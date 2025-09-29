Pașapoarte plătite cu bitcoin: Țările unde crypto-milionarii investesc în „vize de aur”

Un nou raport arată că tot mai mulți milionari din crypto folosesc bitcoin pentru a-și cumpăra rezidență sau chiar cetățenie. Din Caraibe până în Golf, anumite state acceptă acum plăți în monede digitale pentru programele „viza de aur”.

Lumea numără în prezent 241.700 de milionari în crypto, o creștere de 40% în ultimele 12 luni, pe măsură ce activele digitale schimbă modul în care bogații își mută banii sau chiar își cumpără cetățenii.

Potrivit Crypto Wealth Report 2025, realizat de firma de migrație prin investiții Henley & Partners, numărul milionarilor în bitcoin a crescut cu 70% în ultimul an, ajungând la 145.100 în iunie. Creșterea are loc în timp ce guverne din Caraibe până în Golf deschid ușa plăților cu crypto pentru programe de rezidență și cetățenie prin investiții, marcând un punct de cotitură în felul în care bogăția digitală se conectează la mobilitatea globală.

„Deși procentul clienților care tranzacționează efectiv în criptomonede rămâne relativ mic, din cauza limitărilor actuale ale programelor, vedem un interes și solicitări semnificative legate de opțiunile de plată în crypto”, a declarat pentru Business Insider Dominic Volek, directorul global pentru clienți privați la Henley & Partners. „Am trecut de la aproape zero solicitări legate de crypto acum cinci ani la a primi întrebări regulat, în special de la antreprenori din tehnologie și tineri cu avere mare”, a adăugat el.

Mai multe programe de migrație prin investiții leagă eligibilitatea de achiziții imobiliare, iar dezvoltatori din St. Kitts & Nevis, Panama și EAU acceptă acum crypto ca plată, creând ceea ce Volek numește „o cale indirectă pentru deținătorii de crypto de a participa.”

Pentru mulți investitori, atracția este simplă: cea mai mare parte a averii lor este în active digitale. Conversia în monedă tradițională nu este doar incomodă, ci poate genera taxe și alte comisioane. „Pentru cineva cu o avere digitală substanțială, o tranzacție pe blockchain care se finalizează în câteva minute, comparativ cu un transfer bancar de trei zile… nu există termen de comparație”, a spus Volek.

Riscurile persistă, dar guvernele se adaptează

Totuși, riscurile rămân. Experții în reglementări financiare sunt îngrijorați de conformitate și de criminalitate, respectiv spălarea banilor, iar volatilitatea crypto face plățile complicate. Volek a subliniat însă că blockchain-ul lasă de cele mai multe ori o urmă de audit mai clară decât sistemul bancar tradițional.

„Cerințele de conformitate pentru crypto sunt adesea mai stricte decât pentru averea tradițională”, a spus el, menționând că mulți aplicanți preferă stablecoins pentru a evita fluctuațiile bruște.

Privind spre viitor, Volek se așteaptă ca plățile în crypto să rămână o metodă specializată, dar crede că mai multe programe o vor adopta. „În cinci ani, mă aștept ca poate cinci sau mai multe programe să ofere opțiuni crypto nu majoritatea, dar suficient pentru a deservi această piață globală”, a spus el.

Industria migrației prin investiții, a adăugat el, s-a adaptat mereu la noile tendințe de acumulare a averii. „Acum douăzeci de ani, era vorba doar de imobiliare, apoi de portofolii financiare, acum de active digitale”, a spus Volek. „Ne poziționăm pentru a deservi cei aproape un sfert de milion de milionari din crypto care au nevoie de planificare sofisticată pentru averea lor digitală.”

Editor : M.I.