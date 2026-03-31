Reducerea treptată a accizei la carburanți ar putea aduce ieftiniri punctuale la pompă, însă efectul va fi limitat și, cel mai probabil, rapid erodat de noile creșteri de preț, a avertizat, pentru Digi24.ro, expertul în energie Dumitru Chisăliță. Potrivit scenariilor discutate în prezent, o primă reducere de 5% a accizei ar putea tăia aproximativ 17 bani din prețul unui litru de motorină. Chiar și în varianta unei reduceri totale de 25%, impactul maxim ar fi de aproximativ 85 de bani la motorină și de circa 93 de bani la benzină, insuficient însă pentru a compensa integral scumpirile accelerate din ultima perioadă.

Chisăliță a explicat faptul că analiza trebuie făcută pornind de la măsurile care intră deja în vigoare. Potrivit acestuia, ordonanța privind protejarea populației de creșterea prețului la benzină și motorină, adoptată săptămâna trecută, ar urma să aducă o scădere de 5 până la 15 bani pe litru. Pe un calcul mediu, de 10 bani, prețul motorinei ar coborî de la 10,53 lei la 10,43 lei pe litru.

Dacă peste această măsură s-ar adăuga și o reducere inițială de 5% a accizei, efectul suplimentar ar fi, spune expertul, de circa 14 bani pe litru doar din acciză. Cu tot cu efectul TVA, ieftinirea la pompă ar ajunge la aproximativ 17 bani. Aplicat la un preț mediu estimat la acel moment, rezultatul ar duce motorina, potrivit estimărilor expertului, în jurul pragului de 10,4 lei pe litru.

Scăderea nu se va vedea mult timp: „vom avea scădere, apoi creștere”

Problema nu este însă doar dimensiunea reducerii, ci durata foarte scurtă în care ea s-ar putea păstra în prețul final. Expertul spune că, în pofida intervențiilor statului, tendința generală va rămâne una de creștere. Cu alte cuvinte, fiecare ieftinire produsă prin reducerea accizei va fi ulterior „mâncată” de scumpirea petrolului și de prețul motorinei importate în România.

În scenariul pe care îl consideră cel mai probabil, motorina ar urma să ajungă din nou la 10,6 lei, chiar și după prima măsură de corecție, iar apoi să urce spre 11 lei în ultima parte a lunii aprilie.

Acolo, spune Chisăliță, s-ar putea aplica o nouă reducere de acciză, care ar tăia din nou aproximativ 17 bani și ar coborî temporar prețul spre 10,83 lei pe litru. Dar nici această nouă scădere nu ar fi una stabilă, pentru că trendul de fond ar rămâne ascendent.

Concluzia expertului este că, în perioada următoare, șoferii nu ar trebui să se aștepte la o ieftinire durabilă, ci la o alternanță între mici scăderi și noi creșteri.

Din punctul său de vedere, în luna aprilie motorina se va mișca cel mai probabil într-un interval de 10,5 - 11 lei pe litru. Mai exact, ar putea exista cel puțin două momente de reducere a accizei în aprilie și încă două în mai, dacă pragurile de preț vor continua să fie depășite.

Cu toate acestea, mecanismul nu ar fixa prețul. Fiecare nouă intervenție a statului ar produce doar o corecție temporară, urmată de o nouă erodare a efectului, pe măsură ce cotațiile internaționale continuă să urce.

Scenariul pesimist: 12 lei la final de aprilie, 13 lei în mai

Chisăliță vorbește și despre o variantă severă, legată de o eventuală agravare a tensiunilor din Golf și de perturbarea fluxurilor internaționale de petrol și produse rafinate.

Într-un asemenea scenariu, cu blocaje majore de transport sau afectarea capacităților de producție, rafinare și încărcare, motorina ar putea ajunge la 12 lei pe litru la final de aprilie și chiar la 13 lei pe litru la sfârșitul lunii mai.

Asta ar însemna că intervalul estimat acum, de 10,5 - 11 lei, nu ar mai fi sustenabil, iar piața s-ar muta într-o zonă clar superioară, de peste 11 lei, cu vârfuri și mai ridicate.

Cât înseamnă concret o reducere de 5% și cât ar însemna plafonul de 25%

Potrivit calculelor Digi24, acciza la motorină este în prezent de 2,80 lei pe litru, iar acciza la benzină este în jur de 3 lei pe litru.

De aici rezultă că o reducere de 5% a accizei la motorină ar însemna aproximativ 14 bani, iar cu efectul fiscal complet, scăderea la pompă ar ajunge la circa 17 bani. Asta ar coborî un litru de motorină de la aproximativ 10,50 lei la circa 10,33 - 10,35 lei, în funcție de structura exactă de preț.

În cazul benzinei, reducerea inițială ar duce litrul de la aproape 9,50 lei la aproximativ 9,30 lei.

Dacă ne uităm la scenariul maxim, adică o reducere totală de 25% a accizei, impactul ar fi mai consistent, dar tot limitat în raport cu ritmul actual al scumpirilor.

La motorină, prețul ar putea coborî de la 10,51 lei la aproximativ 9,66 lei.

La benzină, reducerea totală ar fi de circa 93 de bani pe litru, ceea ce ar duce prețul de la aproape 9,50 lei la aproximativ 8,50 lei.

Chiar și așa, calculele arată că ieftinirea rămâne sub scumpirile deja acumulate în această lună, când motorina s-a majorat cu aproximativ 2 lei pe litru, iar benzina cu circa 1,30 lei.

„Reducerea accizei nu rezolvă problema. Statul trebuie să securizeze importurile”

Consultantul fiscal Adrian Negrescu a mutat discuția din zona prețului în zona aprovizionării și avertizează că reducerea accizei nu rezolvă problema de fond.

„Reducerea accizei la carburanți nu va rezolva problema prețurilor foarte mari de la pompă. În cel mai bun caz, discountul oferit de stat va fi de maxim 1 - 1,30 lei”, a explicat acesta pentru Digi24.ro.

Raportat însă la prețuri care ar putea trece de 12 lei la motorină, efectul rămâne redus.

Negrescu atrage atenția că România depinde masiv de importurile de motorină, care acoperă aproape 80% din consum. Spre deosebire de benzină, unde țara este exportator net și produce de circa cinci ori mai mult decât necesarul intern, pe segmentul motorinei riscurile sunt mult mai mari.

„Nu prețul este principala problemă în piața carburanților, ci disponibilitatea motorinei”, spune acesta, avertizând că orice blocaj logistic sau de aprovizionare la nivel regional poate avea efecte rapide în întreaga economie, de la benzinării până la lanțurile de distribuție.

„Dacă importurile de motorină ar începe să aibă probleme, am putea vedea rapid o criză nu doar în benzinării, ci și în marile magazine, cu probleme în livrarea de alimente și bunuri de larg consum”, a avertizat Negrescu.

Potrivit acestuia, presiunea pe preț este deja foarte mare încă din zona importurilor: „Importatorii aduc deja motorină cu aproximativ 10,80 lei, la care se adaugă costurile de distribuție”.

Asta înseamnă că, în perioada următoare, „prețul la pompă ar putea trece de 11,5 lei pe litru, iar pentru motorina premium chiar de 12 lei. (...) Să nu ne facem iluzii, o motorină sub 10 lei va deveni istorie în România în orizontul anului 2026”, a avertizat Negrescu.

Taxarea suplimentară a companiilor, o soluție contestată

În discuțiile din coaliție a apărut și ideea taxării suplimentare a companiilor care ar obține supraprofit din scumpirea carburanților. Dumitru Chisăliță respinge însă eficiența unei asemenea măsuri.

Argumentul său este că marile companii petroliere nu operează doar pe segmentul simplu de cumpărare și vânzare în benzinării, ci au activități integrate, de la petrochimie la alte produse și fluxuri comerciale, ceea ce face extrem de dificilă separarea clară a profitului obținut strict din motorină sau benzină.

În plus, expertul spune că experiența anilor trecuți arată că orice suprataxare introdusă în România a fost transferată, mai devreme sau mai târziu, tot în prețul final plătit de consumator.