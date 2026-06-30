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Steve Witkoff și Jared Kushner au ajuns în Qatar pentru discuții despre Iran

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Jared Kushner si Steve Witkoff
Emisarii americani Jared Kushner și Steve Witkoff. Foto: Profimedia
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Qatar a anunțat că emisarii președintelui Donald Trump au sosit marți la Doha pentru a se întâlni cu mediatorii și a discuta „toate problemele regionale”, în timp ce Teheranul a confirmat că va trimite în această săptămână propria delegație în capitala qatareză, dar a negat că ar fi acceptat o întâlnire cu oficialii americani „la orice nivel”. Vizita vine după patru zile de atacuri reciproce în Strâmtoarea Ormuz, care s-au oprit temporar luni, scrie Euronews.

„Domnul Steve Witkoff și domnul Jared Kushner sunt aici, la Doha, pentru a se întâlni cu mediatorii și cu oficialii qatarezi”, a declarat purtătorul de cuvânt al ministerului, Majed Al Ansari.

Potrivit acestuia, discuțiile vor viza „toate problemele regionale”, inclusiv negocierile cu Iranul și situația din Lebanon. Totuși, oficialul a subliniat că delegația americană „nu este aici pentru negocieri directe cu iranienii”.

Separat, Iranul a anunțat luni că va trimite delegații în Qatar în această săptămână, însă a insistat că nu a acceptat o întâlnire cu Statele Unite, după atacurile din weekend din Golful Persic care au complicat negocierile în desfășurare.

Potrivit Teheranului, negociatorii tehnici iranieni vor avea consultări exclusiv cu oficialii qatarezi asupra punctelor din acordul-cadru, în special asupra deblocării activelor iraniene înghețate și ridicării sancțiunilor privind exporturile de petrol.

Donald Trump a declarat că Republica Islamică ar fi solicitat o întâlnire cu partea americană și că aceasta ar putea avea loc marți la Doha, precizând ulterior că „întâlnirea ar putea fi importantă sau poate nu. Vom vedea”.

Tensiunile au crescut în ultimele zile în Strâmtoarea Ormuz, rută prin care trecea anterior aproximativ o cincime din petrolul mondial. După patru zile de schimburi de lovituri, ambele părți par să fi suspendat temporar atacurile luni.

Urgenta negocierilor este amplificată și de situația din Strâmtoarea Ormuz, după ce Iranul și-a reafirmat poziția potrivit căreia va controla de acum înainte traficul maritim din zonă, în baza propriei interpretări a acordului-cadru.

Editor : Ș.A.

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