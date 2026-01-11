Eugen Rădulescu, consilier în cadrul Băncii Naționale a României, a declarat duminică seara, la Digi24, că reducerea cheltuielilor din administrație cu 10% nu este suficientă și că „subiectul reorganizării administrativ-teritoriale pare să fie înmormântat”. Oficialul a adăugat că marea problemă este că „suntem în continuare în România anilor '60 a lui Ceaușescu” și „nu vrem să ne modernizăm”.

Întrebat dacă procentul de 10% pentru reducerea cheltuielilor în administrație este suficient, Rădulescu a declarat:

„Nu. Și nu numai că nu este suficientă. Am sentimentul mai degrabă că vom avea măsuri pompieristice, vom tăia niște cote de benzină, nu o să mai cumpărăm a doua mașină a primăriei și așa mai departe”.

Oficialul BNR a explicat: „Nu e suficient pentru că cheltuielile bugetare, cheltuielile administrației publice, sunt foarte mari. Partea care mă îngrijorează cel mai tare în această privință este că subiectul reorganizării administrativ-teritoriale pare să fie înmormântat”.

„Avem 41 de județe și 3.200 de localități, ceea ce pentru o țară de dimensiunea României este o risipă colosală. Suntem în continuare în România anilor '60 a lui Ceaușescu și nu vrem sub nicio formă să ne modernizăm. Aici e marea problemă”, a declarat el.

El a mai adăugat că „acest lucru, dacă nu se mișcă, și nu pare să se miște, cele 10 procente vor fi anul acesta și anul viitor, probabil că o să spună gata, am terminat, nu mai facem asta”.

Rădulescu a afirmat că „nu este sigur” că pentru o astfel de reformă administrativă este nevoie de modificare a Constituției.

„Poți să nu numești 41, nu trebuie să le numești regiuni, poți să le numești județe. Nu trebuie să fie 41. Nu scrie în Constituție că sunt 41 de județe”, a spus oficialul BNR.

Acesta a mai declarat că deși șansele unei revizuiri atât de ample a administrației sunt foarte scăzute, „asta nu înseamnă că nu ar fi foarte importante și foarte necesare”.

