România a atras doar 4 investitori din afara UE în 2 ani, prin vizele de lungă ședere. Senator PNL: „Oferta noastră e un pic dificilă”

România a atras, în perioada 2024-2025, doar patru investitori din afara Uniunii Europene prin vizele de lungă ședere, susține senatorul PNL Glad Varga. Liberalul a declarat pentru Digi24.ro că „oferta noastră e un pic dificilă”, având în vedere că orice investitor trebuie să reînnoiască viza o dată la trei luni.

Potrivit informațiilor furnizate de Agenția Română pentru Investiții și Comerț Exterior (ARICE), între anii 2024-2025 România a acordat doar patru avize pentru viza de lungă ședere necesară activităților comerciale, din totalul de cinci solicitări depuse, susține parlamentarul liberal. Printre cei care au solicitat viza de investitor se numără cetățeni din Turcia, Israel și Georgia.

„Oferta noastră e un pic dificilă. Problematic nu este pragul de investiție de 100.000 - 150.000 de euro, ci numărul de 10-12 angajați în 12 luni și circuitul de avize. O dată la trei luni viza trebuie reînnoită”, a declarat acesta pentru Digi24.ro.

Printre condițiile prevăzute de legislația în vigoare, pentru a obține o viză de lungă ședere este nevoie de o investiție minimă de 100.000 de euro pentru societate cu răsundere limitată și 150.000 de euro pentru societate pe acțiuni și crearea a 10-15 locuri de muncă în 12 luni. Viza trebuie, însă, reînnoită o dată la 3 luni.

În 2025, mai mulți parlamentari au depus un proiect de lege pentru a atrage mai mulți investitori prin simplificarea procedurilor. Investitorii străini puteau obține drept de ședere temporară în România pentru 5 ani, în loc de 3 luni, includerea membrilor de familie în același permis de ședere, acces la rezidență permanentă după împlinirea termenului de 5 ani și posibilitatea de a obține cetățenia română, dacă: achiziționau titluri de stat românești în valoare de minimul 400.000 de euro; achiziționau una sau mai multe proprietăți imobiliare în România, în valoare totală de cel puțin 400.000 de euro; investeau cel puțin 400.000 de euro în fonduri de investiții românești; achiziționau acțiuni de cel puțin 400.000 de euro la companii cu capital de stat românesc listate la Bursa de Valori București.

Proiectul a fost, între timp, retras, după ce a obținut avize negative pe bandă rulantă.

Regimul Golden Visa în Europa

Conform statisticilor, Grecia rămâne cea mai populară alegere pentru cei care doresc să obțină drept de rezidență în UE. Conform legii, calea către cetățenia elenă se deschide prin intermediul unei investiții imobiliare care, în funcție de zonă în care se găsește proprietatea cumpărată, costă între 250.000 și 800.000 de euro. Cetățenia greacă poate fi solicitată după șapte ani.

Portugalia reprezintă cea mai rapidă cale către cetățenie europeană, putând fi obținută după cinci ani, în condițiile în care nu este necesar să se locuiască în țară decât șapte zile pe an. Autoritățile portugheze au eliminat opțiunea investiției imobiliare în 2023, pentru obținerea rezidenței solicitând doritorilor fie să investească minim 500.000 de euro în fonduri de capital calificate (Venture Capital sau Private Equity), fie donând 250.000 de euro pentru patrimoniul cultural național sau arte.

Ungaria a reintrodus programul la jumătatea anului 2024, iar în 2026 este văzută ca cel mai „eficient” punct de intrare în UE. Spre deosebire de alte țări care oferă permise de ședere pe 2 sau 5 ani, permisul de „Investitor Invitat” al Ungariei este valabil 10 ani și poate fi reînnoit. Statutul poate fi obținut fie prin plata a 250.000 de euro catre un fond local de investiții imobiliare, fie prin achiziția unei proprietăți în valoare de peste 500.000 de euro. Un alt avantaj este faptul ca este unul din cele mai rapide programe, procesarea durând aproximativ 3–4 luni.

Italia nu oferă o „viză de aur” prin achiziții imobiliare. Programul începe cu opțiunea unei investiții în valoare de 250.000 de euro într-un „startup inovator”. De asemenea, statutul de rezident italian poate fi obținut ca urmare a unei investiții de peste 500.000 de euro într-o companie italiană cu răspundere limitată, activă la data la care se va face investiția sau prin cumpărarea a titluri de stat emise de statul italian în valoare de cel puțin 2.000.000 de euro. Italia atrage prin „Flat Tax”, programul prin care noii rezidenți plătesc o sumă forfetară de 100.000 € pe an pentru toate veniturile obținute în străinătate.

