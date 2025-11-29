Comercianții care refuză să înlocuiască produsele atunci când cumpărătorii constată o problemă vor fi amendați. Legea, promulgată de președintele Nicușor Dan, obligă magazinele fizice sau online să rezolve cererile clienților, altfel riscă amenzi de până la 25.000 de lei. „Acel 'neconform' este foarte interpretabil și pot apărea abuzuri foarte mari din partea clienților”, sunt de părere unii dintre comercianți.

Și până acum comercianții erau obligați să preia produsele cu probleme. Neajunsurile trebuiau constate de clienți în 30 de zile și comunicate vânzătorului. De acum, însă, există și amenzi pentru comercianții care refuză să schimbe produsele.

„Legea se referă atât la produsele achiziționate în magazine fizice, cât și în cele online. Refuzul comerciantului de a schimba produsul pentru care s-au constatat neconformități se pedepsește cu o amendă între 5.000 și 25.000 de lei”, transmite jurnalistul Digi24, Bogdan Băcilă.

„O soluție foarte bună, deoarece este important ca produsele comandate online să coincidă și în realitate cu descrierea care este pe site. E foarte importat. Consumatorul, practic, să primească produsul pe care l-a văzut”, e de părere un client.

„Mi-am cumpărat niște bluze care aveau un mic defect la mâneci, erau mult mai largi în partea de jos, nu se așezau bine și erau și transparente, deși în imagini arătau foarte opace”, spune o tânără.

„Din punctul meu de vedere, cei care nu acceptă produsul înapoi ar trebui să fie amendați”, susține altcineva.

De cealaltă parte, comercianții spun că, de multe ori, în încercarea de a proteja consumatorii, autoritățile nu observă și obiceiurile costisitoare ale clienților.

„Acel 'neconform' este foarte interpretabil și pot apărea abuzuri foarte mari din partea clienților. Pentru că o comandă pe care o dai și nu o mai iei pentru că nu o mai vrei tu pune în mișcare un întreg lanț logistic, de producție. Unde este greșeală, cu cea mai mare plăcere se schimbă, se acceptă toate treburile astea”, spune Marius Chiș, comerciant.

„Este destul de greu să constați, la urma urmei cine, ce a făcut în 30 de zile cu produsul respectiv. Toate aceste lucruri se vor răsfrânge în niște costuri mai ridicate, pentru că acum, practic, acum relația dintre producător-comerciant-consumator va fi influențată de acest nivel al amenzilor”, e de părere președintele Asociației Marilor Rețele Comerciale, George Bădescu.



Amenzile prevăzute în noua lege vor fi aplicate comercianților de inspectorii ANPC.

