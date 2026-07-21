Peste 3.100 de firme și PFA au intrat în insolvență în primele cinci luni din 2026. București conduce clasamentul

Numărul societăților comerciale și al persoanelor fizice autorizate (PFA) care au intrat în insolvență în primele cinci luni din 2026 a ajuns la 3.146, în creștere cu 13,62% față de aceeași perioadă a anului trecut, când au fost înregistrate 2.769 de insolvențe, potrivit datelor publicate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC).

Cele mai multe insolvențe au fost înregistrate în București, unde 606 firme și PFA au intrat în această procedură în intervalul ianuarie - mai 2026. Numărul este cu 5,57% mai mare comparativ cu perioada similară din 2025. După Capitală, cele mai multe insolvențe au fost raportate în județele Bihor, cu 212 cazuri, în scădere cu 2,75% față de anul trecut, Cluj, cu 189 de insolvențe, în scădere cu 1,05%, Timiș, cu 145 de cazuri, în creștere cu 12,40%, Ilfov, cu 140, în creștere cu 2,19%, și Prahova, cu 109 insolvențe, în urcare cu 12,37%.

La polul opus, cele mai puține insolvențe au fost consemnate în Covasna, cu 14 cazuri, Harghita, cu 16, Botoșani, cu 17, Mehedinți și Sălaj, câte 21, respectiv Teleorman, cu 22 de insolvențe.

Peste 600 de insolvențe doar în luna mai

Potrivit datelor ONRC, numai în luna mai au intrat în insolvență 622 de firme și PFA. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în București, unde au fost raportate 119 insolvențe, urmat de județele Bihor, cu 49 de cazuri, Cluj, cu 38, și Ilfov, cu 33.

Pe domenii de activitate, cele mai multe insolvențe s-au înregistrat în comerțul cu ridicata și cu amănuntul, unde au fost raportate 190 de cazuri, în creștere cu 352,38% față de primele cinci luni din 2025.

Construcțiile ocupă locul al doilea, cu 171 de insolvențe, în creștere cu 510,71%, iar industria prelucrătoare se află pe poziția a treia, cu 99 de insolvențe, în creștere cu 312,50% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Editor : A.D.