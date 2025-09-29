Live TV

Pașapoarte plătite cu bitcoin: Țările unde crypto-milionarii investesc în „vize de aur”

Data publicării:
Creative photo, inserting a Bitcoin on a card machine. Electronic payment. Banking and technology
Potrivit Crypto Wealth Report 2025, numărul milionarilor în bitcoin a crescut cu 70% în ultimul an. Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Riscurile persistă, dar guvernele se adaptează

Un nou raport arată că tot mai mulți milionari din crypto folosesc bitcoin pentru a-și cumpăra rezidență sau chiar cetățenie. Din Caraibe până în Golf, anumite state acceptă acum plăți în monede digitale pentru programele „viza de aur”.

Lumea numără în prezent 241.700 de milionari în crypto, o creștere de 40% în ultimele 12 luni, pe măsură ce activele digitale schimbă modul în care bogații își mută banii sau chiar își cumpără cetățenii.

Potrivit Crypto Wealth Report 2025, realizat de firma de migrație prin investiții Henley & Partners, numărul milionarilor în bitcoin a crescut cu 70% în ultimul an, ajungând la 145.100 în iunie. Creșterea are loc în timp ce guverne din Caraibe până în Golf deschid ușa plăților cu crypto pentru programe de rezidență și cetățenie prin investiții, marcând un punct de cotitură în felul în care bogăția digitală se conectează la mobilitatea globală.

„Deși procentul clienților care tranzacționează efectiv în criptomonede rămâne relativ mic, din cauza limitărilor actuale ale programelor, vedem un interes și solicitări semnificative legate de opțiunile de plată în crypto”, a declarat pentru Business Insider Dominic Volek, directorul global pentru clienți privați la Henley & Partners. „Am trecut de la aproape zero solicitări legate de crypto acum cinci ani la a primi întrebări regulat, în special de la antreprenori din tehnologie și tineri cu avere mare”, a adăugat el.

Mai multe programe de migrație prin investiții leagă eligibilitatea de achiziții imobiliare, iar dezvoltatori din St. Kitts & Nevis, Panama și EAU acceptă acum crypto ca plată, creând ceea ce Volek numește „o cale indirectă pentru deținătorii de crypto de a participa.”

Pentru mulți investitori, atracția este simplă: cea mai mare parte a averii lor este în active digitale. Conversia în monedă tradițională nu este doar incomodă, ci poate genera taxe și alte comisioane. „Pentru cineva cu o avere digitală substanțială, o tranzacție pe blockchain care se finalizează în câteva minute, comparativ cu un transfer bancar de trei zile… nu există termen de comparație”, a spus Volek.

Riscurile persistă, dar guvernele se adaptează

Totuși, riscurile rămân. Experții în reglementări financiare sunt îngrijorați de conformitate și de criminalitate, respectiv spălarea banilor, iar volatilitatea crypto face plățile complicate. Volek a subliniat însă că blockchain-ul lasă de cele mai multe ori o urmă de audit mai clară decât sistemul bancar tradițional.

„Cerințele de conformitate pentru crypto sunt adesea mai stricte decât pentru averea tradițională”, a spus el, menționând că mulți aplicanți preferă stablecoins pentru a evita fluctuațiile bruște.

Privind spre viitor, Volek se așteaptă ca plățile în crypto să rămână o metodă specializată, dar crede că mai multe programe o vor adopta. „În cinci ani, mă aștept ca poate cinci sau mai multe programe să ofere opțiuni crypto nu majoritatea, dar suficient pentru a deservi această piață globală”, a spus el.

Industria migrației prin investiții, a adăugat el, s-a adaptat mereu la noile tendințe de acumulare a averii. „Acum douăzeci de ani, era vorba doar de imobiliare, apoi de portofolii financiare, acum de active digitale”, a spus Volek. „Ne poziționăm pentru a deservi cei aproape un sfert de milion de milionari din crypto care au nevoie de planificare sofisticată pentru averea lor digitală.”

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ninsoare pe camp
1
Vin primele ninsori. Prognoza meteo pe următoarele 7 zile
ID319885_INQUAM_Photos_Miruna_Turbatu
2
Rezultate alegeri Republica Moldova 2025. Partidul Maiei Sandu obține majoritatea în...
Muncitori federali
3
America se pregătește pentru cea mai mare demisie în masă din istorie. Peste 100.000 de...
femeie cu un colet in fata
4
Metoda „coletul”: infractorii au reinventat o escrocherie. Cum acționează și la ce...
oameni care merg pe strada prin ninsoare
5
Frig, ploi și ninsori în România: primele zile de octombrie aduc vreme mai rece decât de...
Palatul lui Gigi Becali a fost vandalizat! Reacția patronului de la FCSB
Digi Sport
Palatul lui Gigi Becali a fost vandalizat! Reacția patronului de la FCSB
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
standul romaniei in china
Ministerul Agriculturii voia să trimită 6 angajați, pe bani publici...
Screenshot 2025-09-28 195249
Atac armat la o biserică mormonă din Michigan: cel puțin 4 morți și 8...
Băsescu avertizează: Preluarea puterii de către proruşi la Chișinău...
donald trump
Donald Trump declară că va participa la reuniunea liderilor militari...
Ultimele știri
De la Germania nazistă la America lui Trump: de ce politicienii autoritari promovează fantezii despre „fericirea domestică” a femeilor
Descoperire remarcabilă în Cehia. Un set de unelte vechi de 30.000 de ani dezvăluie viața unui vânător din Epoca de Piatră
Utilizarea paracetamolului în timpul sarcinii nu are legătură cu autismul, arată un studiu realizat pe 2,5 milioane de copii
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Trump Bitcoin Statue In Washington., Dc, United States - 17 Sep 2025
Statuie aurită de 3 metri, înfățișându-l pe Trump cu un Bitcoin în mână, instalată în apropiere de Capitoliu
Bitcoin
SUA: 15.000 de noi milionari în domeniul Bitcoin, creați de politicile lui Trump privind criptomonedele
Bitcoin
Bitcoin a ajuns marți la circa 116.000 de dolari. Valoarea criptomonedei, aproape dublă față de 2024. Ce stă în spatele creșterii
Grafic și monede Bitcoin cu bancnote de dolari
Bitcoin atinge un nou record istoric. Pe ce pariază investitorii în criptomonede
Valeria Fediakina, alias „Bitmama” Foto: Instagram
„Bitmama” din Rusia a fost închisă într-o colonie penală pentru înșelătorie cu criptomonede în valoare de 20 de milioane de euro
Partenerii noștri
Pe Roz
Goldie Hawn, despre importanța sănătății mintale. Drama prin care a trecut fiul ei la 24 de ani și cum l-a...
Cancan
Anunț OFICIAL despre moartea Ioanei Popescu, de la Spitalul Sfântul Ioan! Misterul a fost elucidat
Fanatik.ro
Legătura nebănuită dintre președintele CA al spitalului din Iași, unde au murit șase copii, și un dosar DNA...
editiadedimineata.ro
Renunțarea la ora de vară ar putea preveni cazurile de accident vascular cerebral
Fanatik.ro
Cum arată soția lui Florin Prunea. Cei doi sunt împreună de mai bine de 30 de ani
Adevărul
Statele Unite pregătesc cea mai mare demisie în masă din istorie, în contextul reducerilor profunde anunțate...
Playtech
Distanţa la care 'bat' radarele din România. Poliţia Rutieră a explicat cum funcţionează aparatele
Digi FM
Ilie Bolojan, prima apariție oficială alături de partenera sa. Ținuta Ioanei a atras toate privirile
Digi Sport
Decizie radicală! A făcut anunțul, după ce fosta soție s-a plâns public de ce face
Pro FM
Lora, despre relațiile toxice pe care le-a avut: „Am avut un fost iubit care a escaladat balconul de la...
Film Now
Channing Tatum rupe tăcerea despre divorțul de Jenna Dewan: „A fost dureros, am încercat să salvăm relația”
Adevarul
Războiul asimetric al Kievului. Cum lovește Ucraina „punctul vulnerabil” al Rusiei
Newsweek
Pensionarii au pierdut 610 lei la pensie în 2025. De unde se pot împrumuta pensionarii pentru iarnă?
Digi FM
Fosta iubită a lui Lamine Yamal, declarații neașteptate despre fotbalist: „Are un calendar cu fete, în...
Digi World
Ce aduci pe tălpile pantofilor fără să-ți dai seama. De ce nici să stai desculț în casă nu e sănătos
Digi Animal World
Au comandat o pizza, dar s-au trezit cu un musafir nepoftit. Ce a găsit o familie din Australia lângă...
Film Now
Ethan Hawke, sincer despre despărțirea de Uma Thurman: „Este aproape jenant chiar și când spun lucruri...
UTV
Dana Rogoz, apariție senzuală la aniversarea de 40 de ani: body mulat, fustă transparentă și un mesaj...