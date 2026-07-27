Sorin Grindeanu anunță ce legi va susține PSD în sesiunea extraordinară a Parlamentului

Sorin Grindeanu l-a atacat din nou pe Ilie Bolojan pentru că „Parlamentul trebuie să rezolve multe situații urgente” în locul Guvernului și a transmis că PSD va vota unele jaloane din PNRR doar dacă acestea cuprind și amendamentele social-democraților.

„Sesiunea extraordinară a Parlamentului trebuie să corecteze neputința și întârzierile nepermise ale actualei puteri în atragerea banilor din PNRR. Parlamentul trebuie să rezolve multe situații urgente ale românilor ce sunt ignorate de prim-ministrul demis”, a scris Grindeanu pe Facebook, la scurt timp după începerea sesiunii extraordinare în Parlament.

Liderul PSD a anunțat, din nou, că social-democrații vor vota unele legi, jaloane din PNRR, precum Codul Urbanismului, legea privind decarbonizarea sau mecanismul de recompensare pentru angajații ANAF, iar pe altele doar dacă vor cuprinde și propunerile făcute de PSD.

„Susținem Codul Urbanismului, cu respectarea rezultatului referendumului din București, astfel încât competența privind autorizațiile de construire să fie transferată Primăriei Capitalei începând cu mandatul următor. Nu putem accepta ca această schimbare să fie aplicată în timpul mandatului unui primar aflat sub anchetă DNA pentru suspiciuni legate chiar de emiterea autorizațiilor de construire.

Legea Integrității va fi votată doar în forma agreată cu ANI și în concordanță cu deciziile Curții de Justiție a Uniunii Europene. PSD nu va susține modificări care slăbesc atribuțiile ANI sau creează portițe pentru liderii USR care au probleme cu legea”, a explicat Grindeanu.

Liderul PSD a mai transmis că social-democrații

În privința legii salarizării publice, care încă nu este gata, dat fiind că partidele nu au căzut de acord asupra formei finale, Sorin Grindeanu susține că social-democrații o vor vota doar „dacă vor fi acceptate amendamentele formulate de organizațiile sindicale”.

„Tot în această sesiune extraordinară trebuie adoptate și proiectele legislative și amendamentele inițiate de PSD, care răspund unor probleme reale ale societății:

•⁠ ⁠prelungirea TVA de 9% pentru locuințe până la 1 octombrie;

•⁠ ⁠măsuri pentru temperarea prețurilor la carburanți;

•⁠ ⁠deblocarea posturilor din sistemul de sănătate;

•⁠ ⁠acordarea primelor didactice de 1.500 de lei”, a mai transmis liderul PSD.

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Editor : A.G.