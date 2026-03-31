Analiză Reducerea treptată a accizei, tradusă în prețurile de la pompă. Cât se ieftinesc carburanții și de ce efectul va fi limitat

Andreea Dobra
Scăderea nu se va vedea mult timp: „vom avea scădere, apoi creștere” Scenariul pesimist: 12 lei la final de aprilie, 13 lei în mai Cât înseamnă concret o reducere de 5% și cât ar însemna plafonul de 25% „Reducerea accizei nu rezolvă problema. Statul trebuie să securizeze importurile” Taxarea suplimentară a companiilor, o soluție contestată

Reducerea treptată a accizei la carburanți ar putea aduce ieftiniri punctuale la pompă, însă efectul va fi limitat și, cel mai probabil, rapid erodat de noile creșteri de preț, a avertizat, pentru Digi24.ro, expertul în energie Dumitru Chisăliță. Potrivit scenariilor discutate în prezent, o primă reducere de 5% a accizei ar putea tăia aproximativ 17 bani din prețul unui litru de motorină. Chiar și în varianta unei reduceri totale de 25%, impactul maxim ar fi de aproximativ 85 de bani la motorină și de circa 93 de bani la benzină, insuficient însă pentru a compensa integral scumpirile accelerate din ultima perioadă.

Chisăliță a explicat faptul că analiza trebuie făcută pornind de la măsurile care intră deja în vigoare. Potrivit acestuia, ordonanța privind protejarea populației de creșterea prețului la benzină și motorină, adoptată săptămâna trecută, ar urma să aducă o scădere de 5 până la 15 bani pe litru. Pe un calcul mediu, de 10 bani, prețul motorinei ar coborî de la 10,53 lei la 10,43 lei pe litru.

Dacă peste această măsură s-ar adăuga și o reducere inițială de 5% a accizei, efectul suplimentar ar fi, spune expertul, de circa 14 bani pe litru doar din acciză.  Cu tot cu efectul TVA, ieftinirea la pompă ar ajunge la aproximativ 17 bani. Aplicat la un preț mediu estimat la acel moment, rezultatul ar duce motorina, potrivit estimărilor expertului, în jurul pragului de 10,4 lei pe litru.

Citește și: EXCLUSIV Bolojan, despre reducerea accizei la combustibili: În prima etapă ne concentrăm pe motorină, aici au fost creşterile cele mai mari

Scăderea nu se va vedea mult timp: „vom avea scădere, apoi creștere”

Problema nu este însă doar dimensiunea reducerii, ci durata foarte scurtă în care ea s-ar putea păstra în prețul final. Expertul spune că, în pofida intervențiilor statului, tendința generală va rămâne una de creștere. Cu alte cuvinte, fiecare ieftinire produsă prin reducerea accizei va fi ulterior „mâncată” de scumpirea petrolului și de prețul motorinei importate în România.

În scenariul pe care îl consideră cel mai probabil, motorina ar urma să ajungă din nou la 10,6 lei, chiar și după prima măsură de corecție, iar apoi să urce spre 11 lei în ultima parte a lunii aprilie.

Acolo, spune Chisăliță, s-ar putea aplica o nouă reducere de acciză, care ar tăia din nou aproximativ 17 bani și ar coborî temporar prețul spre 10,83 lei pe litru. Dar nici această nouă scădere nu ar fi una stabilă, pentru că trendul de fond ar rămâne ascendent.

Concluzia expertului este că, în perioada următoare, șoferii nu ar trebui să se aștepte la o ieftinire durabilă, ci la o alternanță între mici scăderi și noi creșteri.

Din punctul său de vedere, în luna aprilie motorina se va mișca cel mai probabil într-un interval de 10,5 - 11 lei pe litru. Mai exact, ar putea exista cel puțin două momente de reducere a accizei în aprilie și încă două în mai, dacă pragurile de preț vor continua să fie depășite.

Cu toate acestea, mecanismul nu ar fixa prețul. Fiecare nouă intervenție a statului ar produce doar o corecție temporară, urmată de o nouă erodare a efectului, pe măsură ce cotațiile internaționale continuă să urce.

Scenariul pesimist: 12 lei la final de aprilie, 13 lei în mai

Chisăliță vorbește și despre o variantă severă, legată de o eventuală agravare a tensiunilor din Golf și de perturbarea fluxurilor internaționale de petrol și produse rafinate.

Într-un asemenea scenariu, cu blocaje majore de transport sau afectarea capacităților de producție, rafinare și încărcare, motorina ar putea ajunge la 12 lei pe litru la final de aprilie și chiar la 13 lei pe litru la sfârșitul lunii mai.

Asta ar însemna că intervalul estimat acum, de 10,5 - 11 lei, nu ar mai fi sustenabil, iar piața s-ar muta într-o zonă clar superioară, de peste 11 lei, cu vârfuri și mai ridicate.

Cât înseamnă concret o reducere de 5% și cât ar însemna plafonul de 25%

Potrivit calculelor Digi24, acciza la motorină este în prezent de 2,80 lei pe litru, iar acciza la benzină este în jur de 3 lei pe litru.

De aici rezultă că o reducere de 5% a accizei la motorină ar însemna aproximativ 14 bani, iar cu efectul fiscal complet, scăderea la pompă ar ajunge la circa 17 bani. Asta ar coborî un litru de motorină de la aproximativ 10,50 lei la circa 10,33 - 10,35 lei, în funcție de structura exactă de preț.

În cazul benzinei, reducerea inițială ar duce litrul de la aproape 9,50 lei la aproximativ 9,30 lei.

Dacă ne uităm la scenariul maxim, adică o reducere totală de 25% a accizei, impactul ar fi mai consistent, dar tot limitat în raport cu ritmul actual al scumpirilor.

La motorină, prețul ar putea coborî de la 10,51 lei la aproximativ 9,66 lei.

La benzină, reducerea totală ar fi de circa 93 de bani pe litru, ceea ce ar duce prețul de la aproape 9,50 lei la aproximativ 8,50 lei.

Chiar și așa, calculele arată că ieftinirea rămâne sub scumpirile deja acumulate în această lună, când motorina s-a majorat cu aproximativ 2 lei pe litru, iar benzina cu circa 1,30 lei.

„Reducerea accizei nu rezolvă problema. Statul trebuie să securizeze importurile”

Consultantul fiscal Adrian Negrescu a mutat discuția din zona prețului în zona aprovizionării și avertizează că reducerea accizei nu rezolvă problema de fond.

„Reducerea accizei la carburanți nu va rezolva problema prețurilor foarte mari de la pompă. În cel mai bun caz, discountul oferit de stat va fi de maxim 1 - 1,30 lei”, a explicat acesta pentru Digi24.ro.

Raportat însă la prețuri care ar putea trece de 12 lei la motorină, efectul rămâne redus.

Negrescu atrage atenția că România depinde masiv de importurile de motorină, care acoperă aproape 80% din consum. Spre deosebire de benzină, unde țara este exportator net și produce de circa cinci ori mai mult decât necesarul intern, pe segmentul motorinei riscurile sunt mult mai mari.

„Nu prețul este principala problemă în piața carburanților, ci disponibilitatea motorinei”, spune acesta, avertizând că orice blocaj logistic sau de aprovizionare la nivel regional poate avea efecte rapide în întreaga economie, de la benzinării până la lanțurile de distribuție.

„Dacă importurile de motorină ar începe să aibă probleme, am putea vedea rapid o criză nu doar în benzinării, ci și în marile magazine, cu probleme în livrarea de alimente și bunuri de larg consum”, a avertizat Negrescu.

Potrivit acestuia, presiunea pe preț este deja foarte mare încă din zona importurilor: „Importatorii aduc deja motorină cu aproximativ 10,80 lei, la care se adaugă costurile de distribuție”.

Asta înseamnă că, în perioada următoare, „prețul la pompă ar putea trece de 11,5 lei pe litru, iar pentru motorina premium chiar de 12 lei. (...) Să nu ne facem iluzii, o motorină sub 10 lei va deveni istorie în România în orizontul anului 2026”, a avertizat Negrescu.

Taxarea suplimentară a companiilor, o soluție contestată

În discuțiile din coaliție a apărut și ideea taxării suplimentare a companiilor care ar obține supraprofit din scumpirea carburanților. Dumitru Chisăliță respinge însă eficiența unei asemenea măsuri.

Argumentul său este că marile companii petroliere nu operează doar pe segmentul simplu de cumpărare și vânzare în benzinării, ci au activități integrate, de la petrochimie la alte produse și fluxuri comerciale, ceea ce face extrem de dificilă separarea clară a profitului obținut strict din motorină sau benzină.

În plus, expertul spune că experiența anilor trecuți arată că orice suprataxare introdusă în România a fost transferată, mai devreme sau mai târziu, tot în prețul final plătit de consumator.

Top Citite
Mojtaba Khamenei
1
Un nou mesaj de la liderul suprem al Iranului, raportat de presa iraniană. Ce a transmis...
RAF Fairford, UK - 28 Mar 2026
2
Spania închide spațiul aerian pentru aeronavele SUA implicate în războiul cu Iran și...
parlament
3
Cum ar vota românii dacă ar avea loc alegeri parlamentare: AUR, pe primul loc. Ce partide...
viktor orban zambeste
4
Opoziția din Ungaria preia conducerea chiar și în fiefurile partidului lui Viktor Orban...
copil cu telefon mobil
5
Studiu: Copiii care petrec peste trei ore pe zi pe rețelele sociale sunt mai predispuși...
Te-ar putea interesa și:
ilie bolojan la masa din sedinta de guvern
Guvernul se va reuni la ora 18:00, în ședință extraordinară, pentru prelungirea plafonării adaosului la alimentele de bază cu trei luni
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.
„Rămân fără bani pentru ambulanțe. Voi cere rectificare de buget”. Rogobete cere soluții urgente pentru carburanți
ID335933_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Nicușor Dan, despre măsurile guvernului privind prețul carburanților: „O să fie o scădere”. Care e termenul pentru luarea deciziei
benzinarie motorina pompa carburanti
Bolojan, despre reducerea accizei la combustibili: În prima etapă ne concentrăm pe motorină, aici au fost creşterile cele mai mari
Detector on ceiling
Detectoare de incendiu în fiecare apartament din blocurile noi. Dezvoltatorii care nu le montează riscă amenzi de până la 50.000 lei
Recomandările redacţiei
Nicușor Dan și Sorin Grindeanu.
Nicușor Dan a cerut să vorbească cu Sorin Grindeanu. Șeful statului...
mirabela grădinaru
Mirabela Grădinaru, apel emoționant ca mamă la dezbaterea despre...
radu miruta
Radu Miruţă: Avem capacitatea de a demonstra faptul că atacarea unui...
Marco Rubio gestures as he speaks to the press following a G7 Foreign Ministers' meeting
Marco Rubio, telegramă către toate ambasadele SUA să colaboreze cu...
Ultimele știri
The New York Times dezvăluie detalii despre o nouă rachetă americană cu rază lungă de acțiune, PrSM, utilizată în Iran
Război în Orientul Mijlociu, ziua 32. Trump repetă toate greșelile de politică externă din ultimii 50 de ani, spune un fost oficial SUA
Lamborghini, Ferrari și ceasuri cu diamante sunt scoase la vânzare la preț redus pe noua platformă lansată de ANAF
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii primesc un dar puternic de la Univers pe 31 martie 2026. Curajul și dorința de a prelua controlul...
Cancan
Ninge de Paște și de 1 Mai în România. Care sunt orașele afectate, potrivit meteorologilor Accuweather
Fanatik.ro
Propunere incredibilă pentru FRF din partea Iranului! Țara aflată în război a luat decizia, după ce a...
editiadedimineata.ro
Letonia acuză Rusia de desfășurarea unei campanii de dezinformare împotriva statelor baltice
Fanatik.ro
Povestea salvării fetițelor de 4 și 5 ani dispărute la Târnăveni. Cine e Aurel, pădurarul care a coborât...
Adevărul
Resursa rară găsită în vechile mine din Apuseni. Ignorat mult timp, telurul a devenit strategic pentru...
Playtech
Se poate dezbate moştenirea după o casă cumpărată cu o chitanţă de mână? Explicaţia specialiştilor
Digi FM
137 de ani de Turnul Eiffel: De la „monstru inutil” la simbolul vândut de un escroc
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gică Hagi nu stă la discuții: prima decizie luată la naționala României
Pro FM
Cum arăta tatăl lui Fuego și cine a fost, de fapt. Artistul a făcut publică prima fotografie: „Am zis de...
Film Now
Robert Pattinson, acuzat că o umilește pe Kristen Stewart. Gluma făcută de actor a stârnit un val de reacții
Adevarul
Cine au fost dușmanii de moarte ai poporului evreu. Tribul misterios care a dus un război de exterminare cu...
Newsweek
Pensionar, umilit cu o pensie de 1.560 lei. Pe ce salariu a muncit 30 ani? 1.300.000 pensionari iau mai puțin
Digi FM
Sora Mary Blaze, influencerița de 77 de ani care face dansuri provocatoare în biserică: "Roagă-te și...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă cu tensiunea ta arterială când mănânci banane. Explicațiile cardiologilor
Digi Animal World
Baoala „invizibilă” care poate ucide câinii în câteva ore. Veterinarii trag un semnal de alarmă
Film Now
Unde sunt acum actorii din Peaky Blinders? Ce fac vedetele la patru ani de la finalul serialului: Oscar...
UTV
Azteca și Dana s-au despărțit. „Relația, pur și simplu, s-a consumat”