„Nu va exista niciun MiG”. Polonia refuză să mai transmită Ucrainei avioane de luptă. Motivele invocate de Varșovia

Polonia a renunțat la livrarea către Ucraina a ultimelor sale avioane MiG-29 după ce nu a reușit să ajungă la un acord privind un schimb între aceste aparate de zbor și tehnologii ale dronelor ucrainene, Varșovia imputând acest eșec Kievului, a anunțat ministrul apărării polonez Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

Această decizie survine și pe fondul unor tensiuni legate de istoria celor două țări în Al Doilea Război Mondial.

Polonia a furnizat deja Kievului între zece și 14 avioane MiG-29 de la începerea invaziei ruse în Ucraina. Varșovia dispune de încă 12 aparate de acest tip și în decembrie indicase că este pregătită să le cedeze Ucrainei în schimbul tehnologiilor de drone.

„Propusesem o astfel de abordare foarte clară și cred că și foarte corectă: MiG-uri în schimbul dronelor'', a declarat luni seară ministrul Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, pentru postul de televiziune Polsat News, transmite AFP, potrivit Agerpres.

„La final, ucrainenii au acceptat schimbul, dar nu l-au pus în practică, așadar nu va exista niciun MiG pentru Ucraina și nu vor exista drone și capacități legate de drone pentru Polonia'', a explicat el.

Relațiile între Varșovia și Kiev s-au răcit din nou la finalul lunii mai, în contextul în care președintele ucrainean Volodimir Zelenski a decis să dea unei unități militare numele Armatei Insurecționale Ucrainene (UPA), o organizație naționalistă fondată în 1942 și considerată în Polonia vinovată pentru moartea a peste 100.000 de polonezi.

Drept reacție, președintele polonez Karol Nawrocki a anunțat săptămâna trecută retragerea celei mai înalte distincții a statului polonez, Ordinul Vulturul Alb, ce îi fusese acordată lui Zelenski.

Polonia continuă să servească drept placă turnantă pentru o mare parte a livrărilor de ajutor militar și umanitar pentru Kiev.

Varșovia, care de mulți ani își modernizează armata, și-a reînnoit deja flota aeriană prin înlocuirea avioanelor sale învechite, de producție sovietică, cu aparate americane F-16 și sud-coreene FA-50 și este în așteptarea a 32 de avioane F-35 deja comandate la Washington.

Editor : A.R.