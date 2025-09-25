Live TV

Video Plafonarea prețului la apa îmbuteliată în gări și aeroporturi. Bogdan Chirițoiu: Avem o investigație la Aeroportul „Otopeni”

apa imbuteliata
Foto: Profimedia Images

Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a comentat, joi, la Digi24, propunerea legislativă a USR privind plafonarea prețului apei îmbuteliate în recipiente de 500 ml în aeroporturi, benzinării, stațiile de metrou sau gări, la 3 lei. „E clar că e o problemă că oamenii sunt ținuti multe ore într-un spațiu unde n-au alternative”, spune Chirițoiu. Acesta spune că va analiza inițiativa și a mai precizat că există o investigație împotriva Aeroportului Otopeni. 

„În principiu, mi se pare o idee bună. Nu știu detaliile proiectului. E clar că e o problemă că oamenii sunt ținuti multe ore într-un spațiu unde n-au alternative. În aeroport, după ce treci de securitate, nu ai de unde să îți mai iei un produs sau altul. 

Trebuie găsite niște soluții să nu fie exploatați acești oameni, să nu fie supuși unor prețuri exagerate la produse esențiale, apa fiind unul dintre ele. Nu știu detaliile. O să ne uităm și o să emitem un aviz”, a afirmat Bogdan Chirițoiu. 

Președintele Consiliului Concurenței a mai spus că există o investigație împotriva Aeroportului Otopeni. 

„Noi încercăm cu instrumentele noastre să rezolvam această problemă. Avem o investigație împotriva Aeroportului Otopeni legat de modul cum s-a derulat licitația. Problema care este acolo. Aeroportul și-a dorit să aibă venituri cât mai mari, atunci chiriile rezultate din licitație sunt mari. Pentru că chiriile sunt mari, prețurile produselor sunt mari. Deci trebuie să găsim o soluție acolo împreună cu aeroportul. 

A fost o perioadă când apa ajunsese și 5 lei, deci prețurile au crescut când contractele au fost puse în vigoare. Avem o investigatie de câteva luni și sper ca prin această investigație o să găsim o soluție. Dacă vine o soluție legislativă, asta va rezolva mai mult decât cazul Otopeni. 

Eu zic că la benzinării ai mai multe opțiuni. În aeroporturi mi se pare într-adevar că problema este incertă. 

Noi am avut un mecanism convenit cu Otopeni ca prețurile din alte țări din regiunea noastră - Varșovia, Budapesta și Praga - să avem prețuri similare cu ei”, a mai precizat oficialul.

Mai mulți parlamentari USR au depus un proiect de lege, la Senat, care stabilește un preț de cel mult 3 lei pentru apa îmbuteliată în recipiente de 500 ml în aeroporturi, benzinării, stațiile de metrou sau gări.

