioane lei, restul sumei reprezentând amenzile aplicate reparatorilor auto care au luat parte la înțelegere.

Ancheta Consiliului Concurenței a început după ce una dintre firme a depus o cerere de clemență și a oferit informații autorității. În schimbul cooperării, compania respectivă nu a mai fost amendată.

Toate cele 27 de companii vizate au recunoscut participarea la practică și au obținut astfel reduceri ale amenzilor.

