Propuneri în al doilea pachet fiscal: cont bancar și card obligatorii pentru firme, capital social de 8000 lei pentru SRL-uri

BUCURESTI - GUVERN - MASURI FISCALE - CONFERINTA - 3 IUL 2025
Alexandru Nazare. Inquam Photos / George Călin
Propuneri pentru SRL-uri

Ministerul Finanțelor propune ca firmele din România să fie obligate să aibă cont bancar și card. Pentru SRL-uri, noul pachet fiscal ar putea prevedea creșterea capitalului social minim la 8000 de lei, măsură menită să crească transparența și să faciliteze recuperarea datoriilor către stat.

Societăţile comerciale care activează în România vor fi obligate să aibă cont la bancă şi card bancar. Măsura, care face parte din pachetul al doilea de măsuri fiscale, este propusă în condiţiile în care aproape 700.000 de companii lucrează numai cu cash, multe dintre acestea având datorii către bugetul de stat.

„Am constatat că 698.000 de companii nu au un card bancar. Nu au un cont în bancă şi, bineînţeles, nici card. Şi am constatat că o mare parte din aceste companii au datorii la stat de peste 1,7 miliarde de lei. Ponderea companiilor care nu au relaţii cu nicio bancă şi nu fac niciun fel de rulaj prin bănci este extrem de mare dacă ne raportăm la numărul total de companii. Practic, aproape jumătate din companiile active, dacă ne uităm bine, nu au un card bancar. Pe această cale instituim obligaţia prin care persoanele juridice să deţină un cont în bancă. De asemenea, instituim obligaţia pentru bănci să deschidă cel puţin un cont pentru acele companii”, a anunţat, miercuri, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.

Acesta a explicat că măsura propusă are ca rol „creşterea transparenţei şi trasabilităţii operaţiunilor de încasare şi plată în relaţiile comerciale dintre operatori” şi nu vizează persoanele fizice.

„Persoanele fizice, bineînţeles, sunt libere să folosească şi cash, şi card, nu există vreo obligaţie aici. Dar dacă vorbim de persoane juridice şi dacă vorbim de un cuantum atât de mare de companii care nu fac niciun fel de rulaj şi nu avem niciun fel de vizibilitate asupra lor, acesta este un fapt extrem de îngrijorător pe care îl reglăm în acest fel”, a mai spus Nazare.

Propuneri pentru SRL-uri

Ministerul Finanţelor propune, în pachetul al doilea de măsuri fiscale, „stabilirea unui capital social minim de 8000 de lei” în cazul societăţilor comerciale cu răspundere limitată. Suma va fi în continuare la dispoziţia companiei, însă statul va putea recupera aceşti bani de la companiile ajunse în insolvenţă.

„Din 2020 încoace, capitalul social nu mai este 200 de lei, capitalul social este 1 leu. Practic, în zona acestor companii cu capital social 1 leu, statul are foarte puţine resurse, posibilităţi de a recupera în momentul în care aceste companii ajung în inactivitate, insolvenţă, dizolvare în diverse faze. Propunem actualizarea cu rata inflaţiei a capitalului social, dar capitalul social iniţial, cel de 200 de lei, care nu a fost modificat niciodată din 1990 până astăzi. Deci, practic, propunem stabilirea unui capital social minim de 8000 de lei în cazul societăţilor de tip SRL. Bineînţeles, această chestiune va fi reglată nu imediat, vor fi norme tranzitorii”, a anunţat miercuri, într-o conferinţă de presă, ministrul Finanţelor Publice, Alexandru Nazare.

Acesta a subliniat că sumele constituite drept capital social rămân bani care pot fi cheltuiţi pentru companie, dar că, pe de altă parte statul poate recupera aceste sume de la acele firme care ajung în insolvenţă.

