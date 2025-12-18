Inteligența artificială face deja parte din viața noastră, dar în următorii 10 ani va avea un impact semnificativ inclusiv asupra economiei. Banca Națională estimează în Raportul asupra Stabilității, publicat în luna decembrie și citat de Digi24, despre un plus la creștere economică de 5%, echivalent cu 14-16 miliarde de euro anual. Plusul ar veni din creșterea productivității angajaților care lucrează cu inteligența artificială, timpul economisit datorită automatizării sarcinilor și realocarea acestui timp către alte activități. În schimb, 4% dintre locurile de muncă sunt considerate drept expuse riscului de a fi complet înlocuite.

În analiza publicată recent, BNR subliniază că temerile legate de dispariția masivă a locurilor de muncă sunt, în prezent, nejustificate.

Piața muncii din România nu pare amenințată frontal de dezvoltarea rapidă a inteligenței artificiale, iar schimbările anticipate țin mai degrabă de transformarea modului de lucru și a conținutului activităților profesionale decât de eliminarea acestora.

„Este o sursă de tracțiune economică, nu mai avem sursa noastră clasică - salariile mai mici sau beneficii fiscale. S-au terminat aceste foarte simpliste avantaje competitive. Inteligența artificială, mai ales pentru o economie ca noastă, care avem un grad de absorbție scăzut, dar care avem tipic pentru noi românii - pentru că suntem descurcăreți și pricepuți, așa - avem și capacitatea de recalificare. Nu uitați că s-au pierdut joburi, dar s-au și creat joburi - și mai ales în industria de tracțiune economică substanțială AI vine și s-a clădit pe industria de IT. S-au pierdut joburi acolo, dar din considerente structurale. Mai multe joburi, în schimb, au fost crescute sau au fost aduse de inteligența artificială, iar creșterea de productivitate - de fapt, este o hipereficiență pe toate joburile”, a explicat Adrian Mitroi profesor de finanţe comportamentale din cadrul ASE, avantajele aduse pe piața muncii, dar și în economie, în general, de avansul inteligenței artificiale.

Studiul BNR arată că 54% dintre locurile de muncă din România vor colabora direct cu AI și vor beneficia de un spor de productivitate. Adrian Mitroi a oferit și exemple care ilustrează impactul pozitiv al inteligenței artificiale asupra diverselor industrii.

„În industria de ospitalitate, gândiți-vă, numai dacă s-ar face bookingul camerelor doar cu inteligența artificială, mentenanța preventivă... să faci această mentenanță din timp, să faci housekeeping-ul în timp real, să știi exact și să ai smart meniu, meniurile adecvate exact clientului. V-am dat un exemplu simplu pentru a vă da seama ce avans teribil, dar evident și cu forță de muncă în spate pentru productivitate, pentru confortul nostru de consumatori de produse și tehnologice, dar și fizice, Internet fix și așa mai departe. (...) Mai mult decât atât, toate profesiunile sunt modificate substanțial. Vă dați seama ce substanțial este clivajul acesta din educație, dacă studentul, elevul are acces instantaneu la informația de ultimă generație corect, o compară și are acest gen de optimizare. Altă dată se intra la facultatea de top, cel puțin în lumea occidentală, pe bază de eseuri. Acum poți să faci asta în câteva secunde”, a adăugat Adrian Mitroi.

În același timp, 42 la sută dintre locurile de muncă vor rămâne neafectate și doar 4% sunt considerate ca fiind expuse riscului de înlocuire completă.

