Ratele românilor ar putea scădea ușor din 2026, după ce indicele IRCC a coborât la 5,68% la final de 2025

Indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC) a coborât la 5,68% pe an, potrivit datelor publicate miercuri, 31 decembrie 2025, de Banca Națională a României (BNR). Nivelul este mai mic față de cel de 6,06% anunțat în urmă cu trei luni, care reprezenta cel mai ridicat prag atins de IRCC de la introducerea sa. Scăderea vine după o perioadă îndelungată de presiune asupra ratelor și ar putea aduce o ușoară reducere a costurilor pentru debitori.

IRCC este indicele utilizat pentru stabilirea dobânzilor la creditele acordate populației în lei.

Acesta este calculat ca media aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacțiilor interbancare dintr-un trimestru anterior.

Valoarea publicată la finalul lunii decembrie 2025 este calculată pe baza datelor din trimestrul III al anului 2025.

Conform OUG nr. 19/2019, dobânda unui credit în lei este formată din IRCC, la care banca adaugă o marjă fixă, stabilită la semnarea contractului și valabilă pe toată durata acestuia. IRCC este publicat zilnic pe site-ul BNR, însă valoarea trimestrială este cea care se aplică efectiv ratelor.

De când se va simți scăderea în rate

Deși IRCC este anunțat la finalul anului 2025, impactul asupra ratelor va fi resimțit în primul trimestru din 2026.

Indicele este recalculat la finalul fiecărui trimestru și se aplică de bănci în următoarele trei luni, ceea ce înseamnă că efectele apar cu o anumită întârziere.

Astfel, românii cu credite legate de IRCC ar putea vedea rate ușor mai mici începând cu primele luni ale anului 2026.

Claudiu Trandafir, expert financiar, a declarat pentru Digi24.ro că scăderea IRCC se va reflecta imediat în ratele celor cu credite variabile: „Ratele la creditele cu dobândă variabilă vor înregistra scăderi de la începutul lunii ianuarie, datorită modificării IRCC de la 6,06% la 5,68%. La nivelul creditelor noi, vorbim de un volum mediu de aproximativ 4,5 miliarde de euro, fără refinanțări.”

În ceea ce privește structura pieței, Trandafir observă o schimbare clară în comportamentul cumpărătorilor: „Deși numărul tranzacțiilor a scăzut, ponderea creditelor ipotecare a crescut puternic: 57% din intermedieri în primele 10 luni ale anului, față de 51% în 2024 și 43% în 2023. Piața evoluează și se maturizează.”

CITEȘTE ȘI: ANALIZĂ Dobânzile la credite ipotecare ar putea scădea vizibil din 2026. Expert: „Reducerea IRCC va tăia costul creditelor încă din ianuarie”

IRCC versus ROBOR: care este diferența

În paralel, ROBOR la trei luni, utilizat în continuare pentru unele credite de consum mai vechi, se situează la 6,14% pe an, nivel relativ stabil față de ședințele anterioare.

Spre deosebire de IRCC, ROBOR este mai volatil și reacționează mult mai rapid la schimbările din piața monetară. IRCC, în schimb, are un mecanism de calcul întârziat, ceea ce îl face mai stabil, dar și mai lent în transmiterea scăderilor către debitori.

Pentru comparație, la momentul introducerii sale oficiale, în 2019, IRCC avea o valoare de 2,36% pe an, reflectând un context economic mult mai favorabil.

Cât va costa creditul în 2026

Economiștii estimează că IRCC ar putea continua o tendință lentă de scădere, în condițiile în care inflația se temperează și economia nu traversează turbulențe majore.

Datele actuale indică posibilitatea ca IRCC valabil din 1 aprilie 2026 să ajungă în jurul valorii de 5,57%, apropiată de nivelul din vara anului 2025.

Chiar și în acest scenariu, creditul va rămâne scump și în 2026, iar reducerile de rate vor fi mai degrabă graduale.

Scăderi mai vizibile sunt așteptate abia în 2027, potrivit analiștilor.

Când ar putea BNR să taie dobânda-cheie

Analiștii de la BCR și ING estimează că BNR va menține dobânda-cheie la 6,5% cel puțin până în luna mai 2026.

În prezent, aceasta se află la cel mai ridicat nivel din ultimii 14 ani, iar spațiul de reducere este limitat de inflația care rămâne la două cifre.

Potrivit scenariului de bază avansat de economiști, prima reducere a dobânzii-cheie ar putea avea loc în mai 2026, urmată de o relaxare totală de aproximativ 1,25 puncte procentuale, până la 5,25% la finalul anului 2026.

Un scenariu alternativ prevede o tăiere mai devreme, în februarie 2026, dacă inflația revine mai rapid spre ținta BNR.

