Live TV

Numărul firmelor dizolvate a crescut cu 28% în primul trimestru din 2026, arată datele ONRC

Data publicării:
muncitor constructii
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

Numărul firmelor dizolvate a crescut cu 28,35%, în primul trimestru din 2026, până la 16.361, faţă de 12.747 în perioada similară din 2025, conform datelor centralizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC).

Cele mai multe dizolvări au fost înregistrate în Bucureşti, respectiv 3.362 de firme (număr în creştere cu 39,56% faţă de ianuarie - martie 2025), şi în judeţele Cluj (931 de firme, plus 27,88%), Ilfov (828, plus 44,25%), Timiş (765, plus 41,67%), Constanţa (674, plus 38,11%) şi Iaşi (628, plus 33,05%).

La polul opus, cele mai puţine dizolvări de firme au fost consemnate în judeţele Ialomiţa, respectiv 79 (plus 41,07% faţă de primele trei luni din 2025), Mehedinţi (83, minus 9,78%), Covasna (103, plus 47,14%), Călăraşi (111, plus 48%) şi Teleorman (115, minus 1,71%).

Creşterile cele mai semnificative ale numărului de dizolvări s-au înregistrat în judeţele Gorj (plus 67,26%), Caraş-Severin (plus 62,63%) şi Arad (plus 53,6%).

Scăderi ale numărului de dizolvări s-au înregistrat doar în judeţele Mehedinţi (minus 9,78%), Buzău (minus 7,55%), Prahova (minus 6,21%) şi Teleorman (minus 1,71%).

Domeniul de activitate cu cele mai multe dizolvări de firme, în primele trei luni din 2026, este comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor, unde au fost raportate 2.997 de dizolvări la nivel naţional. Faţă de perioada similară din 2025, dizolvările din acest sector au scăzut cu 2,92%.

Potrivit sursei citate, activităţile profesionale, ştiinţifice şi tehnice şi , construcţiile reprezintă un alt domeniu de activitate unde s-a consemnat un număr mare de dizolvări de firme, respectiv 1.231 (plus 7,7%) şi 1.109 (minus 4,89%).

În martie 2026, au fost înregistrate, conform datelor ONRC, 5.295 dizolvări de firme, cele mai multe în Bucureşti (1.245), Cluj (310), Ilfov (305), Timiş (271) şi Iaşi (202).

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Care este diferența dintre Senat și Camera Deputaților. Foto Shutterstock
1
Parlamentarii PACE, după ce au primit mesajul Oanei Gheorghiu: „Un motiv în plus să votăm...
Prim-ministrul Ilie Bolojan.
2
Ce cred românii despre demiterea lui Bolojan și cum s-a schimbat intenția de vot la...
barbat cu catuse la maini
3
Rusia va extrăda în România unul dintre cei mai căutați infractori, aflat pe lista Most...
marian neacsu, ilie bolojan si sorin grindeanu pe holul parlamentului
4
Valeriu Stoica: „Tunurile PSD sunt puse pe Ilie Bolojan numai la suprafață”. Care e de...
sorin grindeanu psd
5
Răspunsul PSD la apelul Oanei Gheorghiu privind moțiunea de cenzură: partidul și-a pus...
”A uitat că este în direct” și ce a urmat face înconjurul lumii: peste două milioane de vizualizări în nici 24 de ore
Digi Sport
”A uitat că este în direct” și ce a urmat face înconjurul lumii: peste două milioane de vizualizări în nici 24 de ore
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Chinese yuan on the map of Africa continent
China elimină tarifele vamale pentru toate țările africane, cu excepția uneia. Care este motivul
ciprian ciucu
Bugetul Primăriei Capitalei va fi supus votului Consiliului General săptămâna viitoare. Unde se duc cei mai mulți bani
blocuri
Blocajul din Golf lovește piața imobiliarelor: Dezvoltatorii anunță o criză provocată de scumpirile materialelor de construcții
datorii taxe lista rusinii
Persoanele fizice, pe „lista rușinii” dacă au datorii la taxe de minimum 1.200 de lei
casa in constructie
„Există un risc enorm”. Războiul din Iran ar putea pune pe butuci și construcțiile. Cu cât s-au scumpit materialele în ultima lună
Recomandările redacţiei
Radu Oprea, ministrul Economiei.
Scandalul pierderii banilor din PNRR continuă. Radu Oprea: „Pîslaru...
Abbas Araghchi
Iranul a informat oficialii europeni cu privire la planurile de pace...
678530944_1405729118261640_2876559155299567278_n
Rusia a atacat Odesa: un mort și trei răniți. Ucraina a lovit nave...
Taiwan Eswatini
China îl numeşte „şobolan” pe preşedintele taiwanez Lai Ching-te...
Ultimele știri
Sistemul imunitar „ține minte” obezitatea ani la rând după slăbit. Ce au descoperit cercetătorii
Topul celor mai spectaculoase plaje din lume în 2026: o plajă din Grecia se află pe locul doi. Lista destinațiilor din Europa
Armata israeliană cere locuitorilor din sudul Libanului să evacueze casele și să se îndepărteze la cel puțin un kilometru distanță
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cele mai norocoase zodii în sezonul Taurului
Cancan
Celebrul fotbalist la Steaua a ajuns să doarmă pe străzi: 'Boschetar, n-are casă'
Fanatik.ro
Cristi Manea, cu lacrimi în ochi după pierderea părinţilor: “Am rămas fără nimic! De la înmormântare am mers...
editiadedimineata.ro
Teoriile conspirației au invadat internetul după atacul de la Casa Albă
Fanatik.ro
Un fost Războinic de la Survivor România îi aduce acuzații grave lui Gabi Tamaș. Ce a putut să spună despre...
Adevărul
Cine este românca pentru care un celebru țar al Rusiei a făcut o pasiune nebună. Era cu 28 de ani mai tânără...
Playtech
Ce pensie încasează Petre Roman de la stat. Averea acumulată de fostul premier
Digi FM
La 21 de ani are deja trei copii, dar în loc de aprecieri primește critici: “Oamenii ne privesc de sus”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
VIDEO ”Nu s-a mai văzut!”. Gestul ucrainencei Marta Kostyuk a făcut înconjurul planetei, iar rusoaica...
Pro FM
Detalii despre viața lui Prince, la 10 ani de la moartea lui. Cine e femeia care l-a făcut tată și drama...
Film Now
El făcea furori în „Renegatul”, ea în „Melrose Place”. Cuplul Heather Locklear și Lorenzo Lamas, la prima...
Adevarul
Culisele unui schimb de prizonieri ca în filme. Cine este femeia predată Rusiei la pachet cu trădătorul Bălan
Newsweek
În ce condiții stagiul militar poate fi considerat perioadă contributivă la pensie? Se pot da bani în plus?
Digi FM
Prințesa Charlotte a împlinit 11 ani! Fotografia postată de părinții ei, William și Kate. „Un portret superb”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în creierul tău dacă petreci 20 de minute afară în fiecare dimineață. Un obicei simplu care...
Digi Animal World
Reacția unei cățelușe care descoperă pentru prima dată ploaia. A topit inimile tuturor
Film Now
Shiloh Jolie surprinde cu o nouă transformare de look. Imagini cu fiica Angelinei Jolie, alături de prietena...
UTV
Câte operații estetice a avut Michael Jackson. Ce spunea artistul și ce a arătat autopsia după moarte