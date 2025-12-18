Live TV

Video Piața muncii, schimbată de AI. BNR a estimat impactul inteligenței artificiale în economie: doar 4% dintre joburi, supuse riscului

Data publicării:
roboti - inteligenta artificiala
Oamenii sunt îngrijorați că AI le va lua locurile de muncă. Foto: Profimedia Images

Inteligența artificială face deja parte din viața noastră, dar în următorii 10 ani va avea un impact semnificativ inclusiv asupra economiei. Banca Națională estimează în Raportul asupra Stabilității, publicat în luna decembrie și citat de Digi24, despre un plus la creștere economică de 5%, echivalent cu 14-16 miliarde de euro anual. Plusul ar veni din creșterea productivității angajaților care lucrează cu inteligența artificială, timpul economisit datorită automatizării sarcinilor și realocarea acestui timp către alte activități. În schimb, 4% dintre locurile de muncă sunt considerate drept expuse riscului de a fi complet înlocuite.

În analiza publicată recent, BNR subliniază că temerile legate de dispariția masivă a locurilor de muncă sunt, în prezent, nejustificate.

Piața muncii din România nu pare amenințată frontal de dezvoltarea rapidă a inteligenței artificiale, iar schimbările anticipate țin mai degrabă de transformarea modului de lucru și a conținutului activităților profesionale decât de eliminarea acestora.

Este o sursă de tracțiune economică, nu mai avem sursa noastră clasică - salariile mai mici sau beneficii fiscale. S-au terminat aceste foarte simpliste avantaje competitive. Inteligența artificială, mai ales pentru o economie ca noastă, care avem un grad de absorbție scăzut, dar care avem tipic pentru noi românii - pentru că suntem descurcăreți și pricepuți, așa - avem și capacitatea de recalificare. Nu uitați că s-au pierdut joburi, dar s-au și creat joburi - și mai ales în industria de tracțiune economică substanțială AI vine și s-a clădit pe industria de IT. S-au pierdut joburi acolo, dar din considerente structurale. Mai multe joburi, în schimb, au fost crescute sau au fost aduse de inteligența artificială, iar creșterea de productivitate - de fapt, este o hipereficiență pe toate joburile, a explicat Adrian Mitroi profesor de finanţe comportamentale din cadrul ASE, avantajele aduse pe piața muncii, dar și în economie, în general, de avansul inteligenței artificiale.

Studiul BNR arată că 54% dintre locurile de muncă din România vor colabora direct cu AI și vor beneficia de un spor de productivitate. Adrian Mitroi a oferit și exemple care ilustrează impactul pozitiv al inteligenței artificiale asupra diverselor industrii.

În industria de ospitalitate, gândiți-vă, numai dacă s-ar face bookingul camerelor doar cu inteligența artificială, mentenanța preventivă... să faci această mentenanță din timp, să faci housekeeping-ul în timp real, să știi exact și să ai smart meniu, meniurile adecvate exact clientului. V-am dat un exemplu simplu pentru a vă da seama ce avans teribil, dar evident și cu forță de muncă în spate pentru productivitate, pentru confortul nostru de consumatori de produse și tehnologice, dar și fizice, Internet fix și așa mai departe. (...) Mai mult decât atât, toate profesiunile sunt modificate substanțial. Vă dați seama ce substanțial este clivajul acesta din educație, dacă studentul, elevul are acces instantaneu la informația de ultimă generație corect, o compară și are acest gen de optimizare. Altă dată se intra la facultatea de top, cel puțin în lumea occidentală, pe bază de eseuri. Acum poți să faci asta în câteva secunde, a adăugat Adrian Mitroi.

În același timp, 42 la sută dintre locurile de muncă vor rămâne neafectate și doar 4% sunt considerate ca fiind expuse riscului de înlocuire completă.

Citește și Elon Musk are o veste proastă pentru cei bogați: „Banii vor deveni irelevanți”. El spune că în 10-15 ani, munca va fi opțională

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Dmitri Peskov
1
Schimbare de ton. Kremlinul spune că poziția Rusiei privind trupele europene în Ucraina e...
victor negrescu
2
Victor Negrescu, despre tăierea pensiilor magistraților: „Dacă pică la CCR, trebuie să...
nicolas maduro
3
„Ușile sunt deschise”. Cel mai vechi dictator din Europa susține că Nicolas Maduro este...
ilie bolojan catalin predoiu pnl
4
Bolojan, despre o demisie a lui Cătălin Predoiu: „Ca să ai rezultate, trebuie...
President Donald Trump Awards Mexican Border Defense Medal in Oval Office
5
Administrația Trump presează Europa să renunțe la planul de finanțare a Ucrainei din...
O jurnalistă și soțul ei, găsiți împușcați în casă. Ce s-a întâmplat cu fiul lor de 3 ani, martor la tragedie
Digi Sport
O jurnalistă și soțul ei, găsiți împușcați în casă. Ce s-a întâmplat cu fiul lor de 3 ani, martor la tragedie
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
poftofel cu bani
Coaliția a stabilit cât va fi salariul minim de la 1 iulie 2026
BNR
BNR avertizează: „Stabilitatea financiară a României este sub presiune”. Care sunt principalele riscuri semnalate
femeie cumpara un apartament
Dobânzile la credite ipotecare ar putea scădea vizibil din 2026. Expert: „Reducerea IRCC va tăia costul creditelor încă din ianuarie”
Gold and Cash Reserves
Rezervele valutare ale BNR au crescut la 65,408 miliarde euro la finalul lunii noiembrie
Kol Nidrei 2 scripturi evreiesti manuscris
De la pergament la digital: Inteligența artificială ajută cercetătorii să exploreze cea mai mare arhivă evreiască medievală
Recomandările redacţiei
Screenshot 2025-12-12 at 17.43.39
Va fi cu adevărat protejată Ucraina de garanțiile de securitate „de...
mancare pentru elevi
Guvernul vrea să aloce 1,5 lei în plus la masa zilnică a elevilor: „E...
Donald J Trump Delivers Prime-Time Address From The White House - 17 Dec 2025
Donald Trump, discurs în fața națiunii: a declarat triumf în...
Ursula von der Leyen / Donald Trump
Arma secretă în lupta cu SUA: Cele două „gloanțe” cu care UE poate...
Ultimele știri
Ce se ascunde în spatele acordului dintre Donald Trump și dictatorul din Belarus. Ce ar mai avea Lukașenko de oferit
Un Crăciun cu austeritate. Prețurile mari, povară grea pentru români în prag de sărbători. Cât costă masa festivă
Campanie de intimidare a serviciilor secrete rusești: Politicieni belgieni și șefi din finanțe, vizați în legătură cu activele înghețat
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Angelina Jolie rupe tăcerea despre cicatricile lăsate de mastectomie: „Nu le ascund. Nu mi-e rușine de ele”
Cancan
Scenă incredibilă la INML! Iubitul Rodicăi Stănoiu, refuzat categoric de medicii legiști
Fanatik.ro
Câți bani a obținut statul din amenzi și sancțiuni. Cum a adus ANAF-ul sute de milioane în plus la buget
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Răsturnare de situație! Mihai Stoica, vești extraordinare înainte de FCSB – Rapid: revenire spectaculoasă...
Adevărul
Documentul cutremurător din arhiva Securității care confirmă ordinul lui Ceaușescu: „Se lichidează radical!”
Playtech
'Mira-m-aș' sau 'miram-aș'? Cum se scrie corect și care este explicația
Digi FM
Ce avere avea Rodica Stănoiu. Fosta ministră a Justiției încasa două pensii și deținea mai multe proprietăți
Digi Sport
A stat zi de zi lângă Moroșanu și a spus tot: ”Mințea foarte mult, doar să mai ciugulească un salariu”
Pro FM
Loredana Groza, moment emoționant la concert. A cântat alături de fiica ei, Elena: „S-a trezit cu mine pe...
Film Now
Sydney Sweeney, apariție à la Marilyn Monroe, într-o rochie albă cu decolteu "periculos". Ruj roșu, siluetă...
Adevarul
O nouă tulpină de gripă pune presiune asupra asistenței medicale în întreaga Europă. Și în România cresc...
Newsweek
EXCLUSIV Ce articole din legea pensiilor au contestat pensionarii la CCR? Sunt sute de cazuri. Care e stadiul?
Digi FM
Tulburător. Cu doar trei luni înainte de a fi ucis, Rob Reiner spunea că fiul lui nu mai consumase droguri de...
Digi World
Cauza morții lui Ludovic al XIV-lea, dezvăluită după 310 ani. ADN-ul din inima mumificată schimbă complet...
Digi Animal World
Panică într-un magazin de Crăciun. Un cerb a făcut ravagii printre rafturi și a rămas blocat într-un scaun...
Film Now
Și-a refăcut viața la 69 de ani. Kim Cattrall și soțul ei mult mai tânăr, lună de miere în Maldive. Actrița...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...