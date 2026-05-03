Numărul firmelor dizolvate a crescut cu 28% în primul trimestru din 2026, arată datele ONRC

Numărul firmelor dizolvate a crescut cu 28,35%, în primul trimestru din 2026, până la 16.361, faţă de 12.747 în perioada similară din 2025, conform datelor centralizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC).

Cele mai multe dizolvări au fost înregistrate în Bucureşti, respectiv 3.362 de firme (număr în creştere cu 39,56% faţă de ianuarie - martie 2025), şi în judeţele Cluj (931 de firme, plus 27,88%), Ilfov (828, plus 44,25%), Timiş (765, plus 41,67%), Constanţa (674, plus 38,11%) şi Iaşi (628, plus 33,05%).

La polul opus, cele mai puţine dizolvări de firme au fost consemnate în judeţele Ialomiţa, respectiv 79 (plus 41,07% faţă de primele trei luni din 2025), Mehedinţi (83, minus 9,78%), Covasna (103, plus 47,14%), Călăraşi (111, plus 48%) şi Teleorman (115, minus 1,71%).

Creşterile cele mai semnificative ale numărului de dizolvări s-au înregistrat în judeţele Gorj (plus 67,26%), Caraş-Severin (plus 62,63%) şi Arad (plus 53,6%).

Scăderi ale numărului de dizolvări s-au înregistrat doar în judeţele Mehedinţi (minus 9,78%), Buzău (minus 7,55%), Prahova (minus 6,21%) şi Teleorman (minus 1,71%).

Domeniul de activitate cu cele mai multe dizolvări de firme, în primele trei luni din 2026, este comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor, unde au fost raportate 2.997 de dizolvări la nivel naţional. Faţă de perioada similară din 2025, dizolvările din acest sector au scăzut cu 2,92%.

Potrivit sursei citate, activităţile profesionale, ştiinţifice şi tehnice şi , construcţiile reprezintă un alt domeniu de activitate unde s-a consemnat un număr mare de dizolvări de firme, respectiv 1.231 (plus 7,7%) şi 1.109 (minus 4,89%).

În martie 2026, au fost înregistrate, conform datelor ONRC, 5.295 dizolvări de firme, cele mai multe în Bucureşti (1.245), Cluj (310), Ilfov (305), Timiş (271) şi Iaşi (202).

